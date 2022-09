Van het oude overhemd van je vader naar een rokje voor kinderen

Beeld Studio Happy Days

U werkte tien jaar lang in de mode?

“Ik zag hoeveel er wordt weggegooid waarvan zoveel nog te gebruiken is. Na tien jaar, tijdens de coronaperiode, dacht ik: tijd om zelf iets te beginnen.”

Toen begon u Studio Happy Days?

“Thuis ben ik in een kamertje achter de naaimachine gaan zitten. Om aan materiaal te komen dook ik in in alle kledingkasten, en daaruit kwamen oude overhemden van mijn man tevoorschijn. Daar blijk je dus te gekke kinderpakjes van te kunnen naaien.”

En toen de hemden van uw man op waren?

“Kreeg ik overhemden van kennissen, vrienden, buren, familie. De kasten puilden uit. Toen ik tien dozen witte overhemden kreeg opgestuurd van een bekend mannenmerk, dacht ik: zie je, ik ben op het goede pad. Nu werk ik samen met een atelier hier in Amsterdam, waar de mensen mijn ontwerpen maken. Dat doen ze met een lach op hun gezicht, want dat is ook nog eens zo in de modeindustrie: er wordt vaak niet leuk met werknemers omgegaan. Dat kan best anders, vind ik.”

Ik heb nog wel een paar overtollige hemden.

“We kunnen ze altijd gebruiken, maar je kunt ze ook zelf nieuw leven inblazen. Graag maak ik mensen bewust van de mogelijkheden van gebruikte materialen. Bovendien vinden kids het helemaal te gek om te zien dat het oude overhemd van hun vader kan veranderen in, zeg, een rokje.”

Wat is uw favoriete Happy Days-kledingstuk?

“Dat kan ik niet zeggen. Ieder stuk is uniek samengesteld uit verschillende hemden en ze zijn allemaal handgemaakt.”