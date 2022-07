Van plantaardige slippers tot ijs met geitenkaas: 15 tips voor het betere zomergevoel

Stabiel vertrekken

Meer dan 3500 (pro)surfers uit Brazilië, Japan, Zweden en Hawaii betrok Ikea bij het ontwerpen van de Kåseberga-collectie vol sportieve en functionele artikelen. Het behoud van schone oceanen was het uitgangspunt van de producten, die gemaakt zijn van gerecycled afval uit zee en recyclebare materialen als katoen, hout en bamboe. Met dit balansboard van kurk oefen je aan wal je stabiliteit op het water.

Prijs: €89,95, www.ikea.nl

Kleine wasjes, grote wasjes

Boen is een nieuwe manier van wassen: het wasmiddel is verpakt als strip. In de praktijk betekent het dat het nauwelijks ruimte inneemt in je bagage en dat je ook nog milieuvriendelijk bezig bent, omdat er geen plastic (fles) aan te pas komt. De strips lossen volledig op tijdens het wassen en kun je natuurlijk ook thuis gebruiken. Een pak Boen is goed voor 32 normale wasbeurten of 64 kleine wasjes.

Prijs: €12, www.boenlaundryleaves.com

Levensgezel

Het Amsterdamse Nortvi ziet het als een plicht om koffers te maken die een leven lang meegaan. Ze letten daarbij op duurzame materialen en op design, want een mooi gemaakte koffer hou je voor het leven. Het bedrijf is bovendien officieel supporter van het Wereld Natuur Fonds en geeft per verkochte koffer een donatie. Naast koffers maken ze ook bijpassende (rug)tassen, die perfect om en bij de koffers aansluiten.

Prijs: €259 (77 liter), www.nortvi.com

Even offline

Een van de grootste ergernissen van ouders zijn kinderen die voortdurend op hun telefoon kijken. Uitgeverij FC Klap hoopt opvoeders een klein beetje tegemoet te komen met hun TikTok-vakantieboek. Het vakantieboek staat vol tests, spelletjes en quizzen van bekende Tiktokkers, die bovendien allerlei tips geven hoe je viraal kunt gaan, wat het beste licht voor een filmpje is en welke Tiktokkers ze zelf volgen.

Prijs: €9,99, te koop bij boekwinkels, supermarkten en online, o.a. via Bol.com

Kleurbescherming

Zonnebrand kennen we allemaal, maar wist je dat je haar ook beter af is met bescherming in de zomer? Vooral gekleurd haar heeft te lijden onder de felle zon. Het kan verkleuren, uitdrogen en daardoor dof en gevoelig voor breken worden. Het Italiaanse haarverzorgingsmerk Cotril heeft een uitgebreide zonnelijn voor het haar, waaronder de beach sun protective oil met factor 10, die je voor, tijdens en na het zonnen kunt gebruiken.

Prijs: €19 (300 ml), Cotril via www.illusionhair.nl

Altijd bij je

Wie last heeft van heimwee kan een stukje van de stad meenemen als armband, want de stoere polsbanden van het Amsterdamse Pig & Hen worden hier gemaakt. Vorige week lanceerde het merk op veler verzoek armbanden voor vrouwen. Naast verfijnde versies van de populaire herenbanden, zijn er nieuwe modellen, waar als je goed kijkt, ook het gevlochten touw in verstopt zit.

Prijs: €54,95, www.pigandhen.nl

Koningsbed

Kamperen wordt een stuk minder afzien met het luxe luchtbed van Coleman. Het Maxi Comfort Bed Raised King is gemaakt van sterk pvc en heeft – opgeblazen – de hoogte van een echt bed. Het luchtbed heeft een gepatenteerd double lock-ventiel, zodat je onbezorgd kunt slapen en als het tijd is om naar huis te gaan rol je het eenvoudig op door het unieke wrap ’n roll-systeem.

Prijs: €119,95, www.coleman-shop.nl

Terug in de tijd

Breitling lanceerde onlangs een nieuwe versie van zijn sportieve watersporthorloge, de Superocean. Het designteam keerde terug in de tijd naar de jaren zestig en zeventig en nam de eenvoud van de originele Superocean Slow Motion als uitgangspunt. Ze voegden felle kleuren toe en maakten het horloge naast duiken ook geschikt voor surfen, zwemmen en de strandbar. Het horloge is verkrijgbaar in vier groottes en is tot 300 meter waterdicht.

Prijs: vanaf €4350, www.breitling.com

Zweetfeest

Spikeball is een pittige combinatie van conditie, reactiesnelheid en voetenwerk. Het spel wordt zelfs door professionele sporters gebruikt tijdens trainingen. Onder andere het Oostenrijkse ski jumping-team, Fortuna Sittard en FC Chelsea spelen het Amerikaanse spel geïnspireerd door beachvolleybal. En geen nood als je niemand hebt om tegen te spelen, met de Spikeball-app kun je overal een extra speler of teamgenoot vinden.

Prijs: €65, www.spikeball.eu. De Spikeball Standard 3 Kit bestaat uit een net, drie ballen en een rugzak. Alle materialen zijn 100 procent recyclebaar.

Vegan vrouwen

Made with Maud biedt vrouwelijke wijnmakers een platform en brengt deze in contact met wijnliefhebbers en distributeurs. Alle Made with Maude-wijnen zijn 100 procent vegan, gemaakt van duurzame druiven en zonder toegevoegde suikers, kleurstoffen, synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmatige ingrediënten. Elke fles vertelt in detail hoe de wijn is opgebouwd, waar deze is gemaakt en natuurlijk ook door wie. Er zijn zelfs alcoholvrije opties, omdat de oprichter echt iedereen van een mooie wijn wil laten genieten.

Prijs: €13,50, www.madewithmaude.com

Hengelvest

Geen surfers, maar vissers zijn de inspiratie voor het Amsterdamse Denham. Althans voor de net gelanceerde capsulecollectie bestaande uit zes items die allemaal voorzien zijn van zakken zoals je die ook op hengelvesten ziet. Afgelopen maand verraste het denimlabel ook al met vijf unieke items die ze ontwierpen in samenwerking met Reyn Spooner, de makers van het originele Hawaiishirt. Uiteraard bevat die collectie zowel een denim als een overhemd.

Prijs: €169,95, www.denhamthejeanmaker.com

Schone slippers

Een vakantie zonder slippers is haast ondenkbaar, maar de materialen die men doorgaans gebruikt zijn niet zo goed voor het milieu. Dat moest anders besloot het Scandinavische Sleepers. In plaats van het niet afbreekbare synthetische rubber maken zij de schoenen van plantaardig rubber. Daarnaast zorgen ze voor eerlijke prijzen voor de materialen en lonen voor de arbeiders die de slippers maken.

Prijs: €39, www.shop-sleepers.com

Kip met ijs

Nekeia Boone groeide op in New York in een gezin waar de keuken centraal stond. Vooral de magische recepten van haar oma Tudy lieten een grote indruk na, waarop Boone besloot Amsterdam te verrassen met haar unieke ijs- en sorbetrecepten onder de naam Tudy’s Kitchen. Denk aan Chicken & Waffles of ijs met geitenkaas of salie. Klinkt vreemd, maar het werkt goed. Alles wordt handgemaakt in Amsterdam van lokale en waar mogelijk biologische ingrediënten.

Prijs: €11,99 (480 ml), verkrijgbaar bij onder andere www.sterk.amsterdam, Crisp of kijk op @tudyskitchen

Antiklit

Om te zorgen dat je koffer niet overvol raakt komt Wetbrush met een kleinere variant van hun Go Green Detangler. De antiklitborstel moet dankzij de speciale borstelharen pijn en schade tijdens het borstelen van nat haar minimaliseren. Bovendien is de Go Green-borstel gemaakt van plantenzetmeel (mais en aardappel) dat volledig biologisch afbreekbaar is, omdat men single use-plastic wil vermijden.

Prijs: €11,95 (mini), €16,95 (groot), Wetbrush via Beautytasting.com

Kreukvrij

Het Duitse s.Oliver speelt in op de zomer met een kreukvrije capsulecollectie die vanuit de koffer meteen aan kan. De Bon voyage-collectie bestaat uit vijf stukken waaronder een jumpsuit en verschillende tops in de kleuren crème en bruin. De plissé-achtige stof hoeft niet gestreken te worden en springt ook na het wassen weer in model.

Prijs: €139,99, www.soliver.nl