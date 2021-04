Van kikkererwtencurry tot surimikoekjes: vijf fijne recepten voor komende week

Ingrediënten

Voor 2 personen

- 60 g zongedroogde tomaten - 2 uien - 3 teentjes knoflook - 200 g kipfiletblokjes - 1 el paprikapoeder - ½ tl chilipoeder - 2/3 kippenbouillonblokje - 100 ml kokend water - 200 ml kookroom - 150 g basmatirijst - 5 g verse bieslook + extra ter garnering - 100 g babyspinazie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de zongedroogde tomaatjes in stukjes en hak de ui en knoflook fijn. Verdeel de kip, knoflook, ui en zongedroogde tomaatjes in een ovenschaal en bestrooi met paprikapoeder en chilipoeder. Roer alles goed door elkaar.

2. Los het kippenbouillonblokje op in het kokende water en giet de kookroom en bouillon over de kip. Plaats de ovenschaal in het midden van de oven en laat de kip 15 à 20 min garen.

3. Kook ondertussen de basmatirijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Hak de bieslook fijn. Haal de ovenschaal uit de oven en roer de babyspinazie en de bieslook door de romige kip.

4. Serveer de kip in roomsaus met wat verse bieslook en de rijst.