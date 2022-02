Van ondeugende vlier tot iepensneeuw: bij de Hortus leer je alles over boomknopjes

Beeld Shutterstock

Dit weekend heeft de Hortus een themarondleiding over boomknoppen. Is daar dan zo veel over te vertellen?

“Boomknoppen zijn heel bijzonder. In de zomer maken bomen al hun nieuwe uitloop voor het komende jaar, maar in miniatuur. Dat materiaal zit in de boomknop, goed verpakt in een stevig omhulsel. En tegen het einde van de winter komen daar de nieuwe takken, blaadjes en bloemen uit tevoorschijn.”

Wauw, er gaat dus heel wat schuil in zo’n knopje.

“Absoluut. En dit is het moment om ze eens goed te bestuderen, omdat ze al wel beginnen te zwellen, maar nog net niet zijn uitgelopen. Hoewel, hier en daar heb je een ondeugende vlier die dat al wel doet, maar die kan dat doordat ie een soort antivries heeft in zijn blaadjes.”

Antivries?

“De vlier kan het glucosegehalte in zijn sappen reguleren en zo bevriezing voorkomen. Daardoor kan de vlier wat meer risico nemen en al vroeg gaan uitlopen.”

Wat een slimmerik.

“Nou! Bomen moeten namelijk goed timen wanneer ze uitlopen. Hoe eerder de boom blaadjes krijgt, hoe langer hij gebruik kan maken van het zonlicht dat jaar. En hoe kleiner de kans dat hij door zijn snellere buren in de schaduw komt te staan. Maar als de boom te vroeg uitloopt, kan er alsnog vorst komen en dat kan bijzonder schadelijk zijn voor een groeiende boom. Het is best een moeilijke afweging.”

Welke boom moeten we nu in Amsterdam in de gaten houden?

“De iep. Die krijgt zometeen eerst kleine, pluizige bloemetjes en daarna pas blaadjes. Ze vallen niet zo op, maar veroorzaken wel die typische Amsterdamse ‘iepensneeuw’ in april. Af en toe even omhoog kijken dus!”