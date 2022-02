Van ijskoffie tot Banh Mi: bij Viên staan traditionele Vietnamese gerechten op het menu

Beeld Daphne Lucker

Vanwege een quarantaine opent Viên, de nieuwe Vietnamese Banh Mi-shop in de Jordaan, een week later dan gepland. “Dat is het nadeel van een familiebedrijf: als één iemand ziek is, wordt meteen iedereen ziek,” zegt oprichter V. Chau (32). Zij opende de zaak met haar partner en met haar vader, die chef-kok is.

Chau wilde de traditionele Vietnamese Bahn Mi naar Nederland brengen: “Het was echt een verlangen om die smaak te ervaren in Nederland. Het broodje is luchtiger dan het Franse stokbrood en heeft een dunnere, maar meer krokante korst.”

Chau ging naar Vietnam om een cursus Vietnamees broodbakken te volgen en nu worden deze broden vers gebakken bij Viên. “Het recept heb ik wel aangepast, omdat het klimaat in Vietnam anders is en dit het gisten beïnvloedt.”

Bij het raam staan twee bankjes van riet, een grote eikenhouten kast staat achter de toonbank. Op die toonbank staan metalen objecten, die doen denken aan koffieschotels. Het zijn slow drip-koffiefilters, phin genaamd, voor traditionele Vietnamese ijskoffie (€5,50).

Het eten wordt gemaakt door vader Chau en en is geïnspireerd op de recepten van oma Chau. De Banh Mi bijvoorbeeld, met gemarineerd varkensvlees (€9). Het was altijd al de droom van haar vader om een Vietnamees restaurant te hebben, zegt Chau, en die gaat nu in vervulling: “Ik heb het gevoel dat hij eindelijk op zijn plek is. Hij leeft helemaal op.”

