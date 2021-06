Van model naar ontwerper van genderless kleding: ‘Ik ben niet zo van in hokjesdenken’

Ties Ebeling Koning: ‘Een man kan mijn kleding dragen, een vrouw, een non-binair iemand – dat is allemaal geen issue voor mij.’ Beeld Carly Wollaert

Zijn eerste creatie viel ‘half uit elkaar’, zo geeft Ties Ebeling Koning eerlijk toe. Uit pure verveling was hij in coronatijd achter de naaimachine van zijn moeder gaan zitten om een joggingbroek in elkaar te zetten. Met hulp van YouTube lag er op een gegeven moment een broek die naai-technisch verre van perfect was, maar qua pasvorm en comfort best door de keuring kwam.

Als vanzelf gingen de radartjes in zijn hoofd draaien. Hoe vet zou het zijn om een eigen merk te beginnen? Wie zou ik dan kunnen bereiken? Wat zou er gebeuren als ik gewoon from scratch begin?

Het hielp dat Ebeling Koning een ervaren vraagbaak binnen handbereik heeft: moeder Jacqueline van Nieuwkerk, die twintig jaar het Amsterdamse kinderkledingmerk KidsCase runde en daarvoor zelf de kleding ontwierp. Ebeling Koning: “Dus ik zei: yo mam, wil jij me niet helpen dit merk op te zetten? Dat wilde ze wel, maar alleen als ik er écht voor zou gaan. Ik heb haar overtuigd met een gedetailleerd stappenplan en de belofte dat ik me er helemaal in zou storten. Dus zei ze uiteindelijk: nou Ties, laten we het maar een kansje geven.”

Dat kansje heeft geleid tot de lancering van het merk TIES Amsterdam, afgelopen mei. Een kledingmerk dat zich geheel binnen de huidige trends presenteert als duurzaam, tijdloos en genderless. In de webshop vindt de ­bezoeker geen mannen- of vrouwenafdeling: de broeken, blazers en T-shirts zijn er voor iedereen, van maat XS tot XL. Ook zijn er geen zomer- of wintercollecties. De blazers (195 euro) of pantalons (125 euro) zijn bedoeld als tijdloze items die heel wat jaren moeten meegaan.

Het uniseksaspect komt voort uit Ebeling Konings eigen stijl, die hij niet mannelijk of vrouwelijk zou noemen. “Ik ben niet zo’n fan van in hokjesdenken. Een man kan mijn kleding dragen, een vrouw, een non-binair iemand – dat is allemaal geen issue voor mij. Ik vind het best raar om kleding onder te verdelen in twee categorieën waarbij dát voor mannen is en dát voor vrouwen. Je moet gewoon dragen wat je zelf vet vindt.”

Gescout als model

Ties Ebeling Koning mocht dan geen ervaring hebben in het maken van kleding, van het professioneel dragen van kleding had hij een leuke bijbaan gemaakt. Op zijn zestiende werd hij gescout als model, op zijn achttiende liep hij zijn eerste fashion week in Londen en Milaan en werkte hij mee aan shoots en shows van Calvin Klein, Armani en Burberry. Zijn agentschap had voorgesteld dat hij in 2020 voor een paar maanden in de Chinese stad Guangzhou zou verblijven, in een huis met andere modellen, om volop castings en audities af te kunnen lopen. Een bijzonder, maar ook pittig vooruitzicht. “Zeker pittig. Maar ja, daar wordt die jongen eindelijk een beetje hard van, toch?”

Ebeling Koning zegt het met gevoel voor zelfspot. Want met een niet afgemaakte havo en geen studiejaren op zijn cv, lijkt het misschien dat het hem aan zelfdiscipline ontbreekt. “Het was niet dat ik ongeïnteresseerd was, maar ik kon vaak gewoon de concentratie niet opbrengen om mijn huiswerk te maken. Ik heb ADD en dyslexie.”

Uit de collectie van TIES Amsterdam. Beeld Ties Amsterdam

Nadat hij was gezakt voor de havo, lonkten de fashion weeks in verschillende steden in Europa en bleef hij uiteindelijk diplomaloos. Niet al te best nee, concludeert hij zelf maar alvast. Des te blijer is hij dat hij nu zijn draai heeft gevonden in het opzetten van het modemerk, nadat het Azië-avontuur door corona was afgeblazen. “Ik krijg er helemaal energie van. Op een of andere manier heb ik altijd het gevoel gehad dat het wel goed zou komen.”

Samen met zijn moeder runt hij nu TIES Amsterdam. Ebeling Koning doet de branding en zorgt voor content op sociale ­media, waar hij – heel handig – zelf model voor kan staan. Moeder Jacqueline onderhoudt de contacten met de fabrikant in Portugal en tekent de ontwerpen van kledingstukken die haar zoon voor ogen heeft. Zij zorgde ook voor het startkapitaal waarmee ze de eerste collectie konden financieren.

Bier drinken en voetballen

Ondanks de jarenlange ervaring van zijn moeder, zijn er toch een hoop nieuwe zaken waarin Ebeling Koning zijn weg moet vinden. “Dan heb ik op mijn Instagram een grappig filmpje gepost waarin ik de nieuwe kleding laat zien, alsof het een soort sketch is. De een vindt dat superleuk, anderen zeggen: wat is dit voor rare shit? Er zijn zo veel verschillende meningen; ik vind het soms lastig om te ­bepalen wat nu het beste is.”

Als er nog eens een leuke modellenklus voorbij komt voor een of twee dagen, pakt Ebeling Koning die aan, maar maandenlang de hele wereld overvliegen is niet meer zijn doel. “Daar vind ik dit veel te leuk voor. Ik wil groeien met TIES Amsterdam op social media, vette foto’s maken, met leuke mensen samenwerken. Dat neemt allemaal best veel tijd in beslag.”

En voor de rest blijft hij een 20-jarige. “Ik wil na zo’n dag gewoon lekker bier drinken met mijn vrienden en een beetje voetballen.”

Het modemerk doet niet aan zomer- of wintercollecties. Beeld Ties Amsterdam