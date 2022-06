Van vliegtuigen tot spelende kinderen: ‘Geluidsoverlast kan mensen letterlijk ziek maken’

Beeld Getty Images

De Nationale Geluidshinderdag is uw eigen uitvinding?

“Onze stichting bestaat een halve eeuw, en sinds een jaar of veertig stellen we op Geluidshinderdag een bepaald aspect rondom geluidsoverlast aan de kaak. Dit jaar is dat de nieuwe geluidswet en -regelgeving, die in 2023 aangenomen moet worden.”

Hoeveel Nederlanders hebben last van geluid?

“Miljoenen. Ongeveer 40 procent van de bevolking ervaart overlast van de grote geluidsbronnen: het spoor, de weg en vliegtuigen. Ook heeft 20 procent last van burenlawaai.”

Dat laatste speelt vooral erg in de steden, neem ik aan?

“Ja. In steden is weinig contact met de buren, waardoor dit soort sociale problemen steeds meer voorkomt.”

Veel spelende, schreeuwende kinderen?

“Ja, vroeger hadden kinderen speelkwartier, dat lijkt bij scholen tegenwoordig de hele dag te duren. Dat komt door kinderopvang en kinderdagverblijven die vaak ook in die scholen zitten.”

Wat doe je tegen buren met schreeuwende kinderen?

“Praten, maar kies een rustig moment, niet als je hoog in je emotie zit. Onze ervaring is toch dat mensen zich niet bewust zijn van de overlast die ze hun buren bezorgen, maar er bij een kopje koffie best uit kunnen komen. Het is niet makkelijk om iets te zeggen over het gedrag van kinderen, want je zegt ook iets over gedrag en opvoeding.”

Is het niet beter om in een hutje op de hei te gaan wonen?

“Geluidsoverlast kan mensen letterlijk ziek maken, maar een hutje op de hei veroorzaakt weer andere problemen. Je kan beter een luisterend oor vinden en het samen oplossen.”