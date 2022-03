Van feminisme tot literair verzet in oorlogstijd: studenten maken wandelgids met geëngageerde thema’s

Was een wandelgids maken echt een opdracht voor je masterstudie redacteur/editor aan de UvA?

“Ha, jazeker. De studenten moeten elk jaar een boek maken, al verschilt het onderwerp van jaar tot jaar. Dit jaar moest het een wandelgids over Amsterdam zijn met als overkoepelend thema, zoals elk jaar, the power of the written word. Verder mochten we het helemaal zelf invullen.”

Waar komen jullie mee?

“Het boek is ruim 200 pagina’s geworden, de dikte van een roman. Er zijn vijf thema’s: traditie en innovatie, literair verzet in oorlogstijd, Joods cultureel erfgoed, feminisme en activisme. Die hebben we uitgewerkt in essays, wandelingen, plattegrondjes en illustraties.”

Verantwoorde thema’s, moest dat?

“Het zijn geëngageerde onderwerpen, zeker, maar wel echt zaken waar wij voor staan, waar onze generatie zich mee bezighoudt en waar we straks ook verder mee willen in het boekenvak en de drukkerij.”

Waarover gaat je eigen essay?

“De radicale drukkerij van provo Rob Stolk, die als drukker en auteur kunst, ambacht en techniek verenigde. Het idee van onze gids is dat je eerst de essays leest en dan langs de genoemde plekken wandelt, zodat je dan onderweg weet: daar gebeurde dit, dat gebeurde daar. De wandelingen zijn ook goed te combineren en kruisen elkaar, zodat je als het ware kunt overstappen.”

Wat heeft u, qua studie, eigenlijk geleerd van het maken van de wandelgids?

“We hebben het boek met 23 mensen gemaakt, dus we zaten met 23 mensen met sterke meningen. Het was, haha, best een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, dus voornamelijk hebben we leren samenwerken.”