Van sieraden tot kaarsen – meer minderjarigen runnen een online onderneming: ‘De winst bewaar ik in een kistje’

Lente Dooijes: ‘Ik ben er tien uur per week aan kwijt.’ Beeld Sophie Saddington

‘Ik ben een stuk rijker dan mijn vriendinnen’

Lente The Label (ingekochte sieraden), Lente Dooijes (15), Haarlem, mavo 3

“Dit is de perfecte bijbaan. Mijn vriendinnen werken bij de supermarkt, dat is minder leuk, ze zijn er meer tijd aan kwijt en ze verdienen minder. Rijk ben ik nog niet, maar wel een stuk rijker dan mijn vriendinnen.

Ik was altijd al bezig met ondernemen. Ik verkocht zelfgemaakte armbanden en kettingen aan familie en vrienden en tweedehands kleren online. Ik merkte dat ik er goed in ben. Ik besloot het groter aan te pakken door bij de groothandel ingekochte sieraden te gaan verkopen. Ik maakte een zelfgebouwde site, een Instagramaccount en een TikTokkanaal aan.

Dan was negen maanden geleden. Nu heb ik 11.000 volgers op TikTok en Instagram en sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb al 1300 bestellingen op mijn site gehad en 15.000 euro omgezet. Het ging snel toen ik besloot om accounts met meer dan 50.000 volgers gratis producten op te sturen in ruil voor een vermelding op hun kanaal. Rond de tien werkten mee. Dan heb je plots een heel groot bereik.

Beeld @lentethelabel

Ik ben er tien uur per week aan kwijt. Ik probeer actief te blijven, als ik een week niks plaats wordt er minder besteld. Alles doe ik zelf. Alleen naar het postkantoor gaan, dat doet mijn moeder soms. Zij is mijn stagiair.

Mijn winst geef ik graag uit. Ik heb een dure smaak. Als mijn ouders die designerschoenen niet voor mij willen kopen, doe ik het zelf wel. Van mijn verdiensten heb ik al Yeezy-sneakers en een VanMoof-fiets gekocht.

Mijn slaapkamer staat vol met mijn bedrijf. Ik zou graag een mooi ingericht eigen kantoor hebben, maar dat is lastig te regelen als je jong bent. Zelfs het krijgen van een extra bankrekening en het werken met iDeal is extra knokken. Waarom is het voor jonge ondernemers zo ingewikkeld? Dat vind ik ouderwets. Maar goed, ook zo lukt het mij.”

Mick de Bruijn: ‘Eigenlijk maak ik gewoon wat ik leuk vind.’ Beeld Sophie Saddington

‘Ik stop de bestellingen in leuke zakjes’

Made by Mickkkkkm (alles wat Mick zelf maakt), Mick de Bruijn (11), Westerpark, groep 7

“Ik maak al heel lang kralenarmbanden, -kettingen en -ringen. Ik verkocht ze vroeger op de camping in Bakkum. Ik vind dat leuk omdat je er dan nog iets voor krijgt. Anders zit je maar met een hele bak sieraden thuis. In het begin liep dat goed, maar na een tijd minder; mensen hadden al iets bij mij gekocht. Daarom ben ik een jaar geleden via Instagram begonnen.

Eigenlijk maak ik gewoon wat ik leuk vind en dat post ik dan online. ik vind het leuk als mensen verzoekjes hebben. Bijvoorbeeld een roze smileyketting met oranje-blauwe kralen.

Het inpakken van de bestellingen vind ik een genot. Ik stop ze in leuke zakjes en doe er confetti, stickers, snoep en kralen bij. Mijn moeder vindt het kleine kunstwerkjes.

Beeld @madeby.mickkkkk

Ik vraag 1 à 2 euro voor een armbandje, het hangt van de hoeveelheid kralen af. De helft is winst. Die bewaar ik in een kistje. Ik vind het moeilijk te zeggen hoeveel ik totaal verdiend heb omdat ik ook vaak geld uit het kistje haal om nieuwe spullen te kopen. Er zit nu 50 euro in.

Ruilsamenwerkingen zijn mijn volgende doel. Dan spreek je met een ander account af dat je elkaar promoot. Ik krijg nu ongeveer twee bestellingen per week, maar er zijn meiden die wel drie bestellingen per dag krijgen. Daar wil ik ook naartoe.”

Tess van der Meer: ‘In een notitieboek doe ik mijn boekhouding.’ Beeld Sophie Saddington

‘School en ondernemen begonnen door elkaar te lopen’

La Belle Bijoux (handgemaakte sieraden en ingekochte ringen), Tess van der Meer (15), Amstelveen, havo 4

“Aan het einde van de eerste klas zag ik op Instagram steeds meer mensen spullen verkopen. Dat leek mij ook leuk. Mijn familie hielp mij in het begin door vaak iets bij mij te kopen. Dat is nu niet meer nodig.

Mijn 3265 volgers heb ik vergaard door samenwerkingen aan te gaan met grotere accounts. Dat is 4 keer gelukt en heeft mij telkens 700 nieuwe volgers opgeleverd. Kleinere accounts benaderen mij nu vaak, ik help ze graag.

Eerst had ik ook TikTok en een website, maar die heb ik verwijderd. TikTokfilmpjes maken kostte te veel tijd en betalingen ontvangen via mijn website was te moeilijk te regelen voor iemand van mijn leeftijd. Daarom focus ik nu op Instagram. Mensen sturen mij daarop wat ze willen hebben en ik stuur ze een Tikkie.

Beeld @labellebijoux.nl

Mijn winst leg ik voor de helft apart, van de andere helft koop ik leuke dingen. Trots ben ik op mijn tas van Zadig&Voltaire van 320 euro. Zelf verdiend. In een notitieboek doe ik mijn boekhouding. Mijn omzet is gemiddeld 250 euro per maand, de helft daarvan is winst. In de zomer zet ik wel 400 euro om.

Veel mensen zien gewoon een meisje met sieraden, ze hebben geen idee hoeveel er bij komt kijken. Toen wij door covid online les kregen begon het door elkaar te lopen. Vaak was ik tijdens de les sieraden aan het maken. Ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik er pas na school en als mijn huiswerk af is aan mag werken.

Ik wil blijven ondernemen. Met een groep vriendinnen hebben we een product bedacht voor onze eindopdracht economie. Een zonnebril dragen is tijdens het sporten onhandig. Onze oplossing: lenzen die hetzelfde kunnen als een zonnebril. Binnenkort gaan we marktonderzoek doen, kijken wat men bereid is te betalen. Het gaat het helemaal worden!”

Sammy Guldemond: ‘Ik heb al kaarsen verkocht aan mensen die ik niet eens ken.’ Beeld Sophie Saddington

‘Ik hoop dat ik door dit interview meer volgers krijg’

Candles by Sammy (zelfgemaakte kaarsen), Sammy Guldemond (9), Amsterdam-West, groep 5

“Via via ken ik jongens die kaarsen maken. Dat wilde ik ook. Mijn moeder heeft mij toen geld geleend om spullen te kopen en op YouTube heb ik gekeken hoe het moet.

Mijn Instagram houd ik zelf bij. Ik heb nu 31 volgers. Maar ik heb al kaarsen verkocht aan mensen die ik niet eens ken. Ik hoop dat dit interview mij helpt meer volgers te krijgen.

Mijn kaarsen kosten tussen de 4 en 8 euro per stuk. Mijn vader en ik maakten een overzicht van materiaalkosten en kwamen zo tot de prijs. Ik vind dit goede prijzen, het is duur om kaarsen te maken.

Mijn kaarsen hebben hele mooie kleuren en vormen en ruiken heerlijk. Oh, en ik maak ze met plezier! Je krijg ze opgestuurd met doorzichtig papier eromheen en er zit mijn logo bij. Dat heb ik samen met mijn oppas gemaakt. Mijn doel is om heel veel kaarsen te verkopen. En daarom zou ik het leuk vinden als jullie dit aan iedereen vertellen.”

Beeld @candles_by_sammy