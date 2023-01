Van pizza bakken in de achtertuin naar de opening van een tweede restaurant

Beeld Jakob van Vliet

Het begon met een pizzaoven in hun achtertuin. Maar de pizzalucht die zich verspreidde over de gezamenlijke binnenplaats van 80 woningen bleef niet onopgemerkt. “Elke vrijdag stond er een rij voor onze woning met vrienden en familie die een pizza kwamen ophalen,” vertelt Idse Dries (29). Zij is samen met haar man Bas Scheffer (30) eigenaar van Pizza Project. Het pizzabakken was toen enkel nog een hobby, maar deze maand opende het stel een tweede pizzarestaurant in Amsterdam.

Het is een kleine, kleurrijke ruimte met een grote pizzaoven achterin en met vrolijke posters aan de muren. Het restaurant is een vervolg op Pizza Project op de Wilhelminastraat in West, de zaak die ze anderhalf jaar geleden openden. De pizzabar bleek een succes. “We willen niet te veel afwijken van ons eerdere concept. De Napolitaanse pizza blijft centraal staan,” zegt Scheffer.

Naast de klassieke pizza Margherita (€10) is er een aantal bijzondere opties, zoals de Pizza Bianca met mortadella en pistache (€15) en de Margherita met peperoni en chilihoning (€14,50). Scheffer: “Een voorgerecht dat ik kan aanraden is de Polpo (€13), die is vier uur lang sous-vide gegaard.” Ook de Polpette al Sugo (€11,50), Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus, is favoriet.

Op de nieuwe locatie organiseren de eigenaren vanaf maart maandelijks op vrijdag een disco-avond. Na het eten worden de tafels dan opzijgeschoven en is er plek om te dansen op Italiaanse discomuziek. Bij lekker weer openen ze ook het terras aan de Maasstraat voor hun bezoekers. Nog even geduld hebben dus.

Pizza Project Maasstraat 18, Zuid Geheim van de chef Om de authentieke Napolitaanse pizza te krijgen laten ze het pizzadeeg 48 uur rijzen. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en valt de pizza minder zwaar op de maag. Liefde en passie Eigenaren Idse en Bas kennen elkaar van de hotelschool. Openingstijden Pizza Project is doordeweeks geopend vanaf 17.00 en in het weekend vanaf 13.00 uur. Ze sluiten de deuren ‘wanneer het niet meer gezellig is’.

