Van pasta vongole tot kalfskroketten: Boothuis aan de Sloterplas wil niet trendy zijn

Beeld Sophie Saddington

Hij valt gelijk op bij een ritje langs de Sloterplas: de felrode bungalow aan de Christoffel Plantijngracht doet niet onder voor een Zweeds boothuisje. Het logo van restaurant Boothuis verwijst op ludieke wijze naar de rivierkreeftenplaag. Je neemt plaats aan picknicktafels en er is ruimte voor een frisse duik of een rondje in een kano. “De locatie verkoopt zichzelf,” zegt eigenaar Olivier Tuinier (40).

Voorheen zat hier Steiger 4, het restaurant van de naastgelegen watersportverenging. Tuinier en zijn drie medeondernemers vonden de oppervlakte te klein, sloopten douches en kleedkamers tot alleen de buitenmuur nog overeind stond. Hieruit ontstond Boothuis, een restaurant dat het kleine horeca-aanbod in Nieuw-West moet vergroten.

Tuinier wil daarnaast de buurtfunctie behouden. “We zijn niet heel trendy, maar wel heel toegankelijk. Iedereen is welkom.” De menukaart focust zich daarom op pizza’s die een bakker uit Italië maakt met zuurdesemtechnieken en drie soorten bloem. “Het doel hiervan is dat je niet het gevoel hebt dat je moet gaan liggen na de maaltijd.” Een margherita kost 12 euro, een capricciosa 16,50 euro. “Het moet voelen als de pizzeria waar je ouders je mee naartoe namen, alleen dan met betere pizza’s.”

Er zijn ook pasta’s. Tuiniers favoriet is de linguine vongole (€17,50); de schelpdieren zijn gekookt in een zeewierbouillon. Boothuis biedt woensdag t/m zondag ontbijt, lunch en diner. Een ontbijt bestaat onder meer uit granola (€7,25) en croissants (€3,50). Lunchen doe je met een focaccia prosciutto (€7,75) of met meer standaard lunchgerechten als kalfskroketten op brood (€8,25) en tosti’s (vanaf €4,75).

