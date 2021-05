Van krokante kip tot gnocchi: vijf recepten voor volgende week

Ingredië̈nten

Voor 2 personen

- 150 gr cornflakes

- 1 tl Italiaanse kruiden

- 1 ei

- 50 gr bloem

- 400 gr kipfilethaasjes

- peper en zout

- 3 grote zoete aardappels

- 2 el olijfolie

- 1 komkommer

- 3 takjes dille, fijngehakt

- sap van een halve citroen

- 2 el mayonaise

- 1 el Griekse yoghurt

- 2 tl olijfolie

- 1 teentje knoflook

- 12 gr verse bieslook

Bereidingswijze

1.Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de cornflakes in een dichte zak en sla hier een paar keer op met bijvoorbeeld een pan, om ze iets fijner te maken. Meng de cornflakes met de Italiaanse kruiden in een diep bord.

2.Klop het ei in een ander diep bord los en doe de bloem in een derde bord. Breng de kip op smaak met peper en zout. Haal de kip door de bloem, vervolgens door het ei en als laatste door de cornflakes. Leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak de kip in circa 15 min. in de oven gaar en krokant.

3.Was de zoete aardappels met schil. Snijd in dikke plakken, bestrijk met 1 el olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Gril de plakken in een hete grillpan gaar en bruin.

4.Schaaf de komkommer in dunne plakjes. Voeg de ­dille, 1 el olijfolie en het citroensap toe en meng alles goed door elkaar. Meng in een apart bakje de mayonaise, Griekse yoghurt en 2 tl olijfolie door elkaar. Pers de knoflook, hak de bieslook fijn en roer door de saus.

5. Serveer de krokante kip met de gegrilde zoete aardappel, de komkommersalade en knoflooksaus.