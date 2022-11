Van hobby naar het brei-imperium Stephen & Penelope: ‘Een winkel voor jonge breiers was er nog niet’

Stephen & Penelope in de Nieuwe Hoogstraat fungeert als etalage voor een wereldwijde online brei-community. Beeld Daphne Lucker

Voor fervente breiers en hakers is de winkel Stephen & Penelope een paradijs. Honderden verschillende kleuren garen hangen aan de muren en zijn opgestapeld in witte blokkenkasten. Punnikpoppetjes, houten breinaalden, notitieblokken, steekmarkers en al het andere wat je voor een breiproject nodig hebt, ligt uitgestald voorin de winkel.

Malia Mae Joseph, bijnaam Penelope, en Stephen West verhuisden beiden vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam, Joseph vanuit Colorado en West vanuit Oklahoma. Het was Joseph die in 2008 haar bedrijf online begon en een jaar later een winkel opende in de Lange Leidsedwarsstraat. “Het was een hobby, voordat het mijn carrière werd. Ik had geen bedrijfskunde gedaan.”

In 2010 leerde ze West kennen via een gemeenschappelijke vriendin. Hij was op dat moment al een internationaal erkend designer, door zijn breipatronen en sterk kleurgebruik. Hij voegde zich bij Joseph en dat was het begin van Stephen & Penelope. Sinds 2015 zit de zaak in de Nieuwe Hoogstraat.

Online community

De felle kleuren steken af tegen de witte muren. De frisse aankleding verklapt dat het geen traditionele breishop is. Zowel de tasjes aan de muur, de producten voorin de winkel als de posters worden ontworpen door Joseph, die een achtergrond heeft in grafische vormgeving. Het stoffige imago wat breien soms met zich meedraagt, zou dit bedrijf geen recht doen. De fysieke winkel fungeert als etalage voor een wereldwijde online brei-community.

Zo heeft West meer dan 97.000 abonnees op YouTube (@StephenWest) en 280.000 volgers op Instagram (@westknits). Overdag is hij vaak in de winkel te vinden. Met een knalgeel breiwerkje in zijn handen, loopt hij al breiend rond om klanten te helpen.

“Zoek je garen voor een bepaald project?” vraagt hij aan een klant, een Italiaanse vrouw, midden twintig. “Ja, ik maak een hoed,” zegt ze, met haar handen vol groene garen. “Zou ik met jou op de foto mogen? Dan zou ik mijn moeder enorm blij maken. Je hebt een geweldige zaak, ik heb nog nooit zoiets gezien.”

Ook voor oma’s

Verfrissend zijn, dat was precies de bedoeling van Joseph en West, toen ze net begonnen. “Niks ten nadele van de traditionele breishops, wij houden van die winkels en komen daar graag, maar er was nog niet iets voor een breder publiek, meer specifiek jonge breiers,” zegt Joseph. “Ik denk dat de brei-community een beetje moe wordt van het narratief dat breien niet alleen maar voor oma’s is. Breien is voor iedereen, maar ook voor oma’s en daar is niks mis mee.”

Die verscheidenheid zie je terug in het publiek en in de aankopen die ze doen. Iedereen komt langs, van jong tot oud en van internationals die er hun souvenirs kopen tot aan Amsterdamse kunststudenten. “Nederlanders houden bijvoorbeeld echt van blauw en zijn heel bedachtzaam voordat ze hier iets kopen, terwijl Amerikanen veel impulsiever van alles iets kopen.”

Een groot deel van de omzet halen Joseph en West uit de online activiteiten. “Het ligt een beetje aan het seizoen, maar ik denk op dit moment zo’n 60 procent.”

Stephen West en Malia Mae Joseph in hun winkel. Beeld Daphne Lucker

Knit along

Het hele jaar door organiseren ze bij Stephen & Penelope ‘Knit alongs’, waarin duizenden mensen van over de hele wereld online bezig zijn met hetzelfde breiproject. Elk jaar wordt er ook een Mystery Knit along georganiseerd. Deelnemers weten dan niet van tevoren wat ze gaan breien. Elke week wordt er een uitlegvideo geüpload op het op het YouTubekanaal van West. Stukje bij beetje ontdek je dus een van zijn designs.

In de winkel word je eraan herinnerd door de ‘MKAL 2022’-slinger, die midden in de winkel hangt. Dit jaar is de dertiende editie. De eerste van de vier uitlegvideo’s duurt 53 minuten en is zo’n 234.000 keer bekeken. Breiers kunnen meedoen met hun eigen voorraad garen, maar er zijn ook kleurpakketten samengesteld voor mensen met keuzestress, die je op de website kunt bestellen, maar ook in de winkel kan ophalen. “Als we deze Knit alongs doen, gaan er duizenden kits de deur uit. In die maanden is de online omzet veel hoger dan die in de winkel,” zegt Joseph.

Enorme groei

Waar het voor Joseph als een hobbyproject begon, heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Het eerste jaar werkte ze alleen, nu werken er veertig mensen. “Het is soms moeilijk om te ontdekken waar die groei aan ligt. Misschien zijn mensen meer gaan breien in coronatijd en zijn ze het daarna blijven doen, maar het kan ook zo zijn dat we profijt hebben gehad van andere shops die moesten sluiten of dat we onze community online hebben vergroot.”

De keuze voor producten laat volgens Joseph de groei goed zien. De meeste garens in de winkel zijn met de hand geverfd. De eigenaren werken zoveel mogelijk samen met kleine onafhankelijke bedrijven, die milieubewust te werk gaan. Zoals Undercover Otter uit Amsterdam, Walk Collections uit Duitsland en West Wool – hun eigen merk. “In het begin konden we die keuzes niet maken en was het moeilijker om die financiële knopen door te hakken. Het is een proces om naar die duurzame doelen toe te groeien,” zegt Joseph.

Inclusiviteit speelt ook een belangrijke rol binnen het bedrijf. Op de website staan twee vacatures met onderaan de pagina vermeld: ‘BIPOC (black, indigenous, and other people of colour) and LGBTQIA+ people particularly encouraged to apply.’ “We zijn 100 procent queer-owned, hebben bijna alleen maar vrouwen of mensen die zich identificeren als vrouw in dienst en dat creëert een andere werksfeer.”