Van ondergoed tot pumps: er valt steeds meer te kiezen voor transgender en non-binaire personen

De pumpscollectie Into Forty Six van Scapino bestaat uit vier uniseks modellen en loopt van maat 42 tot en met 46. Beeld Scapino

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven op de markt gekomen die zich richten op de doelgroep van transgender en non-binaire personen. Ze verkopen binders (kleding die borsten platdrukt), packers (een neppenis verwerkt in het ondergoed) of ondergoed en zwemkleding dat de de penis juist verbergt of beschermt.

De meeste bedrijven in deze relatief nieuwe markt komen uit Amerika en Azië, zoals g2cb, Transesthetics, Transguy Supply, T Kingdom en TomboyX. Maar de Amsterdamse Danaë Kurvers (41), oprichter van Trans-Missie, was in 2004 een van de eersten die corrigerende onder- en badkleding ontwierp en online te koop aanbood.

Kurvers: “In 2004 werd mijn zus mijn broer, in die tijd was er nauwelijks iets beschikbaar voor trans personen, behalve binders, speciaal voor mannen met borstvorming. Tijdens de transitiefase, die toen twee jaar duurde, vroeg mijn broer mij om een speciaal topje voor hem te ontwerpen om borsten mee weg te werken. Ik studeerde aan de modevakschool en ben meteen aan de slag gegaan.”

“Het nieuws over het topje ging daarna als een lopend vuurtje in de transcommunity en binnen de kortste keren kreeg ik verzoeken vanuit de hele wereld. Ook voor ondergoed – en zwemkleding – dat de penis en scrotum platdrukt zonder dat het pijnlijk is. Of boxers die geschikt zijn voor een penis gemaakt van een clitoris, net als packers, een penisprothese verwerkt in het ondergoed.”

Pumps tot maat 46

De markt groeit enorm, maar dat komt volgens Kurvers niet doordat er nu zoveel meer transgender of non-binaire personen zijn dan vroeger. “Het komt doordat de groep die er voor uit durft te komen veel groter is geworden. Mensen durven tegenwoordig, mede dankzij social media, meer zichzelf te zijn, of dat nu trans, queer, non-binair, intersekse of drag is.”

Ze ontwerpt voor hij/hen, zij/ hen en ook voor kinderen, zij/hen, maar uiteindelijk zou ze het liefst van alle hokjes af willen. “Mijn ontwerpen zijn voor mensen die zich willen kleden naar hun genderidentiteit, ook als dat maar voor af en toe een avondje is.”

Trans man KC draagt een ‘binder’ (€52,95) en een boxershort (€36,95) met een afsluitbaar vakje om de ‘packer’ (penisprothese) van Trans-Missie. Beeld Trans-Missie

Ook commerciële merken sluiten steeds vaker aan bij een meer inclusieve markt. Zo kwam schoenenmerk Scapino afgelopen najaar met de lijn Into Forty Six: pumps in grote maten vanaf 49,99 euro. Creatief directeur Michiel Rijshouwer van bureau Persuade, dat de lijn bedacht: “We zagen de trend van het dragen van hakken door mannen, trans personen en non-binaire mensen en ook dat vrouwen steeds groter worden. Vreemd dus dat het aanbod in betaalbare hakken met een grotere maat klein is. Samen met Scapino ontwikkelden we een uniseks collectie hakken van maat 42 tot en met maat 46. Het is belangrijk dat iedereen kan laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan, ongeacht schoenmaat en budget.”

Easy Toys, bekend van de seksspeeltjes, is bezig met ontwerpen van een inclusieve sekstoy. Het bedrijf ziet een voortrekkersrol voor zichzelf weggelegd, zegt productspecialist Megan Smit (28): “Seksspeeltjes zijn de afgelopen jaren genderneutraler geworden, toys zijn niet langer een kopie van een geslachtsdeel en ze zijn er voor elke partner, samenstelling en elke vorm van stimulatie. De adventkalender, die het hele jaar door verkrijgbaar is, heeft 24 speeltjes voor haar, hem en hen, zoals vibrators die je op verschillende manieren kunt gebruiken, in vriendelijke kleuren en van zachter materiaal, en handboeien die af te stellen zijn op verschillende maten.”

Wennen aan hun lichaam

Seksspeeltjes kunnen volgens Smit een belangrijke rol spelen bij zelfacceptatie als het gaat over hoe seksualiteit beleefd wordt. Er wordt ook steeds meer gekeken naar de doelgroep van transgender personen. “Onder trans vrouwen die in transitie zijn en een geslachtsveranderingsoperatie hebben gehad, is bijvoorbeeld grote behoefte aan een ander soort dilatorset. Dat is een set van dildo’s van verschillende lengtes en diktes die trans vrouwen na hun operatie mee naar huis krijgen om hun vagina te laten wennen aan penetratie,” legt Smit uit.

“De set die vanuit het ziekenhuis wordt meegegeven bestaat meestal uit stalen producten met een medische uitstraling, die niet heel aangenaam aanvoelen, laat staan voor opwinding kunnen zorgen. Bij Easy Toys zijn we bezig om te kijken hoe we deze en andere producten aantrekkelijker kunnen maken.”

Ook voor transgender mannen worden steeds meer speciale masturbatiespeeltjes ontwikkeld, bijvoorbeeld met een compacter formaat. “Het standaardformaat is nog vaak te groot, een kleiner of opener ontwerp sluit veel beter bij deze doelgroep aan.”

Plezier in bed hangt heel erg samen met een positief zelfbeeld, blijkt uit een seksenquête van Easy Toys. “Trans personen moeten wennen aan hun andere lichaam, het helpt als ze dat eerst zelf doen, of samen met iemand die hen op weg kan helpen, onder meer met speeltjes.”

Fayaaz Joemmanbaks (28), onderzoeker bij Rutgers expertisecentrum seksualiteit, ziet dat de maatschappij langzaam inclusiever wordt. “Aanvankelijk lag de focus op homoseksuele, lesbische en biseksuele personen, tegenwoordig zijn daar ook transgender, queer en intersekse personen bijgekomen. De markt gaat daarin mee; ik zag laatst een vibrator voor them, dat is een mooie ontwikkeling. Voor acceptatie en vooral ook zelfacceptatie helpt het enorm als de maatschappij eenzijdige, binaire normen rond genderidentiteit loslaat.”

Toch valt er nog een wereld te winnen als het gaat om het doorbreken van stereotypen, vindt Joemmanbaks: “Kledingwinkels zouden geen gescheiden afdelingen meer hoeven hebben, één afdeling voor iedereen kan ook.”