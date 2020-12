Van toprestaurant tot bruine kroeg: Amsterdam is in de ban van glühwein

Beeld Shutterstock

Schreef ik vorige week nog over de hard seltzer-trend die maar niet van de grond wil komen, inmiddels is Amsterdam volledig in de ban van een heel ander drankje: glühwein. En nee, die had ik ook niet zien aankomen. Glühwein associeer je per slot van rekening eerder met een troosteloze kerstmarkt of een après-skiborrel waar Jan Smit door de speakers galmt dan met het nieuwe lievelingsdrankje van de grachtengordel.

En toch is het zo. Maak een wandeling door een willekeurige buurt in de binnenstad en je struikelt over de kraampjes met glühwein. Van toprestaurants tot bruine kroegen en van de Nieuwmarkt tot de Plantagebuurt: op talloze plekken wordt dit drankje voor de deur verkocht. Daardoor barst het er vooral in het weekend van de gezelligheid. Op afstand, dat uiteraard wel.

De verklaring is simpel: we mogen niet naar een restaurant of de kroeg, maar takeaway is wel toegestaan. Dat de restaurants daar extreem creatief op inspelen is inmiddels wel duidelijk, maar ook steeds meer kroegen komen met initiatieven om hun gasten niet in de kou te laten staan. Letterlijk. Vandaar dus de glühwein.

Glühwein wordt gemaakt door rode of witte wijn te verwarmen met suiker, citrusschillen (bij voorkeur sinaasappel) en specerijen zoals kaneel, kruid­nagel, steranijs (een belabberd idee) en kardemom (een uitstekend idee).

Zelfgemaakt is natuurlijk het lekkerst, maar er worden momenteel ook volop indus­triële varianten geschonken. Dat de kwaliteit daarvan nog regelmatig te wensen overlaat, maakt op dit moment even totaal niet uit. Dat je anderhalve meter afstand moet houden en dat er na 20.00 uur niet meer geschonken mag worden, ook niet. Want dichter bij een cafégevoel dan met z’n allen op straat gezellig een glaasje industriële glühwein nippen, komen we voorlopig niet.