Van zwemmen in de Lauriergracht tot meevaren met een piraat: dit gebeurt er als je 24 uur verdwaalt in Amsterdam

Van het schoolplein, naar werk, naar huis: zelfs in de stad kan het leven weinig stads voelen. Journalist Lex Boon ontworstelt zich 24 uur lang aan de sleur om zich over te geven aan alles wat onnodig is, en daarom des te leuker.

De wekker ging ruim een uur geleden – om 06.00 uur. Ik maakte de broodtrommeltjes nog even klaar en nu lig ik op mijn rug, in een kleine benauwde ruimte achter het Cornelis Troostplein. Ik trap met mijn benen in de lucht en ­probeer een beetje mee te schreeuwen. “Om erin te komen is het prima om het eerst een beetje te faken,” had de sannyasin gezegd. Daarom sla ik, net als de andere twee deelnemers, hard met mijn ­handen op de gele marmoleumvloer.

De gong klinkt. Tijd voor de volgende fase: tien minuten met de handen in de lucht op en neer springen, ondertussen ‘hoo-hoo-hoo’ roepend. Vanaf een portret aan de muur voel ik de blik van een man met intense, wijd opengesperde ogen en een lange grijze baard. Het is Osho, zoals de Indiase goeroe Bhagwan zich tegen het einde van zijn leven noemde, en ik lach naar hem.

Want dit is typisch zoiets wat geweldig is aan wonen in een stad: met honderdduizenden mensen op elkaar gepropt, valt er in theorie altijd wel iets nieuws te beleven. Avonturen liggen voor het oprapen. Op iedere straathoek, op ieder moment van de dag. Iedere ochtend kan je meedoen met de dynamic meditation in de commune van de laatste volgelingen van Bhagwan, zo bedacht ik me toen ik wakker werd.

Mijn familie of vrienden uit de kleine Noord-Hollandse stad waar ik opgroeide, zouden me eens moeten zien springen. Hoo-hoo-hoo!

Als ik ze spreek, lijkt het altijd of ik me moet verantwoorden dat ik (nog steeds) in de stad woon. Wat doe ik daar nog? Met drie jonge kinderen, in een krap huurhuis, zonder tuin? Wil ik geen ruimte? Maak ik al plannen om terug te komen? En ja, natuurlijk is het leuk dat er altijd iets te beleven valt in de stad, maar hoe vaak maak je daar nu echt gebruik van?

Dat is een goede vraag. Soms gaan er weken, misschien zelfs maanden voorbij waarin mijn leven zich volledig lijkt af te spelen in het kleine driehoekje tussen huis, schoolplein en supermarkt – waar ik de medewerkers bij naam ken, maar zij mij niet. Zelfs in de stad kan de stad ver weg lijken. Maar vandaag niet.

7.32 uur

Break van alles

Na een kwartier innerlijke stilte eindigt de meditatie dansend, extatisch, op ritmische trommelmuziek en blijf ik door deze vervreemdende ervaring achter met een ­energieke opgewektheid.

Ik drink nog een kopje thee met de ­sannyasin en de andere twee deelnemers, en ik vertel ze over mijn plan. Vandaag heb ik een break genomen, van alles. Ik ga 24 uur in de stad rondhangen – van 06.00 tot 06.00 uur – om al die dingen eens te doen die je iedere dag in de stad kan doen, maar die ik nooit doe.

“Als een bucketlist?” vraagt iemand.

“Nou ja, niet helemaal,” zeg ik, terwijl ik door mijn lijstje met plannen scroll en ‘een willekeurig iemand een highfive geven’ zie staan. “Ik kan prima sterven zonder dit te hebben gedaan, maar juist daarom komt het er nooit van.”

Ik sla het aanbod af om gebruik te maken van de douches in de commune, en even later zwem ik baantjes door de Lauriergracht. Koud is het water niet, een beetje ongemakkelijk is het wel. Vooral omdat er twee mensen beginnen te filmen. “Is it cold? Is it cold!?” schreeuwt een vrouw vanaf de brug.

Ik geniet ondertussen van het nieuwe perspectief op de stad – vanuit het water lijken de grachtenpanden, in de ochtendzon, mooier dan ooit. Overal zie ik opeens verhalen: zou de kleur van het grachtenwater te meten zijn? Mist dat pandje op de hoek nu een paar verdiepingen? En als ik uit het water klim, zie ik een aanplakbiljet: een reclamebureau is een waterfiets in de vorm van twee dolfijnen kwijt.

Vandaag is alleen niet de dag om me te verliezen in één onderwerp: ik wil vooral veel doen. Douchen bijvoorbeeld. Dus fiets ik naar het badhuis op de Da Costakade, het laatste sociale badhuis dat nog in gebruik is – gerund door vrijwilligers, die de doucheruimtes na ieder gebruik schoonmaken. Voor 1,50 euro kan je er een kwartier lang douchen, voor 50 cent krijg je er een handdoek bij en een bakje zeep is inclusief. Iedereen is er welkom, hoewel in de praktijk het vooral dak- en thuisloze mensen zijn die er gebruik van maken. En onder de warme douche besef je hoe mooi het is dat dit bestaat in de stad.

10.11 uur

Aangekoekt melkrandje

Koffie! Ik ben al bijna vierenhalf uur wakker en heb nog geen koffie gehad. Ik begin aan een lange fietstocht, langs schepen, silo’s, tanks en anonieme bedrijfshallen. En na ruim vijftig minuten fietsen ben ik er: aan de rand van de stad, voor een grote loods waar een zware, indringende lucht hangt.

Ik hou van zwarte, slappe filterkoffie en opmerkelijk genoeg is Starbucks de plek in de stad waar je redelijk voordelig een grote kop filterkoffie kan krijgen. Het leek me leuk die te drinken bij de bron: de Europese branderij van Starbucks in de haven.

Aan de zijkant van het pand staan de groene stoeltjes die je ook bij de vestigingen in de stad ziet, en de beveiliger bij de receptie heeft naast haar toetsenbord een witte mok met aangekoekt melk­randje staan – indicatoren dat er hier een geheime, interne vestiging van Starbucks is.

“Hallo, kan ik hier een kopje koffie ­drinken?” zeg ik.

“Dit is de fabriek, dat is een beetje ­lastig,” zegt ze.

Ik probeer uit te leggen dat ik juist daarom hier koffie wil drinken, en zij begint over dat bezoek aangemeld moet worden en de regels van de Voedsel- en Waren­autoriteit. Zelf heeft ze ‘zeker weten’ hele goede koffie, en ik probeer met een ‘ahh, nu moet ik helemaal terug naar de stad fietsen’ alsnog een koffie to-go mee te ­krijgen. Tevergeefs.

Beeld Gijs Kast

11.37 uur

Tussen de stadsnomaden

Gastvrijer zijn ze iets verderop, bij een stukje grond dat vol staat met caravans, oude auto’s, kunstwerken en houten stellages. Bij de ingang voert een man zijn kippen, verderop staan een paar mannen bij een speaker met harde technomuziek.

Natuurlijk mag ik een rondje lopen. Vijf euro. Grapje. Ik moet wel de groene bezoekershelm op. Misschien ook een grapje, of toch niet. Oppassen voor de uilen. Er zijn ook raven. Er is ruimte vrij in een toilet­hok, als ik nog een kamer zoek.

“Kunnen we het maken!” schreeuwt een man als ik de bouwhelm op heb.

“Nou en of,” zeg ik, en ik vind het nu al veel gezelliger dan ik me had voorgesteld, iedere keer als ik de afgelopen jaren langs de gesloten wand met caravans kwam.

Dit is ’t Landje, waar een groep van veertig stadsnomaden bivakkeert. Om de twee jaar verhuizen ze naar een andere plek in de haven – nomaden moeten blijven bewegen. ‘Ga mee verdwalen, ik weet de weg’ staat er op een bordje op een van de caravans.

“Dit is de laatste vrijplaats van Amsterdam,” zegt een man die in een houten stellage staat, met bovenop een wietplant.

Als ik een paar vragen stel, pakt de man een rood T-shirt, met daarop V.L.A.M. – dat staat voor Vereniging ’t Landje Autonome Mensen, legt de man uit. “Zelfbestuur,” verduidelijkt hij. “En vlam betekent alles in de fik. Want als we moeten verhuizen en er blijft iets achter, dan krijgen we boetes. Dus gaat alles wat achterblijft bij iedere verhuizing in de fik.”

12.58 uur

Privétuin van Sieger

Als ik mijn groene helm weer inlever, ­vertellen de mannen dat ze hier vanavond staan te knallen. Soundsystems, barretje, gezellig. Ik moet ook komen.

We schudden handen, en als ik weer naar fiets – met kinderzitje – loop, roept iemand nog vrolijk “Kunnen we het maken!” naar me. Ik schaam me des te meer voor de gedachte dat ik blij ben dat mijn fiets er nog staat.

Ik fiets door de brandende zon weer de stad in, haal op de markt op Plein ’40-’45 wat proviand en fiets verder. Een paar keer zie ik iemand me tegemoet lopen op het fietspad, maar iedere keer durf ik toch niet mijn hand uit te steken voor een highfive – de lange tocht naar het Havengebied heeft toch wat ontnuchterend gewerkt.

Ik ben ook een beetje moe, en zie een picknick met daarna een dutje voor me in een park dat ooit door iemand aan me is omgeschreven als een ‘romantisch, surrealistisch bomenparadijs’ met ‘Himalaya­berken, water- en moeras­cipressen, amber­bomen, bitternoten, fijnsparren en veel wilgen.’

Het is het Siegerpark, de voormalige privétuin van Wilhelm Sieger; bijenliefhebber, fervent reiziger en verzamelaar van uitheemse boomsoorten. Het parkje, dat verborgen is achter de Sloterweg, is fascinerend on-Amsterdams – hoewel je het verkeer op de A10 hoort razen. Het is dichtbegroeid, met bomen en struiken die je nergens anders tegenkomt, en idyllische waterpartijen.

Een dutje zit er alleen niet in: vanwege het broedseizoen wordt men verzocht op de smalle paden te blijven, en daar is het druk met zakenmannen die een lunchwandeling maken.

14.23 uur

Gestolen Nutrilon

Wat nu? Ik ben moe, en wil de stad even voorgeschoteld krijgen, in plaats van dat ik er zelf iets voor moet doen. Dus fiets ik naar de rechtbank en meld me aan om de eerstvolgende zitting bij te wonen.

Ik drink eerst even koffie – eindelijk! – en even later zie ik hoe een Roemeense jongen met een witte capuchontrui, geboren in 1997, de zittingszaal wordt binnengebracht. Twee dagen eerder heeft hij bij de Albert Heijn op de Nieuwezijds acht pakken Nutrilon proberen te stelen, en bij de aangifte zijn ze ook de twee plastic tasjes van 60 cent niet vergeten.

“Waarom deed u dat?” vraagt de ­politierechter.

“Ik had wat problemen,” zegt de man, via zijn tolk.

Hij is sinds een jaar of drie in Nederland, en de drugsverslaving – zegt hij nou heroïne? – is het grote probleem. Hij had een baan als bezorger en een woning via zijn werkgever, maar toen hij zijn baan kwijtraakte was hij ook zijn huis kwijt. Nu slaapt hij af en toe bij een vriend of woont hij op straat. Geld verdient hij door statiegeldflesjes te zoeken.

De rechter begint over zijn strafblad, hij heeft soortgelijke veroordelingen uit 2022 op zijn naam staan. Zijn advocaat wijst erop dat het de laatste twaalf maanden goed gaat, en de jongen zegt dat hij met deze diefstal juist iets goeds wilde doen. “De melkpoeder was voor mijn vriendin, die heeft een kind. Ik wilde helpen.”

De rechter toont interesse, luistert goed en vraagt zich af hoe hij zijn toekomst voor zich ziet. Die ziet de jongen slecht in, zonder werk en verblijfplaats. En hij wil van zijn verslaving af, maar hij weet niet hoe.

De rechter benadrukt dat als hij niet weet te breken met dit patroon, er uiteindelijk een lange straf dreigt: twee jaar, met daarbij mogelijk een intensief begeleidingsprogramma. Ergens klinkt dat als een oplossing, maar zover is het nu nog niet.

Het feit is bewezen, de verdachte heeft bekend en volgens de officier is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken een passende straf. De advocaat probeert er nog een week af te halen, maar helaas. De rechter: “Uw problematiek is goed overgekomen, maar stelen is niet de oplossing. Uw gedrag leidt tot overlast, gevoelens van onveiligheid en beveiligingskosten, en dat neem ik u kwalijk.”

Als de twintiger door politieagenten de zaal uit wordt geleid, groet hij de officier, rechter en griffier nog even. De straf moet hij direct uitzitten.

Terwijl de jongen onderweg is naar zijn cel, fiets ik weer naar de binnenstad. Het is vrijdagmiddag, zinderend warm en iedereen maakt zich op voor het weekend. En plots erger ik me aan deze stad, die helemaal vol lijkt te zitten met mensen die het prima voor elkaar lijken te hebben – en ik vind mezelf een aansteller, met ‘mijn break van alles’.

16.27 uur

Amsterdamse Van Gogh

Ik word milder als ik even langs de gracht zit en opeens een grijze Toyota Corolla zie staan met een Turks nummerbord. Uit de achterbak worden door de familie stoeltjes, thermoskannen en eten gehaald – een ouder echtpaar en hun volwassen zoon, zo lijkt het.

Ik besef dat dat de aantrekkingskracht is van de stad – al die totaal verschillende levens die zich tegelijkertijd op dezelfde plek afspelen, en dat je nooit écht weet wat er allemaal achter schuilgaat.

Het verhaal ligt namelijk net anders, en is ontroerender dan ik dacht. De jongen woont in Amsterdam, zo blijkt. “Mijn ouders wilden me zo graag zien, dat ze hier vanuit Turkije naartoe zijn gereden. Ze zijn zes dagen onderweg geweest.”

Nu picknicken ze samen langs de gracht, en opeens mis ik mijn eigen kinderen – terwijl ik nog geen tien uur weg van huis ben. Het voelt al als een eeuwigheid.

Maar ik moet door. Ik heb afgesproken met kunsthandelaar Niels de Boer, om een schilderij te zien dat een stichting van zijn familie al decennialang in bezit heeft.

En zo sta ik even later met in mijn handen – ik mag het vasthouden! – een van de weinige schilderijen die Vincent van Gogh in Amsterdam heeft gemaakt.

In oktober 1885 was hij een paar dagen hier vanuit Nuenen, en maakte hij – met pelsmuts op – twee kleine stadsgezichten, eentje vanuit de wachtruimte van het Centraal Station: een gezicht op de De Ruijterkade, en de andere van het Singel.

Het schilderij met de kade is vanwege het oude haventje met klassieke schepen wat generiek, maar het schilderij waarmee ik in mijn handen sta is de meest Amsterdamse Van Gogh die er is. Te zien is het Singel, alsof het op een recente zondagochtend is geschilderd. Op de achtergrond staat de Ronde Lutherse Kerk en enkele grachtenpanden zijn te herkennen.

Van Gogh maakte de schilderijen ‘in vliegende haast,’ schreef hij in zijn brieven. En hij trok zich niets aan van Amsterdammers met ‘schampere opmerkingen, op luide toon uitgesproken op- en aanmerkingen’, zoals zijn vriend Anton Kersse­makers later schreef.

Kerssemakers ging die dag met Van Gogh naar het Rijksmuseum. “En Van Gogh deed het werk, nog nat van de verf, in zijn tas en ging ermee naar het museum,” zegt De Boer. “En dit was dus eigenlijk de eerste Van Gogh die ooit in het Rijksmuseum was.”

Beeld Gijs Kast

17.08 uur

De vrolijkste piraat

Een halfuur later vaar ik over de gracht, omdat ik aan boord ben gegaan bij een man die zichzelf The Pirate of Amsterdam noemt. Adam Nasr heet hij, en hij neemt al jaren de grachten over met zijn zelfgebouwde schip. Het is een opmerkelijk bouwwerk, volledig in het zwart, met ­terrasplanken op twee opblaasbare drijvers die ze in het Amerikaanse leger gebruiken. Erbovenop staan drie zwartleren banken.

Je ziet de kapiteins van luxe sloepjes eerst wat geërgerd kijken en daarna meestal smelten. Nasr is de vrolijkste piraat die er is, en door veel groeten, kletsen, lachen lijkt iedereen hem alles te vergeven – terwijl hij op de bank ligt en het schip met zijn voeten door de grachten stuurt.

‘Fuck everything and become a pirate’ staat er op zijn pet, en dat klinkt veel stoerder dan hij eigenlijk lijkt te zijn. Als de motor het even niet goed doet, buigt hij naar voren en fluistert hij zacht tegen zijn boot: “What do you want? What do you need? I’m listening.”

Als ik afstap is het al half acht, en zit ik ruim een uur op een bankje. Psychologen maken zich weleens zorgen over de gevolgen voor het mentale welzijn van stadsbewoners. Altijd die drukte, altijd de keuze­stress.

Opeens ben ik zelf verlamd door het oneindige aantal opties. Wat zal ik doen? Weer eens naar de Gaasperplas? Of toch naar het feestje op ’t Landje? De opening van een tentoonstelling van een moderne heks waarover ik heb gelezen? Eens aanbellen bij mijn eerste woning in de stad, om te vragen of ik binnen mag kijken?

Op mijn telefoon ben ik vervolgens twintig minuten op zoek naar een kostuum om te huren, omdat ik altijd al eens als levend standbeeld op de Dam heb willen staan. Het enige pak dat in de buurt te huren is, is een pak van clown Bumba. ­Prima, op zich, maar de verhuurder wil het niet aan me verhuren.

Bowlen dan maar, besluit ik. Bowlen is altijd een goed idee.

21.55 uur

Partycrashen

Even later sta ik op het Buikslotermeerplein, en klop ik hard op de deur van het voormalige Bowling Noord. Het pand werd gekraakt in 2016, na jaren leegstand, en de krakers zitten er nog steeds. Ik heb weleens gehoord dat ze de bowlingbaan deels in stand hebben gehouden.

Maar helaas, niemand doet open. Dus fiets ik door en kom ik even later op wat als het noordelijkste puntje van Noord voelt: het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering, net buiten de Ring. Het Groene Veld heet het tegenwoordig, en de oud-krakers van haventerrein ADM hebben er een cultureel gebied van gemaakt.

Er is een festival aan de gang en in het voormalige machinegebouw hoor ik de zangeres van de Flipping Bitches (de wentelteefjes) zingen over ‘leven in superlatieven’. Daarna kijk ik een stukje van de Blues Brothers bij de openluchtbios, luister ik naar muzikanten in een van de oude betonnen silo’s en doe ik bijna alsnog mijn dutje.

Als ik na een paar uur weer terug ben in de stad, is de nacht begonnen en vraag ik me af hoe ik de laatste zes uur ga vullen. Ik had bedacht om misschien te proberen om ergens te partycrashen, of te kijken wie er ’s nachts in een 24 uurs-wasserette zijn was doet, maar ik ben moe en heb weinig zin meer. Wat nu?

Op de Tweede Looiersdwarsstraat kijk ik even naar een nachtelijke reddingsactie van een groep mensen die een kat uit de boom probeert te halen. Vervolgens fiets ik over de Lijnbaansgracht richting het Leidseplein. En dan springt er opeens een vrouw achterop.

Ze had lang getwijfeld tussen café Nol en La Bastille. Het is La Bastille geworden, maar ze heeft geen zin meer om te lopen en omdat ik toch die kant op ga, kan ik haar wel even brengen, toch? Prima, zeg ik, waarna ze al snel klaagt over mijn zachte achterband. Dat is niet zo gek, want ik heb naar schatting zo’n zestig kilometer gefietst. Ik vertel haar over mijn dag, en ze vindt dat ik mee moet naar La Bastille. Ook prima.

Beeld Gijs Kast

00.21 uur

Dienblad vol Flügels

Het is zo’n café waar ik vroeger weleens kwam. Toen ik nog niet in de stad woonde maar bij mijn ouders, en met vrienden naar Amsterdam ging om te stappen.

Ik volg de vrouw naar binnen, maar ik heb nog geen meter gezet in het stampvolle café en een man begint me enthousiast aan te tikken. Een paar keer achter elkaar roept hij hard mijn achternaam.

De man komt uit de kleine stad waar ik ben opgegroeid en denkt dat ik mijn broer ben, die hij vaag kent. Hij roept iemand die een dienblad vol Flügels heeft en ik krijg er een paar in mijn handen gedrukt.

Door de harde muziek wordt na een tijdje duidelijk dat ik niet mijn broer ben.

“Waar woon je dan,” vraagt de man.

“In Amsterdam,” zeg ik.

“O, maar je keert toch wel weer eens terug?” schreeuwt de man in mijn oor.

Het is de vraag die ik had kunnen verwachten, en waar ik na vandaag een antwoord op heb.

“Nee,” schreeuw ik, en eigenlijk wil ik op de melodie van de après-skihit die opstaat het hele verhaal van vandaag schreeuwen. Dat de wekker ruim achttien uur geleden ging, en dat ik daarna een fantastische willekeurige dag in de stad had. En dat ik daarom in de stad woon, dat het idee dat ik dit allemaal kan doen genoeg is om me aan de stad te binden.

In plaats daarvan drinken we nog een Flügel en neem ik afscheid. Vervolgens zit ik nog een uur op het Leidseplein, te praten met dronken mensen en te genieten van de stadsscènes die zich voor mijn ogen afspelen. En dan, om 01.14 uur, geeft een beschonken jongen die voorbij loopt mij plots een highfive.

O ja, die stond ook nog op mijn lijstje. En het lijkt mij het perfecte einde. In plaats van met een halflekke band naar het eindpunt van IJburg te fietsen, voor vermoedelijk de mooiste zonsopgang van de stad, breng ik de laatste vier uur slapend door, dolgelukkig in mijn eigen bed. Want ik besef nu pas: ik ben eigenlijk altijd 24 uur in de stad – ik wóón er.