Van panzanella tot spinaziecurry: vijf fijne recepten voor komende week

Beeld -

Op maandag staat een snelle traybake met vis op het menu, dinsdag is er orecchiette met kipgehaktballetjes, woensdag panzanella, donderdag rijst met kip en groenten en op vrijdag een spinaziecurry met flatbread.

Maandag

Traybake met makreel en groene groenten

Ingredië̈nten Voor 2 personen - 200 gr bimi - 100 gr groene aspergetips - 200 gr sugarsnaps - 100 gr edamame bonen - 1 el sesamolie - 1 el sojasaus - 1 el sesamzaadjes - 2 makreelfilets, met huid - 3 teentjes knoflook - 150 gr zilvervliesrijst

Bereidingswijze

1.Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de uiteinden van de bimi en groene asperges af. Spreid de bimi, sugarsnaps, edamame bonen en groene asperges uit over een bakplaat en besprenkel met de sesamolie, sojasaus en 3/4 van de sesamzaadjes.

2.Snijd de huidkant van de makreel op meerdere plekken licht in en plaats met deze kant naar boven tussen de groenten. Leg de hele knoflooktenen ook tussen de groenten.

3.Rooster de vis en groenten circa 10 minuten in de oven. Kook ondertussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

4.Serveer de rijst, groenten en vis met de resterende sesamzaadjes en uitgeknepen knoflooktenen.

Beeld -

Dinsdag

Orecchiette met harissa ­kipgehaktballetjes

Ingredië̈nten Voor 4 personen - 600 gr kipgehakt - 4 tl harissa pasta - 50 gr broodkruimels - 1 ei - 1½ tl zout - 1 ½ tl peper - 3 el olijfolie - 500 gr cherrytomaten - 1 sjalot - 2 teentjes knoflook - 1 el balsamicoazijn - 400 gr orecchiette - 2 takjes munt

Bereidingswijze

1.Meng het kipgehakt, harissapasta, broodkruimels, ei, zout en peper in een grote kom. Maak balletjes van ongeveer 1 el gehakt.

2.Verwarm 1 el olie in een pan op middel hoog vuur en bak de balletjes in 10 minuten krokant en gaar.

3.Snijd de cherrytomaten doormidden en snipper de sjalot en knoflook. Verwarm 1 el olie in een pan en fruit de sjalot en knoflook glazig. Voeg de tomaatjes en balsamicoazijn toe en laat 5 minuten zachtjes pruttelen.

4.Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af, sprenkel wat olijfolie over de pasta en hussel goed door elkaar.

5.Verdeel de pasta en gehaktballetjes over de borden. Serveer de tomatensalsa in een apart bakje of verdeel over de gehaktballetjes. Maak af met een paar muntblaadjes.

Beeld -

Woensdag

Panzanellasalade met zelfgemaakte vinaigrette

Ingrediënten Voor 2 personen - 400 gr cherrytomaat, kleurenmix - 4 romatomaten - 200 gr zuurdesembrood - 175 ml Bertolli extra vergine olijfolie - peper en zout - 2 stuks buffelmozzarella - 2 teentjes knoflook - 4 el wittewijnazijn - 1 el honing - 6 takjes basilicum

Bereidingswijze

1.Verwarm de oven voor op 200°C. Halveer de cherry­tomaten en snijd de romatomaten in parten. Snijd dikke plakken van het desembrood en snijd in blokjes van ongeveer 2,5 bij 2,5 cm. Meng deze met de helft van de olijfolie (8 el) en hussel dit door elkaar met je handen. Breng op smaak met peper en zout.

2.Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel het brood erover. Bak gedurende 12 minuten af in de oven. Laat vervolgens afkoelen.

3.Pers de knoflook en verwarm 2 minuten samen met de andere helft van de olijfolie op laag vuur zodat de scherpte eraf gaat. Laat vervolgens afkoelen.

4.Bereid de vinaigrette door de wittewijnazijn te mengen met de knoflookolijfolie en 1 el honing.

5. Scheur de mozzarella in grove stukken en voeg alle ingrediënten samen in een kom met de vinaigrette. Laat de salade even staan voordat je deze serveert, zodat het brood alle smaken kan opnemen. Top af met verse basilicum en peper.

Beeld -

Donderdag

Rijst met kip en groenten in een zelfgemaakte saus

Ingrediënten Voor 2 personen - 2 sjalotten - 2 teentjes knoflook - 1 rode paprika - 1 gele paprika - 100 gr basmatirijst - 1 el olie - 200 gr kipfiletblokjes - 100 ml kippenbouillon - 2 el suiker - 2 el oestersaus - 2 el zoete sojasaus - 2 el vissaus - 1 limoen, rasp - 2 takjes basilicum

Bereidingswijze

1.Snijd de sjalotten en de knoflook fijn en snijd de paprika’s in reepjes. Kook de rijst volgens aanwijzingen op de verpakking.

2.Verhit olie in een wokpan en bak de kipblokjes in 2 minuten rondom goudbruin. Voeg de knoflook en sjalot toe en roerbak 2 minuten. Voeg vervolgens de paprika toe en bak deze 3 minuten mee.

3.Voeg als laatste de bouillon, suiker, oestersaus, zoete sojasaus, vissaus en limoenrasp toe. Breng het geheel op hoog vuur aan de kook zodat de suiker oplost in de saus.

4.Giet de rijst af en serveer met de kip en groenten in saus. Top af met verse basilicumblaadjes.

Vrijdag: spinaziecurry met witte kaas en flatbread.

Vrijdag

Spinaziecurry met witte kaas en flatbread

Ingrediënten Voor 2 personen - 300 gr spinazie - 2 ½ tl zout - 1 ui - 5 teentjes knoflook - 20 gr verse gember - 2 el olie - 1 tl chilivlokken - 1 tl komijnzaad - 2 tomaten - ½ tl kurkuma - 1 tl garam masala - 200 gr witte kaas - 5 gr verse koriander - 2 lente-uitjes - 220 gr tarwebloem - 2 el boter

Bereidingswijze

1.Breng een pan met 1 l water aan de kook en voeg de spinazie en 1 tl zout toe. Schep na 1 minuut de spinazie uit het water, leg kort in een kom met koud water, schep de spinazie eruit en maal fijn in een blender.

2.Snijd de ui, 2 knoflookteentjes en gember fijn. Verhit 1 el olie in een pan en voeg de knoflook, gember, ui, chilivlokken en komijnzaad toe. Snijd de tomaten in blokjes en voeg met de kurkuma en garam masala toe aan de pan. Voeg na 3 minuten de spinazie en 150 ml water toe.

3.Snijd de witte kaas in blokjes van 1 bij 1 cm. Verhit een koekenpan met 1 el olie en bak de kaas kort aan alle zijdes. Roer de kaas door het spinaziemengsel, draai het vuur laag en laat 10 minuten pruttelen.

4.Pers de overige knoflook en snijd de koriander fijn. Snijd de lente-ui in dunne ringen en meng met de knoflook, koriander, 1 ½ tl zout, 350 ml water en 220 gr bloem. Meng alles met een garde tot een glad beslag. Smelt 1 el boter en roer door het beslag. Schep het beslag in een hete pan en bak het flatbread aan beide zijden op middelhoog vuur. Voeg eventueel wat extra boter toe zodra het flatbread begint te verkleuren.

5. Serveer het flatbread samen met de spinaziecurry.