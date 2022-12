Van het jasje van Elvis tot het telefoontje voor meneer Mulisch: 120 jaar Hotel American

Het American Hotel is al 120 jaar een icoon van de stad, met het Café Americain als huiskamer voor kunstenaars, artiesten en schrijvers. Na de overname door de Hard Rock Hotel­keten haakten veel vaste gasten af. Maar toen ze de ziel van het oude Americain terugzagen, keerden ze terug. ‘We koesteren de historie.’

Gracieus zwaaien de klapdeuren open. Een jonge ober komt, als een artiest uit de coulissen, tevoorschijn uit de keuken van Café Americain. Kaarsrecht, zelfbewuste passen, in zijn rechterhand een dienblad. Zijn ooghoeken getraind om te kijken voor twee. Tegen een dame die zich wankelend uit een roestbruine leren hoekbank wurmt: “Pas op, mevrouw. Daar is een héél lullig afstapje.” Een flard van keukenrumoer, de geur van geroosterd brood en de deuren sluiten zich weer geruisloos achter hem.

Hotelgasten en cafébezoekers wentelen zich op een doordeweekse ochtend in de warme omhelzing van het art-deco-interieur. Tingelend bestek, zacht geroezemoes, een slepende jazztrompet, gedimde Tiffanylampen, glas-in-loodramen. Obers draven bedrijvig heen en weer. Buiten klatert de fontein, de trams glijden voorbij op het Leidseplein.

Liftboys en hoepelrokken

Op tafel heeft Nicolette Dijsselhof, mana­gementassistent en archivaris van het American Hotel, indrukwekkende archiefstukken uitgespreid. Ze werkt al dertig jaar in het hotel en beheert de geschiedenis zorgvuldig. Menukaarten, meer dan een eeuw oud, met ‘Zeeuwsche oesters’, ‘Slier­asperges met gerookte ossetong’ en ‘Ber­liner pudding’, geserveerd in restaurant Onyx, dat tot de jaren zeventig bij het hotel hoorde.

Menukaart van het eerste American Hotel aan het Leidseplein, uit 1906. Beeld Nina Schollaardt

Er zijn getuigschriften van het personeel en gemarmerde, handgeschreven rekeningboeken die etentjes registreren van mevrouw Carré, de familie Römer en de Oostenrijkse violist en componist Carl Drescher.

Dijsselhof vraagt zich weleens af hoe het vroeger was. “Dan stel ik me voor hoe mensen met hoge hoeden, lange rokken en parapluutjes over het plein liepen en naar de klokkentoren op het hotel keken om te zien hoe laat het was. En hoe de ­liftboys gasten naar het belvédère brachten voor een fraai uitzicht over de stad.”

Managementassistent en archivaris Nicolette Dijsselhof. Beeld Nina Schollaardt

Grand hôtel

Het eerste American Hotel was van hout en dateert uit 1882. De Betuwse domineeszoon Cornelis Steinigeweg stichtte en ontwierp het na zijn reizen in de Verenigde Staten. Twintig jaar later werd het afgebroken en maakte het plaats voor het huidige jugendstilgebouw van architecten Willem Kromhout en Herman Gerard Jansen. Het was een van de eerste deftige grand hôtels in Nederland die qua opzet, exploitatie en vormgeving leken op die in de VS. August Volmer, die zijn sporen al had verdiend bij Hotel Krasnapolsky, zwaaide er de scepter.

Pas in 1928 opende het bijbehorende Café Americain in de ruimte die eerder fungeerde als biljartzaal. Al gauw werd dat een geliefde ontmoetingsplek voor advocaten, architecten, politici, kunstenaars, schrijvers en musici, maar evengoed kwamen er, getuige de archiefstukken, ‘jongelui van de rijwielschool in flatteus fietscostuum’ – het toenmalige equivalent van de hippe trainingspakken die je er tegenwoordig tegenkomt.

Het American na de voltooiing in 1882. Beeld Nina Schollaardt

‘Middelpunt van het Amsterdamse leven, de herbergzame reuzewoning van het reizend publiek.’ Zo wordt het etablissement omschreven in de vergeelde uitgave Gasten op het Leidseplein die in 1957 ter ere van het 75-jarig jubileum van het hotel verscheen.

Inmiddels is dat jubileum zelf historie, maar de omschrijving galmt ook 120 jaar later nog na: het Americain, zoals hotel en café in de volksmond genoemd worden, als huiskamer van de stad.

Voor Dick van Ruiten (81) is het dat nog altijd. Hij komt al in Café Americain sinds hij economiestudent was, maar de laatste jaren voelt het meer dan ooit als zijn thuis. “Als ik ’s morgens met mijn rollator aan kom wandelen, snelt het personeel direct toe om me de trap op te helpen en mijn ‘limousine’ te parkeren.”

Dick van Ruiten. Beeld Nina Schollaardt

‘Meneer Dick’ noemen ze hem. Hij woont sinds vijf jaar om de hoek in een seniorenwoning van woonzorgcentrum De Makroon. Vrijwel elke dag drinkt komt hij naar het café voor koffie en de kranten. “Ik hou van de grandeur. Het is hier zo tijdloos. Papa werkt in een kasteel, zegt het dochtertje van de conciërge. Zo is het eigenlijk ook. En het personeel is zo aardig voor me. Op mijn tachtigste verjaardag, midden in coronatijd, kwamen ze naar mijn woning om te zingen en heerlijk eten te brengen. Dat was geweldig.”

In een comfortabel kuipstoeltje bij het venster zit Hero Wouters (72), haast alsof hij er als decorstuk is neergezet. Woeste haardos, imposante bakkebaarden, artistiek donkerblauw jasje. ‘Ik zal een exemplaar van Mulisch’ De compositie van de wereld onder mijn arm dragen en er ook verder zeer interessant en artistiekerig ­uitzien, zodat u mij meteen als componist en serieus mens kunt herkennen,’ zegt hij met ironie.

Mata Hari

Op tafel ligt inderdaad een exemplaar van de filosofische roman die Harry Mulisch ooit aan de leestafel van Café Americain schreef. Sinds enige tijd vertoeft Wouters regelmatig aan diezelfde tafel om het doorwrochte boekwerk te bestuderen. Na jarenlang op een boerderij in het Groningse Nieuw-­Scheemda te hebben gewoond, keerden hij en zijn echtgenote terug naar Amsterdam, en daarmee ook naar Café Americain. “Het is voor mij een ankerpunt in de stad,” zegt hij. “Buiten voel je je nietig en thuis juist groot, omdat veel Amsterdammers kleinbehuisd zijn. Americain zit daar precies tussenin. Een warme plek, zoals ook het Concertgebouw en Tuschinski dat zijn. Vroeger durfde ik er niet te komen. Het leek me te deftig, te netjes voor een niet zo veel voorstellende jongen als ik. Dat was slechts mijn gevoel, want later ben ik er vaak geweest.” Wouters had tot 1986 een geluidsstudio in Amsterdam en werkte veel voor theaterproducties. “We spraken vaak af bij het Americain.”

Hero Wouters. Beeld Nina Schollaardt

Dat deden in de loop der jaren talloze anderen ook. Het Americain werd de spil van het culturele leven. De plek waar Mata Hari in 1895 haar huwelijksnacht beleefde, waar je blozend van verliefdheid in de lift kon staan met de beeldschone zangeres Kathleen Ferrier, waar componisten Van Anrooy, Zweers, Van Gilse, Wagenaar en Diepenbrock in 1911 hun Componisten­genootschap Geneco oprichtten, waar schrijvers met elkaar op de vuist gingen en decennia later artiesten als Amy Winehouse, David Bowie, Mick Jagger en Eric Clapton aan de hotelbar hingen.

Gewillig lieten ze zich er fotograferen door het barteam. Door barman Michel Hafkenscheid (59) bijvoorbeeld, die in 1985 als jonge jongen ging werken bij Bar Americain, destijds een van de eerste cocktailbars van de stad. “Ik ontmoette er tientallen wereldsterren. Vaak kreeg je backstage toegang bij hun concerten en leerde je ze een beetje kennen. Paul Carrack kwam bijvoorbeeld op ons feest toen we gezamenlijk honderd jaar in dienst waren. Maar net zo leuk waren de Amsterdammers met hun bluf en ad remme grappen.”

Geen patatzaak

Op bijna zestigjarige leeftijd werd werken tot diep in de nacht Hafkenscheid te zwaar. Hij is nog steeds in dienst van het hotel, maar nu als Rock Royalty supervisor. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de Rock Royaltykamers, met gratis gevulde minibar, vip-incheck en toegang tot de Rock Royaltylounge. Het is een beroep dat vijf jaar geleden nog vraagtekens zou hebben opgeroepen, maar sinds het American Hotel in 2019 deel ging uitmaken van de Amerikaanse keten Hard Rock Hotel zijn zulke titels heel normaal.

Barvrouw Raffaella in Bar Americain. Beeld Nina Schollaardt

Een rilling trok door cultuurminnend Amsterdam toen bekend werd dat het Nederlandse familiebedrijf Eden Hotels, sinds 2005 eigenaar van het American Hotel, besloot om er een Hard Rock Hotel van te maken. ‘De kroon op pretpark Amsterdam’ kopte deze krant. Het plan riep beelden op van een schreeuwerig ­toeristenhotel, van hamburgers, bierpullen en luidruchtige mannen in T-shirts met het logo van Hard Rock Café.

Werd 120 jaar roemrijke geschiedenis dan zomaar verkwanseld? Hoe moest het verder met de legendarische huiskamer van Amsterdam?

‘American zal nooit een patatzaak worden,’ bezwoer de toenmalige hotelier Thomas Traill in 1965 in een interview met de Haagse Post. Traill had destijds overigens al een hotelbezetting van 93 procent toeristen, waarvan slechts 18 procent Nederlands.

Ruim een halve eeuw bleek het ­allemaal best mee te vallen. Traill hoefde zich niet om te draaien in zijn graf en ook zijn nazaten haalden opgelucht adem. Het American werd géén patatzaak.

Binnen in het hotel werd alles flink opgeschud volgens het ‘concept’ van de Hard Rock Hotels, maar het befaamde gebouw bleef als rijksmonument zoals het was. Dat gold ook voor het interieur van Café Americain, dat in 2017 nog volledig was gerenoveerd en zorgvuldig in oude luister werd teruggebracht.

General manager Claire van Campen. Beeld Nina Schollaardt

General manager Claire van Campen herkent de kritiek die vooral vaste gasten aanvankelijk hadden. “Ze waren bang dat Café Americain zou veranderen in een Hard Rock Café. We hebben onze vaste gasten ervan moeten overtuigen dat we de ziel van het café nóóit zouden aantasten. Integendeel. Niet voor niets werken veel mensen hier al decennialang: ze voelen zich verbonden met de ziel van dit hotel. We koesteren de rijke historie. Zo willen we ook het terras weer zo maken als het vroeger was; met dezelfde witte stoeltjes en lange zonneschermen als over­kapping. Gelukkig keerden de vaste gasten terug, blij dat er in het café inderdaad niets was veranderd.”

Die vaste gasten zijn niet alleen Amsterdammers, maar ook oud-personeelsleden en hun familieleden die vroeger in het hotel woonden. “We hebben nog steeds contact met mevrouw Leitch-Traill, die als dochter van de toenmalige directeur met haar ouders op de vierde verdieping woonde. Ze komt nog elk jaar en haalt dan herinneringen op.”

Het pak van Elvis

Toch kan niemand ontkennen dat het American tegenwoordig een informeler, blitser jasje draagt. Zelfs het spijkerjack van Van Campen is bekleed met stoere studs. Wie vanaf het Leidseplein door de majestueuze entree binnenkomt, treft daar meteen de winkel met Hard Rock Hotel-merchandise. Het hotel hangt ­daarnaast vol met foto’s en memorabilia van beroemdheden, zoals de schoenen van Elton John, het jasje van Prince, de jurk van Aretha Franklin en het pak van Elvis Presley. In de lounge zijn geregeld exposities: Stonesfoto’s van popfotograaf Gijsbert Hanekroot bijvoorbeeld. “Alles ademt muziek. Hard Rock past daardoor heel goed bij de historie van het hotel. Dit is de plek waar muzikanten en popsterren verbleven als ze in Amsterdam waren. En dat is nog steeds zo,” zegt Van Campen.

Carlos Lima Silva (57), een van de populairste obers van Café Americain – zijn naam valt geregeld in reviews – weet daar alles van. “Ik bediende sterren als Nina Hagen, Liza Minnelli en Barbra Streisand. Oh my god! Sprakeloos was ik toen ik Barbra Streisand zag binnenkomen. Ik ben een groot fan van haar. Ze nodigde me uit voor haar concert. Fantastisch!”

Ober Carlos Lima Silva. Beeld Nina Schollaardt

Maître Gijsbert Bianchi (57) houdt intussen alles nauwlettend in de gaten in zijn café. Heeft die mevrouw haar koffie al? Wil die meneer nog een drankje? Café Americain heeft altijd een speciale plek in zijn hart gehad. “Vijf jaar geleden kreeg ik de kans om hier te komen werken. Dat ging in eerste instantie helaas behoorlijk mis. Een heel slechte recensie in Het Parool, geen goede reacties van de gasten. Als je werkt in Café Americain ben je dienstplichtig aan het roemruchtig verleden en dat was in die tijd niet zo. Daarom ben ik toen vertrokken.”

Maître Gijsbert Bianchi. Beeld Nina Schollaardt

Op 1 april 2019 keerde Bianchi met een hoofd vol nieuwe ideeën toch weer terug – oude liefde roest niet. “Ik wil het café terugbrengen naar wat het in oorsprong was en het romantische karakter benadrukken. Daarom noem ik mezelf ook maître en geen manager. Je hebt hier het gevoel dat de tijd heeft stilgestaan, dat je even ver weg bent van alles.”

Klanksculptuur

“Veel mensen hebben herinneringen aan het Americain. Het hotel heeft vips, het café VNP’s – very nice people. Studenten, ouden van dagen, directeuren, schilders. De locals. Daar wil je als toerist toch bij horen? We zijn op de goede weg. Mensen die ons hadden afgedankt, keerden terug. Het personeel heeft het vuur weer te pakken. Als een bezoeker achter de vleugel schuift en Satie begint te spelen, voel je hoe het was en hoe het moet zijn.”

Op de achtergrond klinkt een opzwepend popnummer. De muziek behoeft nog wel wat verbetering, vindt Bianchi.

Beeld Nina Schollaardt

Hero Wouters zit nog altijd bij het raam met een kop koffie. Hij gebaart naar de leestafel: “Wie kent niet de anekdote over Harry Mulisch die het personeel ‘telefoon voor de heer Mulisch’ liet omroepen om wat belangrijker te lijken? Wat zou het mooi zijn als dat terugkwam!”

Aan de leestafel ontstond het idee om een klanksculptuur te maken. “Nee, dat is geen stenen bouwwerk, maar de stem van een van de personeelsleden die bijvoorbeeld elke dinsdagochtend om elf uur ‘Telefoon voor de heer Mulisch!’ roept. En dat tot in de eeuwigheid. Lang niet iedereen zal weten wat het betekent, maar op den duur zal het wereldwijd bekend worden. Een traditie. Zoiets als de changing of the guard in Londen. Meneer Bianchi staat open voor mijn idee. Als het aan ons ligt, weerklinkt over enige tijd weer als vanouds ‘Telefoon voor de heer Mulisch!’ in de huiskamer van Amsterdam.”

