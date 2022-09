Van uitstel kwam geen afstel: zij gaven elkaar na corona eindelijk het jawoord

De een droomt van jongs af aan van de perfecte bruiloft, de ander laat van dat geld liever de badkamer verbouwen. Wie wél graag wilde, moest de afgelopen jaren vaak afzeggen of afwachten. Deze stellen gaven elkaar opgelucht het jawoord. ‘De dag na de bruiloft bleek ik zwanger van de tweede.’

Trouwen is in Nederland allang niet meer vanzelfsprekend. Volgens het CBS is in 2022 44,8 procent van de volwassen bevolking getrouwd (hieronder valt ook het geregistreerd partnerschap). De rest kiest vaak voor ongehuwd samenwonen. Sinds de jaren zestig en zeventig, door ontkerkelijking, emancipatie en individualisering, binden minder mensen zich in formele relatievormen.Toch kiezen veel stellen nog altijd voor het huwelijk. Voor hen waren de coronajaren geen pretje: sommigen moesten hun feestdag zelfs meerdere keren uitstellen, met als gevolg een enorme run op trouwlocaties in 2022 én 2023. Stichting Trouwbranch Nederland vreest zelfs voor een ‘stuwmeer aan bruiloften,’ aldus de NOS.

“Het is momenteel heel druk bij ons,” bevestigt Jojanneke van der Veer, officemanager bij de populaire trouwlocatie Het Rijk van de Keizer in Amsterdam-West. “In 2022 zijn bijna alle data geboekt en 2023 begint nu ook vol te raken.” De trouwbranche heeft volgens Van der Veer nogal wat klappen op te vangen, met inkomsten die jaren achtereen wegvielen en personeelstekorten. Daarom is ze blij met de huidige drukte. “Bij veel mensen leeft de gedachte: vier het leven.”

Janine Kaatee (34, pr-manager) en Laurens Kaatee (33, architect) trouwden op 24-09-2021

Beeld Justin Michel

Janine: “Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik heel graag wilde trouwen, én dat ik wilde trouwen voordat ik een kind kreeg. Mijn moeder is al 33 jaar beëdigd ambtenaar van de burgerlijke stand, BABS, dus ik ben opgegroeid met: ‘Kijk eens hoe leuk trouwen is.’ Mijn moeder heeft ons ook getrouwd.”

Laurens: “Ook ik heb altijd graag ­willen trouwen. Ik ben nooit zo’n man geweest die z’n hakken in het zand zet, of die het alleen maar doet omdat de vrouw dat per se wil.”

Janine: “Daarnaast wilde ik graag dezelfde achternaam als mijn kinderen. Ik wilde voorkomen dat we halsoverkop iets moesten gaan regelen als we kinderen zouden krijgen. Niet dat daar iets mis mee is, overigens.”

Laurens: “Toen we een tijdje samen waren, heb je de druk wel opgevoerd.”

Janine: “Uiteindelijk heeft Laurens me in 2020 ten huwelijk gevraagd aan de keukentafel. Ik wilde niet hem vragen, zo traditioneel ben ik dus, haha. Hij had zijn grijze joggingpak aan en ik een roze badjas. Want ik had ooit gezegd dat ik hem in zijn grijze joggingpak het aller-aantrekkelijkst vond.”

“Wat ik eigenlijk het leukst vond aan ons huwelijk, was het trouwen voor de wet met een klein clubje mensen. Het moment dat we ‘ja’ tegen elkaar zeiden, vond ik zo mooi. Daar ging het mij eigenlijk allemaal om.”

Laurens: “Ik vond de napret heel leuk. Achteraf hoor je pas alle roddels die je op de dag zelf helemaal niet hebt meegekregen – die heeft zitten huilen op het toilet, die hadden ruzie, die hebben getongd.”

Janine: “En op de huwelijksnacht is onze zoon Maurits verwekt. Dat was helemaal niet zo getimed, het was pure mazzel. Ik vind het wel geestig dat bij ons alles precies ging ‘zoals het hoort’.”

Laurens: “In Nederland kunnen mensen nog weleens een beetje bekrompen zijn over trouwen, dat dat ­zogenaamd burgerlijk zou zijn. Een ­beetje makkelijk vind ik dat. Durf die commitment maar eens aan te gaan, spreek jezelf uit! Natuurlijk ligt het vaak genuanceerder. Maar ik zie om me heen regelmatig dat mannen op dat gebied wat lafjes zijn. Put your money where your mouth is. En als je het niet wil, ook prima, maar wees daar dan ­eerlijk over.”

Janine: “Mijn zwager is een paar jaar geleden op 38-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor. Vlak voordat hij overleed, hebben mijn zus en hij nog uitgebreid hun huwelijk kunnen vieren. Dat heeft ons doen beseffen dat je de mooie momentjes die je hebt in je leven moet vieren. Het is zonde om alles altijd maar weg te wuiven.”

Laurens: “Je weet dat ellende altijd om de hoek ligt, vroeger of later. Dus de leuke dingen moet je vieren.”

Inessa Melkonjan Chin (31, legal counsel) en Guillaume Philibert Chin (32, oprichter schoenen- en kledingmerk Filling Pieces) ­trouwden op 18-06-2022.

Beeld Jesaja Hizkia

Guillaume: “Ik heb Inessa ten huwelijk gevraagd op ons tienjarig jubileum, in Armenië, haar geboorteland. We zouden eigenlijk in 2020 trouwen, maar dat is later geworden door corona.’”

Inessa: “Armenië is mijn thuis en wie ik ben, dus ik had me geen mooier aanzoek kunnen bedenken.”

Guillaume: “Het plannen van de bruiloft vond ik het leukst. We wilden een grote bruiloft met zo’n driehonderd gasten. En we wilden alles zelf doen, zonder weddingplanner. We begonnen met een moodboard en een Pinterestpagina. Alles hebben we tot in de puntjes uitgedacht: van het lettertype op de menukaartjes tot de aankleding en de tafelzetting.”

Inessa: “We zitten allebei nogal op de details.”

Guillaume: “Ik heb zelfs een maand vrij genomen om alles te regelen.”

Inessa, lachend: “Ik niet hoor, ik was gewoon fulltime aan het werk!”

Guillaume: “We vonden het vooral heel belangrijk om onze verschillende culturen naar voren te brengen in ons huwelijk. Haar Armeense, mijn Surinaamse, maar ook onze Nederlandse cultuur. In de hapjes, in de muziek, in alles eigenlijk.”

Inessa: “We hebben een aantal Armeense tradities in ere gehouden. Na de ceremonie hebben we bijvoorbeeld borden gebroken, als symbool om al het slechte uit je leven te breken en aan te geven dat er een nieuw hoofdstuk begint. Tijdens het feest heeft de Guillaumes moeder lavash, Armeens brood, over mijn schouder gedaan. Dat betekent dat je altijd genoeg eten zult hebben. En we kregen allebei een lepeltje honing, wat betekent dat je huwelijk altijd zoet zal zijn. De pastoor van onze kerk in Amsterdam heeft ons getrouwd. Hij vertelde tijdens de ceremonie over de vier soorten liefde uit de Bijbel, maar wel op een manier die voor iedereen invoelbaar was, ook de gasten die niet in God geloven.”

Guillaume: “Qua muziek hadden we een gospelkoor voor de ceremonie, een Surinaamse band tijdens de receptie, een Armeense zanger en meerdere dj’s voor het feest, dat tot diep in de nacht doorging.”

Inessa: “Het was echt een enorme productie, maar heel leuk om te doen. Na onze huidige carrières kunnen we altijd nog aan de slag als weddingplanners.”

Sarah Famke Oortgijsen (34, free­lancer culturele sector) en Anne Heijman (34, zelfstandig organisatieadviseur) trouwden op 26-06-2021

Beeld Lilian Bardelmeijer

Sarah Famke: “Anne heeft mij in 2018 ten huwelijk gevraagd, toen we al zeven jaar bij elkaar waren. Ik was erg verrast omdat Anne altijd had gezegd dat ze trouwen onzin vond. Ze heeft zelfs eerst braaf om mijn hand gevraagd bij mijn moeder.”

Anne: “Heel lang vond ik trouwen echt onnodig. Maar ineens dacht ik: waarom niet?”

Sarah Famke: “Als gay stel zouden wij op veel plekken in de wereld helemaal niet kunnen trouwen, in veel landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar. Ik zie het als een groot goed dat wij dat wel mogen.”

Anne: “Sommige mensen reageerden verbaasd. Mijn vader begreep het bijvoorbeeld echt niet. Hij komt nog uit de hippietijd, toen trouwen werd beschouwd als iets superburgerlijks. Waarom zou je een hele show opvoeren die ook nog eens heel veel geld kost? Daar kun je nuttigere dingen van doen. Maar hij vond het heel leuk voor ons en heeft zelfs gespeecht op de ­bruiloft.”

“Net nadat we de bruiloft een jaar vooruit hadden gepland, brak de pandemie uit. Door de maatregelen moesten we de helft van de uitnodigingen intrekken, dat was niet makkelijk. Maar uiteindelijk zijn we precies op de dag getrouwd dat heel veel maatregelen weer werden losgelaten. We hebben lastminute nog een dj geregeld omdat er tóch gedanst mocht worden.”

Sarah Famke: “Tijdens het feest droop het zweet van de muren. Het voelde echt als een uitlaatklep voor iedereen na een rottige tijd.”

“Op de bruiloft hebben we elkaar geen eeuwige trouw beloofd, maar meer de intentie uitgesproken om samen te blijven omdat we ondanks onze verschillen het beste in elkaar naar boven halen. En dat ik altijd de vaatwasser mag inruimen, want dat kan Anne niet.”

Anne: “We voelen ons eigenlijk precies hetzelfde als voordat we getrouwd waren. Alleen kreeg Sarah Famke kort na ons huwelijk een brief van DUO dat haar maandelijkse aflossingsbedrag omhoogging, dat was wel jammer, haha. Ik zie ons huwelijk vooral als een bezegeling van onze liefde en als een mooie dag om op terug te kijken.”

Teuntje Reede-Pen (31, horecaondernemer) en Tim Pen (39, werkt in de zorg) trouwden op 01-06-2022

Beeld Evita Copier Photography

Teuntje: “Waarom jij mij hebt gevraagd om met je te trouwen, is omdat ik het heb afgedwongen. Ik had een paar jaar de running gag, bij het tandenpoetsen of tijdens het koken, dat ik zei: ‘Ik denk dat dit een mooi moment is om me ten huwelijk te vragen.’ En net toen ik dacht dat het echt niet meer ging gebeuren, vroeg je me ineens. Op het strand van Terschelling.”

Tim: “Ik heb je ook een ring proberen aan te meten, maar dat viel helemaal verkeerd.”

Teuntje: “Ja, want ik raak altijd alles kwijt. Dus nu hebben we matching tatoeages op onze ringvingers.”

Tim: “Het was ook gewoon makkelijker om te trouwen, want we hebben een kind samen en Teuntje is ondernemer. Het was ook een handige manier om alle rompslomp in één klap te regelen.”

“Tegen mijn eigen verwachting in vond ik het ceremoniegedeelte het leukst aan onze trouwdag.”

Teuntje: “Ik vond de geloftes het leukst. Ik hou heel erg van gezelligheid en dat er een kaarsje aan staat; Tim heeft in zijn geloftes beloofd dat hij een kaarsje aansteekt als ik ’s avonds thuiskom van mijn werk. We hebben ook beloofd dat we elke dag ons best zullen doen voor elkaar. En van die vanzelfsprekende dingen, zoals dat je voor de ander zorgt als ie ziek is.”

“Het feest daarna was ook superleuk. We houden allebei van Ajax, dus we hadden fakkels in Ajaxkleuren. Onze eerste dans was op een reggaetonliedje. Dat was helemaal niet het plan, want volgens Tim kan ik niet dansen.”

Tim: “De meerwaarde van trouwen kan ik niet zo goed onder woorden brengen. Behalve dat het voelt alsof het nu voor het echie is.”

Teuntje: “Er zit nu een gouden randje omheen. We zijn nóg liever voor elkaar sinds we getrouwd zijn. In coronatijd hadden we vaker ruzie dan normaal omdat we allebei veel stress hadden. Tim was net begonnen met een nieuwe studie en voor mij als ondernemer was het ook pittig. Maar op een gegeven moment, mede dankzij een goede vriend die een ernstig ongeluk kreeg, realiseerden we ons dat het leven te kort is voor onzinruzies. Je moet het leven vieren, vinden we. En als kers op de taart kwamen we er de dag na onze bruiloft achter dat ik zwanger was van ons tweede kindje. Heel romantisch.”