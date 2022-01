Van pastinaakstamppot tot melanzane met mozzarella: vijf fijne gerechten

Maandag

Melanzane met mozzarella

Ingrediënten voor 2 personen - 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 3 el olijfolie

- 8 takjes basilicum

- 6 tomaten

- peper en zout

- 1 tl oregano

- 1 aubergine

- 1 courgette

- 250 gr mozzarella

- 1 el pijnboompitjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180ºC. Pel de ui en de knoflook. Snipper de ui en pers de knoflook.

2. Verhit 1/3 van de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Fruit de ui en de knoflook 2-3 min. Hak de helft van de basilicum fijn. Snijd de helft van de tomaten in blokjes en voeg deze toe. Bak nog eens 2-3 min. en breng op smaak met peper, zout, oregano en de fijngehakte basilicum. Pureer het geheel vervolgens tot een tomatensaus.

3. Verhit 1/3 van de olijfolie in een (grill)pan. Snijd de aubergine en courgette in de lengte in plakken van ½ cm dik en bak deze aan beide kanten gaar. Snijd ondertussen de mozzarella en de rest van de tomaten in plakjes.

4. Giet de tomatensaus in een ovenschaal en plaats de plakjes aubergine, courgette, tomaat en mozzarella om en om rechtop in de ovenschaal totdat deze helemaal gevuld is. Besprenkel het geheel met de overige olijfolie en oregano.

5. Bak de melanzane 30 min. in de oven. Garneer tot slot met de rest van de basilicum en pijnboompitjes.

Dinsdag

Pastinaakstamppot met boerenkool en kabeljauw met kruidenkorst

Ingrediënten voor 2 personen - 300 gr pastinaak

- 300 gr winterpeen

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 2 takjes peterselie

- 1 el olijfolie

- 30 gr panko

- 1 tl zwarte peper

- 3 tl zeezout

- 200 gr kabeljauw

- 1 el dijonmosterd

- 20 gr ongezouten roomboter

- 2 el halfvolle melk

- 100 gr boerenkool

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200ºC. Schil de pastinaak en winterpeen en snijd vervolgens in grove stukken. Breng water aan de kook in een pan, voeg de pastinaak en winterpeen toe en kook in 20 min. gaar.

2. Pel en snipper ondertussen de ui en knoflook en snijd de peterselie fijn. Verhit olijfolie in een pan en fruit de ui en knoflook glazig. Haal van het vuur en meng met de peterselie, panko, peper en 1/3 van het zout.

3. Dep de kabeljauw droog en verdeel het kruidenmengsel over de bovenkant van de vis. Leg op een bakplaat met bakpapier en bak 12 min. in de oven.

4. Giet de winterpeen en pastinaak af en stamp tot een puree samen met de mosterd, roomboter, melk en het resterende zout. Voeg de boerenkool toe en meng door de stamppot.

5. Verdeel de pastinaakstamppot over de borden en leg de vis bovenop.

Woensdag

Paprikastoof met couscous en feta

Ingrediënten voor 2 personen - 1 ui

- 2 teentjes knoflook

- 4 paprika’s in verschillende kleuren

- 2 el olijfolie

- 400 gr kerstomaten uit blik

- 175 ml water

- 150 gr couscous

- peper en zout

- 40 gr amandelschaafsel

- 3 takjes platte peterselie

- 70 gr feta

- 20 gr zwarte-olijvenplakjes

Bereidingswijze

1. Pel de ui en knoflook en snijd fijn. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Snijd vervolgens in dunne reepjes.

2. Verhit de olijfolie in een diepe koekenpan met deksel en bak de ui, knoflook en paprika ca. 7 tot 8 min. op laag vuur tot de groentes verkleuren.

3. Roer de tomaten in blik door het paprikamengsel en voeg 175 ml water toe. Breng langzaam aan de kook en laat 10 tot 15 min. doorkoken. Voeg vervolgens de couscous toe, leg de deksel op de pan en kook nog eens voor ca. 5 min. Breng op smaak met peper en zout.

4. Rooster ondertussen het amandelschaafsel goudbruin in een droge koekenpan. Hak de blaadjes van de peterselie grof.

5. Verdeel de paprikastoof met couscous over de borden en garneer met amandelschaafsel en peterselie. Verkruimel als laatste de feta over het geheel en garneer met de zwarte-olijvenplakjes.

Donderdag

Rode curry met kipfilet en paprika

Ingrediënten voor 2 personen - 140 gr notenrijst

- 195 gram kipfilet

- 1 rode paprika

- 1 ui

- 1 el zonnebloemolie

- 3 el (Thaise) rode currypasta

- 125 gr babymaïs

- 200 ml kokosmelk

- 2 takjes koriander

Bereidingswijze

1. Breng een pan met water aan de kook en kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de kipfilet in blokjes en de paprika in reepjes. Snipper de ui.

2. Verhit zonnebloemolie in een koekenpan en fruit de ui samen met de rode currypasta aan. Voeg vervolgens de kip toe en bak deze gedurende 3 min. mee.

3. Voeg de paprika en babymaïs toe en laat het geheel nog 5 min. bakken. Schep regelmatig om. Voeg de kokosmelk toe en roer dit goed door. Laat nog 2 min. doorkoken.

4. Serveer met de rijst en maak het gerecht af met koriander.

Vrijdag

Boeuf bourguignon

Ingrediënten voor 2 personen - 400 gr runderriblappen

- peper en zout

- 1 ui

- 1 winterpeen

- 2 stengels bleekselderij

- 250 gr kastanjechampignons

- 1 el olijfolie

- 20 gr ongezouten roomboter

- 250 gr spekreepjes

- 100 ml rode wijn

- 4 takjes tijm

- 2 takjes rozemarijn

- 2 blaadjes laurier

- 500 ml rundvleesbouillon

- 1 stokbrood

Bereidingswijze

1. Haal het vlees uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen. Bestrooi royaal met peper en zout en snijd in grove stukken van ca. 2 cm.

2. Pel en snipper de ui. Maak de winterpeen en bleekselderij schoon. Snijd de winterpeen in stukjes en de bleekselderij in dunne ringetjes. Maak de champignons schoon en hak in grove stukjes.

3. Verhit de olie en boter in een stoofpan en bak het vlees op hoog vuur in 6 tot 8 min. rondom bruin. Schep het vlees op een bord.

4. Voeg de ui, winterpeen en bleekselderij toe aan de pan, zet het vuur laag en bak 2 tot 3 min. Schep de spekreepjes in de pan en bak 3 min. mee. Voeg tot slot de champignons toe en bak ook 2 tot 3 min. mee.

5. Leg het vlees tussen de groenten terug in de pan. Schenk de rode wijn in de pan en laat voor de helft inkoken.

6. Steek de takjes tijm, rozemarijn en blaadjes laurier tussen de groenten. Schenk de bouillon over het geheel en breng zachtjes aan de kook met een deksel op de pan. Laat 2,5 tot 3 uur koken op laag vuur tot het vlees gaar is en makkelijk uit elkaar te trekken is met een vork.

7. Snijd het stokbrood en serveer bij de boeuf bourguignon.

