Van rolkofferblower tot het dagjesgezin

Voor zijn fotoserie Homo Turisticus maakt fotograaf Co de Kruijf gecureerde straatbeelden van het Amsterdam der toeristen. ‘De focus ligt uiteindelijk op het individu.’

Van de gehate rolkofferblower tot het winkelende dagjesgezin: fotograaf Co de Kruijf (65) verheft de Amsterdamse toeristen in zijn werk tot ‘een bijzondere mensensoort’. Hij schaart de stadsbezoeker onder de noemer Homo Turisticus, en fotografeert ze op de drukste plekken van de stad. “Als fotograaf doe je niets liever dan mensen kijken.”

Na een halfuur op een krukje, met zijn focus op iedereen die hem boeit en zijn camera onbeweeglijk op een statief, heeft hij zo honderden foto’s bij elkaar. Dan fietst De Kruijf naar zijn studio om van de beste opnamen digitaal één hyperrealistisch beeld te maken. “Soms verlies ik me uren in de details.”

De Kruijf voelt zich vrij om te spelen met de werkelijkheid, en zoekprenten te maken van zijn realiteit. Dat levert foto’s op waarin haast elke toerist ineens met een patatzak loopt, of zichtbaar verdwaald over het Rembrandtplein doolt. Hij vindt zo humor in de massa, en laat zelfs dezelfde toerist meermaals door het beeld lopen, als dat een mooie compositie oplevert.

Damstraat. Beeld Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

De inspiratie voor zijn samengestelde ‘multishots’ vond de fotograaf in oude stadsprenten van H.P. Schouten. “Dat zijn impressies van een middag in Amsterdam. Schouten voegde allerlei schetsjes samen tot er in één tekening overal iets bijzonders te zien was.”

Hetzelfde doet De Kruijf dus met zijn foto’s van toeristisch Amsterdam. Opvallende mensen of momenten brengt hij terug tot één geconcentreerd straatbeeld. “Door mijn speciale lens kun je zelfs mensen in de verte goed zien. Ook in de Amsterdamse mensenmassa ligt de focus daardoor uiteindelijk op het individu.”

“Het is poëtisch werk, maar de foto’s leveren wel commentaar op de toenemende drukte, en wat dat doet met de kwetsbare, historische stadskern. Ik hoop dat ze over honderd jaar, net als de schetsen van Schouten, een indruk geven van Amsterdam, en de Homo Turisticus in deze tijd.”

Hotel Amsterdam, Damrak. Beeld Co de Kruijf/Hollandse Hoogte