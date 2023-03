Van moules frites tot cheeseburger: Franse bistro La Parole opent deuren in de Kwakersstraat

Beeld Jennifer Gijrath

Decennialang leek de tijd stil te staan op Kwakersstraat nummer 24, maar inmiddels vindt ook in dit pand een transformatie plaats en blazen Kevin Heersche (24), Tijn Verstappen (38) en Matthieu Jansen (36) het nieuw leven in. Het exterieur heeft de tand des tijds grotendeels doorstaan, binnen is alles smaakvol vervangen met een antieke houten bar en donkere houten stoelen, gevonden bij een Franse antiekhandelaar.

“Ik run ook restaurants als Pazzi, Oeuf, Gertrude en Van ’t Spit,” vertelt Verstappen. “Als ik van Pazzi naar huis fietste, reed ik vaak langs dit pand, waar ruim vijftig jaar lang Café De Kwaker zat, en het leek me altijd al een prachtige locatie voor een restaurant, in een heerlijke buurt. Een Franse bistro ontbrak naar mijn idee nog in West, dus daar hebben we voor gekozen.”

Heersche werkte al bij Verstappen in zijn restaurant Le Forel en raakte gelijk betrokken bij het nieuwe initiatief. “Toen hebben we een getalenteerde Nederlandse chef, de 26-jarige Olivier Hirschmann, benaderd om de keuken te runnen. We hebben wel tien keer met hem thuis gekookt om het menu samen te stellen.”

Dat is aardig gelukt. La Parole is zeven dagen per week van twaalf tot twaalf geopend en biedt brunch, lunch, diner en borrel voor een toegankelijke prijs. “We zijn heel laagdrempelig, dus je kan hier terecht voor goede Franse wijnen en moules frites, maar ook voor een omelet of een cheeseburger.”

Verder biedt het menu onder andere verschillende broodjes, zoals de brioche toast met steak tartare (€13,50), allerlei salades (tussen €14,50 en €17,50) en een ravioli met krab in een saus van bisque (€19,50).

La Parole Kwakersstraat 24, West Voorganger Janna van Wagtendonk, die Café De Kwaker meer dan vijftig jaar runde, overleed begin 2021. Ze kreeg van de stad Amsterdam voor haar werk een jubileumpenning. Signature dish Klassieke steak tartare geserveerd met crostini (€26) en piepkuiken geserveerd met dragonsaus (€22,50). Opvallend De eigenaren van La Parole gingen drie keer naar Parijs, waar zij tientallen bistro’s bezochten om inspiratie op te doen voor hoe ze hun nieuwe zaak wilden inrichten.

