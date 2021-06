Van ossenworst tot koperen pannen: bij restaurant Jansz. is alles een eerbetoon aan Amsterdam

Beeld Nina Schollaardt

“Overal ter wereld alles kunnen eten; dat is niet de toekomst,” meent Arnout van der Kolk (38), sinds enkele weken de nieuwe chef-kok van restaurant Jansz.. “Als ik op vakantie ben, wil ik proeven wat in die streek wordt gemaakt.” Hij gooide de menukaart daarom volledig om en kookt zoveel mogelijk met lokale producten als haring, ossenworst en paling.

Volgens de filosofie van Van der Kolk is een goede menukaart een vertaling van de omgeving. Amsterdams dus, maar ook seizoensgebonden. “We gaan nu richting de zomer. Dat betekent: doperwten, aardbeien, en vlierbloesem.” Een typisch zomergerecht dat Van der Kolk serveert is de ‘Zeebaars Crudo’ (€16), met sinaasappel en madame-jeanette.

Aan de inrichting van restaurant Jansz. is weinig veranderd; die was altijd al historisch Amsterdams. In de entree van het restaurant zat ooit een apotheek. Dat is te zien. Gasten komen binnen in een oude farmacie met een zwart-witte tegelvloer en lange planken aan de muur vol bruine potten en flesjes. In de keuken hangen koperen potten en pannen aan het plafond, die herinneren aan koperhandelaar Volkert Jansz, de eerste eigenaar van het pand en naamgever van het restaurant.

“Eigenlijk is alles wat je hier ziet en eet een eerbetoon aan onze stad.” Van der Kolk hoopt dat zijn restaurant veel Amsterdammers gaat trekken. “Iedereen is welkom, maar vooral tegen buurtbewoners zou ik willen zeggen: kom langs. We houden een tafeltje voor je vrij.”

Jansz. Reestraat 8

