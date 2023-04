Van Pradajas tot privéjet: profvoetballers kunnen álles laten regelen door de mannen van Amslux

Een Rolex hier, exclusieve schoenen daar, of gewoon een bosje bloemen voor de vrouw: de mannen van Amslux zijn 24/7 bereikbaar voor de wensen van profvoetballers. ‘Vlahović vroeg of per direct een privéjet kon worden geregeld. Dat kon.’

Emmanuel Ntow en Ward Strüwer leggen net uit hoe zij hun eigen werk bedachten, een beroep dat hiervoor niet bestond, zelf noemen ze het football lifestyle manager – en dan komt op de telefoon van Emmanuel, zijn vrienden noemen hem Em, via WhatsApp een spraakbericht binnen van een van de voetballers die ze begeleiden.

Met een Vlaams accent horen we de voetballer vragen of per direct een boeket naar zijn vrouw kan worden verstuurd, ze is vandaag jarig, alvast bedankt. Deze opdracht moet worden uitgevoerd door de mannen van Amslux: Emmanuel (26), Ward (25) en hun collega Mitchell Spel (22), die er vandaag niet bij is. Hij is bij zijn kantoorbaan; Mitchell werkt er nog naast, in de sales. Ook Ward heeft eerder vandaag al gewerkt, hij staat een paar keer per week als personal trainer in een sportschool, van 6 tot 9 ’s ochtends.

Een buitenstaander zou zich afvragen: kon deze voetballer niet zelf een bosje bloemen kopen voor de verjaardag van zijn vrouw? Emmanuel en Ward stellen deze vraag niet meer. “Hij is zo gewend dat wij alles voor hem regelen,” vertelt Emmanuel. “Dan weet hij niet beter meer. Voor ons is het een kleine moeite. We hebben zijn adres, weten hoe zijn vrouw heet. Het hoort bij de service.”

Over die service, en het verdienmodel van Amslux, straks meer. Het is tien uur ’s ochtends, de werkdag gaat beginnen. We zitten in de woonkamer van Wards moeder in Amsterdam-Oost. Nadat hij even op zichzelf heeft gewoond in Osdorp is Ward weer thuis. Aan de muur hangen tekeningen van zijn zus, Ted Struwer, die illustraties maakt voor onder meer deze krant. Emmanuel komt oorspronkelijk uit Zuidoost en woont wel op zichzelf, net als Mitchell.

Ward Strüwer (l) en Emmanuel Ntom, oprichters van Amslux en zelfbenoemd ‘football lifestyle managers’. Beeld Marie Wanders

Louis Vuitton

Emmanuel en Ward leerden elkaar kennen op het OSB, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. “We kennen elkaar al vijftien jaar.” Mitchell werd later aan de vriendengroep toegevoegd; hij kende Ward van de sportschool waar ze allebei werkten.

Voor de deur staat de Mercedes-Benz GLA van Emmanuel naast de Audi Q2 van Ward. Dankzij Amslux konden ze allebei een auto kopen. We stappen in de Mercedes van Emmanuel, die er luxueus en nieuw uitziet, maar volgens hem een heel normale auto is. “Dit is geen Lamborghini Urus of zo, waar al die voetballers in rijden.” Het is maar waarmee je het vergelijkt.”

De eerste bestemming is de Bijenkorf, waar een jas moet worden opgehaald voor een voetballer van de Franse club OGC Nice. Ze weten dat hij Youssouf heet, maar hij heeft een heel moeilijke achternaam. Na enig uitzoeken blijkt het om Youssouf Ndayishimiye te gaan, een Burundese international die in januari door Nice is gekocht van Başakşehir uit Istanbul. Ze weten het niet zeker, maar Emmanuel en Ward vermoeden dat Youssouf bij Amslux terecht is gekomen via zijn Nederlandse teamgenoot Pablo Rosario, oud-PSV’er, voor wie ze ook dingen regelen.

Uit ervaring weten ze dat je door de week gewoon een plek kunt vinden in de parkeergarage bij de Bijenkorf, als je maar ’s ochtends komt. Met de lift gaan we naar de begane grond, naar de winkel van Louis Vuitton. Niet die bij de ingang aan de Dam, daar hebben ze alleen accessoires. We moeten bij de herenafdeling zijn, in het midden van de Bijenkorf.

De jas die moet worden opgehaald hoort volgens de verkoper bij de Louis Vuitton Spring-Summer Collection van vorig jaar, die komt nu pas in de winkel. Het is een carpenter jacket waarvoor door Emmanuel 2160 euro wordt afgerekend, uit de laatste collectie van het team van de overleden ontwerper Virgil Abloh. Op zijn telefoon laat de verkoper kledingstukken zien uit de nieuwe collecties, zodat de mannen weten wanneer die leverbaar zijn en besteld kunnen worden.

Voorrang op de collecties

De kleding die Emmanuel en Ward vandaag ophalen, sturen ze vervolgens per post naar het thuisadres van de voetballers. Ze komen een paar keer per week bij de winkels, om een persoonlijk contact te houden. De voetballers willen alleen kleding uit de nieuwste collecties, liefst zo exclusief dat het nooit in de winkel heeft gelegen. Om voorrang te krijgen op die collecties moet je de juiste mensen kennen. “Dan doen ze extra moeite voor je,” aldus Ward. “Tegen een andere klant zouden ze zeggen dat ze een bepaald item niet hebben, voor ons kunnen ze het uit een ander filiaal laten komen.” Bij een merk als Louis Vuitton draait alles om exclu­siviteit. “Als iedereen al iets draagt, hoeft uiteindelijk niemand het meer te hebben. Bij een merk als Rolex werkt dat ook zo. Die horloges zijn bijna niet te koop. Als jij naar een Rolexwinkel gaat, word je op een wachtlijst gezet. Een bekende profvoetballer die binnenkomt, krijgt een kopje koffie om te bespreken wat er mogelijk is. Voor de horloges zitten we nu in een internationale chatgroep met dealers. Als we daar melden dat we een bepaald horloge willen hebben, horen we binnen een paar minuten waar we het kunnen kopen.”

Adrenalinejunk

Van de Bijenkorf gaat de reis naar de P.C. Hooftstraat, waar in de winkel van Prada een trainingsbroek moet worden opgehaald voor Timothy Fosu-Mensah, de Amsterdamse voetballer die voor Bayer Leverkusen speelt en vijf jaar geleden drie keer uitkwam voor het Nederlands elftal. In de auto somt Emmanuel op wat Amslux allemaal doet. Niet alleen regelen ze kleding en horloges voor de voetballers, maar ook verjaardagen en vakanties, met alles wat daar bijhoort: reserveringen voor restaurants, de huur van villa’s of hotelkamers, boten, auto’s en andere activiteiten.

Het verdienmodel bestaat vooral uit die vakanties. Het ophalen en versturen van kleding beschouwen ze als gratis service om de klanten bij zich te houden. Over die aankopen wordt geen commissie gerekend. Voor het boeken van vakanties is het starttarief duizend euro. Het hoogste bedrag dat ze tot nu toe aan een vakantie hebben verdiend was ‘meer dan vijfduizend euro’. Het ging om een voetballer die tien dagen doorbracht op Tenerife, voor een jubileum met zijn vrouw. “Ik geloof dat ze vijf jaar samen waren,” zegt Ward.

Beeld Marie Wanders

Voor deze reis, waaraan de voetballer vijftigduizend euro spendeerde, moest Amslux wat activiteiten regelen – bungee­jumpen en skydiven – en een auto, een jacht en een privévliegtuig huren. “Die speler is een adrenalinejunk,” zegt Emmanuel. “En hij had het ervoor over.”

Het andere deel van het verdienmodel van Amslux is het vinden van horloges, een dienst waarvoor een percentage van de prijs wordt gerekend, afhankelijk van hoe duur het horloge was en hoeveel moeite moest worden gedaan om het te verkrijgen.

Terwijl Emmanuel voorbij het Centraal Station rijdt, legt Ward uit wat het verschil is tussen voetballers die spelen in Nederland en in de Engelse Premier League. “Daar verdienen ze het meest. Die jongens rijden allemaal in een Lamborghini Urus. In Nederland zijn ze al blij met de auto die ze van de club krijgen, ze gedragen zich meer humble. In Engeland werken ze veel met personal shoppers. De enige manier om daar binnen te komen is via Nederlandse spelers die worden verkocht aan een Engelse club. We werken nog steeds met Tyrell Malacia en Luis Sinisterra, die van Feyenoord naar Manchester United respectievelijk Leeds United gingen.”

Wiet roken en de Wallen

De ontstaansgeschiedenis van Amslux: eerst wilden ze een conciërgeservice beginnen voor toeristen die Amsterdam bezochten. Ze waren altijd al geïnteresseerd in nieuwe restaurants, kledingcollecties en horloges. Het was een hobby. Op Instagram postten ze maandenlang berichten, in de hoop op een ­reactie van toeristen. “Alleen vertrouwt niemand je als je maar tien volgers hebt,” weet Emmanuel. “En we beseften dat de meeste toeristen hier komen om te chillen. Wiet roken en naar de Wallen. Wat wij probeerden had geen zin.”

Ze hielden allemaal van voetballen en hadden ooit de illusie zelf prof te kunnen worden. “Ik speelde bij GeuzenMiddenmeer,” vertelt Emmanuel. “Tot ik zag dat ik niet genoeg talent had en eigenlijk niet genoeg discipline.” Op Instagram gingen ze door met het posten van luxeproducten en ze liketen foto’s van voetballers. De eerste die reagreerde, was Bilal Başaçıkoğlu, die destijds bij Feyenoord speelde. Via Instagram stuurde hij een bericht: wat doen jullie, wat kunnen jullie regelen? Ze spraken met hem af in Mr. Porter, het restaurant in het W Hotel bij de Dam. Daar gaven ze hem een paar schoenen cadeau, van het model Nike Jordan 1, in ruil voor een post op zijn Instagrampagina. Al snel werden ze gevolgd door andere voetballers, in eerste instantie van Feyenoord.

Beeld Marie Wanders

“Ze vroegen allemaal: kun je dit en dit regelen,” zegt Ward. “Zij hebben het echt nodig, zelf hebben ze geen tijd om achter die spullen aan te gaan, ze moeten trainen en wedstrijden spelen. En ze hebben de connecties niet. Nu werken we alleen met voetballers. We zijn ooit bezig geweest met rappers, die weer bevriend waren met voetballers waarmee we werkten. ­Rappers stellen alleen maar vragen, over kortingen of dat ze het gratis willen krijgen, en aan het einde kopen ze niks. Zij hebben ook tijd om zelf naar een winkel te gaan, ze willen op Insta delen wat ze hebben gekocht. Voetballers doen dat niet, zij willen gewoon die kleren hebben.”

Emmanuel ziet wel een nieuwe trend onder voetballers. Ze hoeven niet, zoals rappers, zichzelf te filmen in een winkel, maar gaan wel op de foto in hun nieuwe kleding. Dat doen ze meestal op vakantie. “Volgens mij heeft Memphis Depay 24/7 een fotograaf bij zich.”

Ihattaren

In de P.C. Hooftstraat is geen parkeerplaats beschikbaar. We passeren een Mercedes met de afmetingen van een tank die een parkeerplaats lijkt te verlaten. Ward: “Hé, was dat niet Ihattaren?” Mo Ihattaren is een voetballer die, na bewogen jaren bij PSV en een tijdje bij Ajax, in Italië een comeback probeert te maken in het tweede elftal van Juventus. “We hebben vorige maand nog iets voor hem geregeld.”

We parkeren in de Vossiusstraat en lopen de PC Hooft in. Onderweg naar de Pradawinkel passeren we een vestiging van Emporio Armani. Emmanuel moet lachen. “Nee, er is geen voetballer die nog Armani draagt, dan loop je echt achter. Misschien een die net uit Brazilië komt, waar ze alleen dat merk hebben, maar die past zich hier snel aan.” De kleding moet van een van deze drie merken zijn: Louis Vuitton, Dior of Prada. “Ze willen exclusief zijn, maar dragen allemaal hetzelfde. Best gek eigenlijk.”

In de Pradawinkel zijn we snel klaar. De verkoper legt nog uit dat de trainingsbroek die wordt opgehaald helemaal niet zo duur is. Voor pantalons, waarbij de klant zelf de stof mag uitzoeken, wordt al snel drie- of vierduizend euro betaald. Terug in de auto gaat het over vakantiebestemmingen. In de komende maanden, tot aan de zomer, zullen hun werkzaamheden daarop gericht zijn. Ook hier hebben voetballers een uniforme smaak. In december gaan ze naar Dubai, met hun vrouw of vriendin. En in de zomer zijn er drie mogelijkheden: Ibiza, Mykonos of Marbella. Dat gebeurt vaak zonder de partners. “In de zomer ­willen ze feesten,” zegt Ward. “Losgaan, genieten.”

In de zomer van 2022 boekten ze aanvankelijk de vakanties voor tien spelers. Dankzij mond-tot-mondreclame werden dat er dertig. De komende zomer moeten het minstens honderd voetballers worden. “Ze willen uitgaansgelegenheden, beachclubs, mooie vrouwen en villa’s,” verklaart Emmanuel. “Mexico komt er nu ook bij, Tulum en Cancún.” Hopelijk komt Dušan Vlahović, de spits van Juventus en het Servische elftal, bij ze terug. Met Vlahović was geen eerder contact geweest toen hij zich vorige zomer meldde met de vraag of per direct een privéjet kon worden geregeld. Dat kon.

Gezocht door Interpol

Vorig jaar hadden ze voor een voetballer, zijn naam willen ze niet onthullen, een vakantie geboekt naar Ibiza. Daar ontmoette hij twee vrouwen die moesten ­worden ingevlogen naar zijn woonplaats. Het verhaal vertelt niet in welk land dat was, anders kan worden bedacht om wie het ging. De twee vrouwen werden vervoerd door een privéjetbroker met wie Amslux vaker werkt. Die stuurde een bericht dat ze goed waren aangekomen.

Een halfuur later belde de broker: de vrouwen mochten het land niet in, ze ­werden gezocht door Interpol. “Misschien iets met identiteitsfraude,” denkt Emmanuel. “Of drugs?” vraagt Ward. “Interpol, dan moet het wel serieus zijn.” Wat voor vrouwen waren het? “Mooie vrouwen.” De kosten voor de privéjet weten ze niet meer, het zal ongeveer achtduizend euro zijn geweest.

Beeld Marie Wanders

“Hij wilde showen,” zegt Emmanuel. “Kom maar naar mij, ik regel een privéjet.” Ward legt uit dat privévliegtuigen niet zo duur zijn als de meeste mensen denken. “Het is nu laagseizoen, ik denk dat je met z’n tweeën voor vijfduizend euro naar Parijs kan. In het hoogseizoen worden de prijzen wel hoger.”

Het is tijd voor de moralistische vragen. Zoals: waarom doen ze dit eigenlijk? “We helpen de voetballers,” vindt Ward. “Zij kunnen zich richten op hun carrière, wij nemen dit deel voor ze uit handen. Het worden ook een soort vrienden. We gaan samen uit, delen dezelfde interesses. Alleen hebben zij veel meer geld. Verder zijn het normale jongens, net als wij, met hun eigen struggles en stress. Zij proberen ook gewoon te zorgen voor hun familie.”

Beseffen de voetballers dat hun hoge ­salarissen tijdelijk zijn?

Ward: “Als je achttien bent en een miljoen euro per jaar krijgt, denk je niet na over later. Zijn ze tien jaar ouder, dan weten ze: dit gaat stoppen. Je ziet dat ze hun geld dan anders uitgeven.”

Waarschuwen jullie ze?

Emmanuel: “Al die flessen die ze bestellen in de clubs, je kunt je afvragen of dat nodig is. De speler die een jubileum vierde met zijn vrouw: vijftigduizend euro is veel geld, maar hij was wel memories aan het creëren. Wij oordelen niet. Soms denken we wel mee: is dit verstandig? En we praten met ze over investeren in vastgoed. Ik vind dat dat een taak is voor hun zaakwaarnemers, maar die willen alleen maar geld maken. Die zijn hier niet mee bezig.”

Ward: “Misschien moeten we over een paar jaar zelf uitbreiden naar zaakwaarnemer zijn.”

Denken jullie weleens: wat is dit een leeg leven?

Ward: “In het begin soms wel. Maar als je ze beter leert kennen, zie je dat er meer achter zit dan je eerst dacht. Sommige jongens studeren ook naast het voetballen.”

Welke ontwikkeling is nog mogelijk voor jullie?

Emmanuel: “Groter worden. We hebben nu dertig spelers die wekelijks gebruik van ons maken, dat kan naar honderd. De vakanties kunnen we ook uitbreiden. Wij zijn met z’n drieën nu vierentwintig uur per dag bereikbaar, zeker in de zomer kan het heftig zijn.”

“Als ze ’s nachts een club niet in komen omdat hun vrouw ruzie heeft gemaakt of ze willen toch naar een ander restaurant, moeten wij meteen vervanging regelen. Om te groeien zouden we een kantoor moeten hebben en mensen in dienst nemen die het dagelijkse werk kunnen overnemen. Zodat wij ons kunnen richten op het behouden van de relaties en uitbreiding. Het is alleen lastig om het handwerk over te dragen. Je weet zelf het beste hoe het moet gebeuren.”