Van Vondel en Anne Frank tot Lale Gül: wat bijna tachtig boeken ons leren over Amsterdam

Wat voor verhalen kunnen we verwachten?

“Het boek geeft een niet-chronologisch overzicht van de geschiedenis van de stad, in de vorm van beschouwingen over allerlei boeken. Het is zo in elkaar gepuzzeld dat het een groot verhaal vertelt over Amsterdam.”

Welke thema’s komen langs?

“Bijvoorbeeld hoe de machtsverhoudingen in Amsterdam waren, hoe de stad zich ontwikkelde. En hoe het de oorlog onderging, de jaren zestig werden ervaren en hoe het was om op te groeien in de grote stad.”

Waar heeft u zelf over geschreven?

“Vooral over boeken uit de twintigste eeuw. Het gedeelte over de Tweede Wereldoorlog heb ik bijna in mijn eentje gevuld, dat heeft mijn belangstelling. Daar passeren de boeken van Anne Frank en Hanny Michaelis, van Reve, Minco, Heeresma. En wat me verder opviel: ik behandel bijna alleen maar boeken die zijn geschreven door vrouwen of homoseksuelen.”

Wat zegt dat?

“Dat ik, onbewust, geïnteresseerd ben in de andere blik. Ik herken te veel in boeken die door doodgewone meneren, zoals ikzelf, zijn geschreven.”

Heeft u ook nieuwe boeken ontdekt?

“Ik heb Lale Gül gelezen. Ik vond dat zij erin moest, aangezien haar boek als een vloedgolf over Nederland is gespoeld. En het was veel beter dan ik had gedacht. Ze schrijft in een merkwaardig soort taaltje. Eerst denk je: gaat het wel goed met haar? Maar het went snel, en het is heel mooi en geestig allemaal.”

Is het gelukt om de geest van de stad te vangen?

“Ik denk het wel. Alle vijf de schrijvers hebben hun eigen belangstelling gevolgd. Dat kan bij uitstek wanneer je over Amsterdam schrijft. Alles past erin, wat dat betreft is Amsterdam net een worst.”