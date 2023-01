Van geurkaarsen tot een eettafel van Marcel Wanders: voor ieder wat wils bij interieurwinkel Moooi

Beeld Hannah Bults

De zwarte gevel van het pand staat in schril contrast met het warme licht dat vanuit de nieuwe winkel van Moooi de Utrechtsestraat in schijnt. Felgekleurde stoelen, speels gevormde lampen en bedden om op neer te ploffen nodigen uit om een kijkje te nemen.

“We zaten eerst in de Westerstraat, maar op deze locatie maken we veel makkelijker contact met mensen op straat. Hiervoor verkochten we vooral aan andere winkels, maar we willen nu ook direct zakendoen met klanten zelf,” vertelt Robin Bevers (60), CEO van Moooi.

In 2001 richtten interieurontwerper Marcel Wanders en Casper Vissers Moooi op. Waar veel interieurmerken ontwerpers opdracht geven om een bepaald product te ontwerpen, laat Moooi zich leiden door wat ontwerpers aanbieden. “Als wij bijvoorbeeld een lamp vinden die we zelf heel vet vinden, voegen we die toe aan onze collectie. We bieden daarbij ook ontwerpers die nog niemand kent een platform,” aldus Bevers.

Daarnaast is Moooi recent de samenwerking met kunstmatige intelligentie aangegaan. Zo zijn er plannen om in april een nieuwe lijn huisparfum te lanceren die je met hulp van kunstmatige intelligentie zelf kan samenstellen. Bevers: “Je vult vragen over jezelf in en op basis daarvan stelt een machine dan vast welke ingrediënten het beste passen in jouw geurtje.”

Het aanbod bij Moooi is zeer breed, van geurkaarsen en kussens tot beddengoed en behang. Prijzen lopen hierbij behoorlijk uiteen. Zo koop je voor €75 een kussen in Japanse stijl, voor €575 een feestelijke muurlamp, maar kost een eettafel van Marcel Wanders al snel €5500.

Moooi Utrechtsestraat 145-147, Centrum Opvallend Moooi heeft ook vestigingen in Amerika en China. Voorganger In het pand zat hiervoor het Antwerpse modemerk Essentiel. Toekomst Van 18 tot 23 april doet Moooi mee aan de Salone del Mobile, de grote designbeurs in Milaan.

