Van fotoshoot tot pop-upstore: voor de studio’s van I’m Studio op Oostenburg is niets te gek

Een locatie nodig voor een diner, een expositie, voor twintig kerstbomen in één ruimte? Voor I'm Studio is niets te gek. Beeld Koosje Koolbergen

In de nieuwe wijk Oostenburg opent I’m Studio zijn deuren. Broer en zus, Imke (34) en Maarten (30) Heuver – samen I’m – hebben het twee verdiepingen tellende pand in de Oostenburgermiddenstraat omgetoverd tot foto-, video- en eventstudio.

“Samen hebben we een groot netwerk in de creatieve sector, waardoor we hopelijk snel naamsbekendheid krijgen.” Maarten is fotograaf en werkt voornamelijk in de modewereld. Imke was lange tijd uitvoerend producent voor verschillende televisieprogramma’s.

I’m Studio bestaat uit twee studio’s, een beneden en een boven, die los van elkaar en samen kunnen worden gehuurd. De prijs wordt in overleg bepaald. Het zijn daglichtstudio’s die te gebruiken zijn voor bijna alles: “Niets is hier te gek. Je kunt de ruimtes huren voor fotoshoots, televisieopnames, een diner, een evenement, maar ook gebruiken als pop-upstore of expositieruimte,” zegt Imke.

Klanten kunnen gebruikmaken van de kennis en ervaring van broer en zus. Zo kan Maarten helpen bij bijvoorbeeld de fotografie en kan Imke de productie en zakelijke kant doen van een project. “Het leukste is om mee te werken aan het opbouwen, terwijl je ook host van de ruimte bent. Wil je bijvoorbeeld twintig kerstbomen voor een shoot beneden? Dan regelen we dat binnen een dag.”

In de I’m Downstairs Studio staat alles op wielen, waardoor naar believen kan worden geschoven met de indeling van de ruimte. De I’m Upstairs Studio is volledig gemeubileerd, maar ook hier bepaalt de klant de inrichting. “Ook de muren kunnen worden geverfd,” zegt Maarten. “Die schilderen we later dan weer wit.”

