Van ‘Woningsdag’ tot ‘Balkoningsdag’: online hoef je Koningsdag niet te missen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. Beeld ANP

Woningsdag

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft Koningsdag dit jaar uitgeroepen tot Woningsdag. Er worden verschillende evenementen georganiseerd, zoals een digitale kleedjesmarkt en het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus vanuit deuropeningen en balkons. Ook roepen de oranjeverenigingen muzikanten en artiesten op om op te treden voor de ouderen in hun gemeenschap. Om 16.00 uur volgt een nationale toost.

Virtual Reality op de Dam

Wil je toch graag op de Dam staan tijdens Koningsdag? In een VR-omgeving speelt zich het Kingsday VR Festival af op de Dam van 20:00 tot 23:00 (€7,50). Het festijn bevat onder meer muziekoptredens van Kwambo, Vangrail, dj Jochem Hamerling en een mysteryguest. Bezoekers kunnen bij de bar virtueel bier bestellen en de koning een hand geven voor zijn verjaardag. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank. Voor een bezoek aan het festival is een goede VR-bril nodig, maar voor bezoekers zonder deze techniek is er ook een livestream beschikbaar.

Balkoningsdag

Tom Bremerkamp en Koen Gerretsen van reclamebureau 180 Kingsday wilden een manier bedenken om toch met vrienden Koningsdag te kunnen vieren en kwamen met Balkoningsdag. Een echt feestje, maar dan vanaf je balkon. Inmiddels is het plannetje uitgegroeid tot een heus evenement, met een Facebookpagina en bijna tweeduizend aanmeldingen. Deelnemers worden gevraagd hun balkon of andere buitenruimte te versieren in oranje en de driekleur. Om 12.00 uur precies begint een livestream met optredens van verschillende artiesten en dj’s. Om 13.00 uur volgt een gezamenlijke proost, vanaf het balkon natuurlijk, op de 53ste verjaardag van de koning.



Beeld Organisatoren Balkoningsdag

Silent disco in de Zachariass Jansestraat

Woon jij in de Zachariass Jansestraat in Amsterdam Oost? Dan heb je geluk, want Marijn, Coen en Sanne organiseren een Silent Disco. Via We Love Silent Disco zijn er gratis koptelefoons beschikbaar gesteld. Geef het aantal personen van je huishouden door en leen de koptelefoons die via een mandje vanaf het balkon naar beneden komen. Thuis zet je hem op en kan je kiezen welk kanaal je gebruikt: rood, groen of blauw. Marijn draait de jaren 90, Sanne Top 40 en House en Coen de Nederlandse kaskrakers. Er wordt afgesloten met een gezamenlijk proostmoment om 16:00. Dans lekker mee en kijk vanaf je balkon hoe de hele straat geniet van dezelfde muziek.

Beeld Julia Oud van Yellow Leaf Creatives

Onthulling Koningsdagbeeld

Het begon allemaal ooit met de tekst van het Wilhelmus op een stuk oranje plastic, maar de traditie van het Koningsdagbeeld van café De Blaffende Vis in de Jordaan is inmiddels 25 jaar oud en gaat dit jaar gelukkig niet helemaal teniet. Op de site van de kroeg is een aftelklok te zien en zondag om middernacht zal de 25e onthulling van het Koningsdagbeeld digitaal zijn. Wie van het Koninklijk Huis is dit jaar op de gevel te zien?

Beeld Anna Moffatt

Ik ben een koning

Om kinderen toch nog het wij-gevoel te geven op Koningsdag en ze op te roepen om zich in deze tijd in te zetten voor iemand anders, komt stichting Jong Ondernemen met de digitale les ‘Ik ben een koning’ voor kinderen (7-12). Tijdens deze les komen kinderen erachter hoe ze zich kunnen inzetten voor iemand anders. Doe een kaartenactie voor het buurthuis of bak cakejes voor jouw buren. De thuisles bevat een quiz, een aantal video’s, een coronaproof checklist, vragen om tot een actie te komen en een eigen poster.

Beeld Jong Ondernemen

25 jaar Koninginnedag en Koningsdag terugkijken

Stadszender AT5 gaat al tientallen jaren de hele dag live tijdens Koningsdag, en daarvoor Koninginnedag. Die traditie moeten ze dit jaar helaas overslaan, maar om de dag toch een oranje tintje te geven, zenden ze de hele dag archiefbeelden uit. De reeks begint tijdens Koningsnacht (zondag op maandag) met een compilatie van beelden van Koninginnedag in 1992. Jouw favoriete jaar terugkijken? Klik dan hier voor het gehele uitzendschema.

Jonge muzikanten in het Vondelpark - maar dan online

Het Vondelpark is - normaal gesproken - tijdens Koningsdag een van de drukste plekken van de stad. Feestvierders kuieren over de vrijmarkt op zoek naar koopjes en gezelligheid. Daarbij worden ze traditioneel begeleid door de vele jonge muzikanten. Maar door het coronavirus kunnen zij niet optreden. Niet getreurd: op vondelpark.live krijgen de jonge artiesten alsnog de kans hun talent te laten zien. Tussen 10.00 en 15.00 uur maken zij hun opwachting. Meedoen? Dat kan, maar er zijn slechts vijftig plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. Geen zin om zelf mee te doen, maar wel van zins een zakcentje te doneren? Ook dat kan: er is een donatie-optie.

Poesiat & Kater x Beerwulf Bingo

Om Koningsdag thuis net zo leuk te maken, kun je meedoen aan de Poesiat & Kater x Beerwulf Bingo. De brouwers praten eerst over hun Princesse Beer en daarna kun je meespelen om kans te maken op een waardebon van € 50 voor hun proeflokaal. Speciaal voor Koningsdag is er een XL editie van het Princesse Bier gemaakt, een speciaal type witbier. Bestel de biertjes op de website, ontvang instructies over hoe je kan deelnemen aan de bingo en doe mee om 15:00. Bestel je bier op tijd en bereid intussen je beste oranje outfit voor.

Beeld Beerwulf

Virtual Kings day party

Familiar Music en Club Atelier organiseren een Virtual Kingsday Party. Er is een ‘Virtual Muziek Pubquiz’, een ‘Social Distance Drinking Game’, een interactief ‘Bonte Uurtje’ waarin met een rode knop mensen uit het ‘publiek’ geselecteerd worden die een genre mogen kiezen voor het volgende nummer en van 13:00 tot 23:00 de hele dag door disco, house en techno. Met de nieuwste technieken worden oneindig Zoom-accounts aan elkaar gekoppeld aan de stream, zodat iedereen altijd linksvoor bij de dj staat. Trek je gekste Koningsdag outfit aan en dans mee.

Beeld Jan Willem Groen

Maak een wortel-walnotentaart

Weet je niet wat je thuis moet doen met Koningsdag? Maak een wortel-walnotentaart met oranje glazuur via de online kookworkshop van Chefs Online. Iedereen kan gratis meedoen. De deelnemers krijgen vooraf een lijstje met de benodigde ingrediënten en een inlogcode voor de videostream. De workshop is in het Engels, zodat ook toeristen, die dit jaar niet naar Amsterdam af kunnen reizen, mee kunnen doen.

Beeld Denise Abbas Fotografie

Supersized Kingsday

Supersized Kingsday is traditioneel de grootste op Koningsdag met 45.000 bezoekers en daarom hebben ze een online festival bedacht. Niemand minder dan DJ’s B-Front, DJ Jantje, E-Force, Panic, Partyraiser, The Pitcher, Zany en Spitnoise zorgen voor de muzikale invulling van het gratis negen uur durende Supersized Kingsday Festival, georganiseerd door B2S. Zo kan je toch in je oranje party-outfit live meedoen.

Wilhelmus zingen met het concertgebouworkest

Zing of speel het volkslied mee met het Koninklijk Concertgebouworkest uit het raam, in de tuin of vanaf het balkon om 10:00 op Koningsdag. Het orkest hoopt zo de nationale feestdag te starten met een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode. Voor liefhebbers stelt het orkest partijen van het volkslied beschikbaar voor allerlei soorten bezettingen: koperkwartet, trio, orkest, koor en diverse andere instrumenten. De musici van het Concertgebouworkest zijn alvast begonnen met inspelen. Inmiddels hebben al meer dan 30.000 deelnemers de bladmuziek gedownload.

Beeld Concertgebouworkest

Oranje tompoucen

Ook dit jaar kan je de oranje tompouces (€0,80) scoren bij de HEMA met de actie 3+1 gratis. Niet bij de kraampjes die elk jaar buiten staan, maar online of in de winkel. Als je ze op Koningsdag komt ophalen, krijg je er een gratis cadeautasje bij. Hang het tasje bij je beste vriend aan de deur of gebruik een vishengel om hem naar driehoog te takelen en verras iemand met deze feestelijke lekkernij.

Beeld HEMA

De Grote Rijksmuseum Pubquiz

Het Rijksmuseum organiseert maandag de Grote Rijksmuseum Pubquiz. De quiz bestaat uit drie categorieën (de Willems, curieuze objecten uit de collectie, en foodtrends uit de zeventiende eeuw) en kan gewoon thuis gespeeld worden.

Volgens het museum zorgt de quiz niet alleen voor ‘een avond welverdiend plezier’ maar leer je ook veel feitjes over de Nederlandse kunst en geschiedenis.