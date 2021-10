Van Maison Amsterdam tot street couture: een ode aan de mode

Beeld Laura van der Bijl

A.

We starten bij de Nieuwe Kerk waar de modetentoonstelling Maison ­Amsterdam te zien is. De uitgesproken kostuums van mode-activist Aynouk Tan en travestie-icoon Jennifer ­Hopelezz maken ons blij, want zij ­mogen niet missen in dit overzicht van de Amsterdamse modecultuur. Net als de presentatie van de straatmode van Patta en het nieuwe talent Darwin Winklaar, die naast de Valentinobruidsjurk van Máxima wordt getoond. We lopen verder, beelden ons de catwalk in en gaan op zoek naar de modesporen in de stad.

B.

Op het Rokin zien we een contrast met vroeger, toen hier mode werd ­beleefd met het aanbod van Puck en Hans, Jan Jansen, Carla V en het atelier van Mart Visser. Halverwege het Rokin komt de mode terug in het oude leesmuseum en het veilinghuis. Op nummer 102 zetelt het modemuseum Fashion for Good waarin je meer ziet over mode in relatie tot ­innovatie en duurzaamheid. Op 126 biedt Agnes B. een vleugje Parijs en gevoel voor de maatschappij en op 140 heeft H&M gelukkig de grandeur van het interieur van Maison de ­Bonneterie in ere gehouden.

Rokin. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C.

Aan het begin van Leidsestraat kijken we naar Herengracht 446, ooit het epicentrum van waaruit Viktor & Rolf de wereld bestormde. Verderop bij de Keizersgracht zien we de letters van Metz & Co nog op het dak staan van het warenhuis. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mode en design waren hier te vinden met ontwerpen van Rietveld, Le Corbusier, Breuer en Aalto. De Libertystoffen, Metzmuizen voor de kinderen en de onvergetelijke thee met taartjes op het dak maakten Metz uniek. Aan de overkant op nummer 500 zat jarenlang het couturehuis van Frank ­Govers. Frank kleedde tout Amsterdam, waarbij kunstenares Jacqueline de Jong zijn beste promotor was.

D.

We lopen door naar het Leidseplein, waar tot 1976 modehuis Maison Hirsch & Cie was gevestigd in grootstedelijke grandeur, ontworpen door architecten Jacot en Snuijf in 1912. Hirsch was een van de eerste modehuizen die de haute couture introduceerde in Nederland, waarbij het verhaal gaat dat de koninklijke dames weleens kleding leenden als ze die te duur vonden. Nu is Apple in de winkel gevestigd en hangen de gigantische Hirschkroonluchters aan de overzijde in de schouwburg.

Leidseplein. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E.

Door naar de Valeriusstraat 149, waar eens de in 1937 opgerichte Vogue ­Studio zat. Hier volgde je vakken als ‘coupe’ en ‘couture’ en leerde je hoeden maken. Het was een school voor meisjes van goeden huize. Liesbeth List ging er ook naartoe. In de jaren zeventig veranderde de opleiding, onder leiding van Marjan Unger, van ‘vakkundig kleren voor jezelf maken’ naar een echte ontwerpopleiding. Het ware vakmanschap wordt nu ­onderwezen bij de Akademie Vogue, House of Denim en Meesteropleiding Coupeur.

F.

In de Cornelis Schuytstraat wordt confectie aangeboden met ex-soapster, nu modeontwerper, Nikkie Plessen als smaakmaker. Een contrast met de Beethovenstraat, waar Oud-Zuid meer ingetogen maar net zo prijzig winkelt.

G.

We passeren de P.C. Hooft, waar het witwassen de liefde voor mode enigszins heeft vervangen. Snel door naar Overtoom 150, waar modeontwerper Edwin Oudshoorn zijn bruidsatelier heeft.

H.

Terug naar de grachten, waar we langs couturier Ronald van der Kemp op Herengracht 342 lopen. Hij ontvangt hier zijn klanten om de creaties op maat te maken als hij niet op pad is voor de Oscaruitreiking in Hollywood of zijn coutureshow in Parijs. Van der Kemp is een pionier op het gebied van duurzame haute couture.

I.

We lopen naar de Bijenkorfetalages, waar ooit mode, design en kunst werd gevierd onder de creatieve leiding van ontwerper Benno Premsela. Nog steeds biedt het warenhuis een exclusief aanbod van wereldmerken, nu gehuld in een gouden lijstje. Personal shopper Marjo Kranenborg kan de pareltjes uit de collectie vissen.

De Dam. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

J.

We lopen over de Wallen naar het centrum van de straatmode. Project 1012 bracht ruim tien jaar geleden Red Light Fashion Amsterdam en ontwerpers Dennis Diem, Jan Taminiau en Edwin Oudshoorn naar de Wallen. Zelfs onze koningin kwam toen hier op bezoek bij de modehuizen. De Zeedijk is nu het walhalla van street couture, met wereldmerk Patta, jonge talenten als Bodil Ouédraogo, en Bonne Reijn met zijn Bonne Suits. Zij trekken in deze buurt de ene na de andere jonge ontwerper aan. Gelouterd door de nieuwe indrukken keren we terug naar de Dam.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, ­Amsterdam door! Gijs & Floor – ­wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.