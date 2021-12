Van ER tot Chopin en van Koreaanse zombiefilms tot Sissi – de lockdowntips van de PS-redactie

De laatste weken van het jaar brengen we noodgedwongen thuis door. Wat te doen? De PS-redactie deelt opbeurende kijk-, luister- en leestips.

Mijntje Klipp, eindredacteur

“In donkere tijden grijp ik terug op wat ik al ken of op vrolijkheid. Deze dagen dompel ik me onder in de beste ziekenhuisserie ever, én de doorbraak van George Clooney: ER (alle vijftien seizoen staan op Amazon Prime). Gek misschien nu het zorgpersoneel het zo zwaar heeft, maar zie het maar als een hart onder de riem. Gelukkig zorgen Aaf Brandt Corstius en Marc-­Marie Huijbregts met hun podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets op z’n minst voor een glimlach. Want ze vinden van alles, bijvoorbeeld van kappers en van kaarsen.”

ER, seizoen 1 t/m 15, Amazon Prime

San van de Ven, eindredacteur

“Het past misschien niet helemaal in de holly jolly-kerstsfeer, maar als je net als ik een voorliefde hebt voor true crime-podcasts en fucked up familiegeschiedenissen, zou ik vandaag nog beginnen aan Root of Evil. In deze achtdelige podcastserie wordt ingezoomd op de Black Dahlia-moord, een lugubere moordzaak uit 1947 die wereldberoemd en nog altijd onopgelost is. Al vanaf de eerste minuut beland je in een ijzingwekkend verhaal dat wegluistert als een thriller. Het wordt verteld door twee zussen die familie zijn van de gestoorde hoofdverdachte én de rechercheur die stapels bewijs heeft dat zijn vader (hun overgrootvader) schuldig is aan de ­martelmoord. Heel veel leugens, expliciete scènes, orgies, beroemde kunstenaars, rare wendingen en een belachelijk goeie opbouw. Echt, ik snap niet dat deze podcast nog niet alle toplijstjes aanvoert.”

Judith Zilversmit, chef

“Op dit moment lees ik de biografie van schrijver en criticus Susan Sontag; die telt meer dan 600 bladzijden, dus daar is nu tijd voor. Intrigerend om te lezen hoe ze geworden is wie is ze is en hoe ze tot haar gedachtegoed is gekomen. Om de dagelijkse routine te doorbreken, lees ik af en toe een Hopla van Judith Herzberg, een klein boekje met kleine gedichtjes (hopla’s) die je gedachten even een andere kant op laten waaien. Wat ik vooral nodig heb in deze duistere tijd is vrolijkheid. Dus af en toe kijk ik een aflevering van Seinfeld of The Graham Norton Show. Gewoon even lachen. Daarnaast doet De Slimste Mens het altijd goed. Ook mooi: fotoboeken. Met Michael Wolf waan je je even in de levens van mensen in Hongkong, en Cleo Campert heeft net een boek gemaakt over haar tijd als huisfotograaf van de RoXY (Het RoXY archief). Heerlijk je daarin tijdelijk te verliezen.”

Rinke Lutkeveld, beeldredacteur

“Op 28 november zou ik naar het concert van pianiste Maria João Pires in het Concertgebouw gaan, maar dat ging niet door vanwege de ‘lichte’ lockdown. Sindsdien luister ik – liefst tijdens het koken – heel graag naar de nocturnes van Chopin, gespeeld door Maria João Pires. Vooral de 20ste, omdat mijn dochter van twaalf die ‘bijna’ net zo mooi speelt als Maria.”

Megan Bos, vormgever

“Toen de bioscopen voor het eerst dichtgingen, heb ik uit pure wanhoop een beamer gekocht. Naast cultureel verantwoorde filmhuisfilms is het een fijne afleiding om bloederige zombiefilms te kijken. Vooral Zuid-Korea blinkt uit in dit genre. Mijn favoriet is de klassieker Train to Busan (Pathé Thuis). Vorig jaar kwam #Alive! (Netflix) uit, een zombiefilm met een hoofdpersoon die nu eens níét is uitgerust met overlevingsskills, die ik als millennial natuurlijk ook niet heb. Als je klaar bent met alle misère, kan ik het ook aanraden om op Instagram te scrollen door blije dierenpagina’s zoals @thedodo. Met honden die na jaren weer herenigd worden met hun baasje, en de wonderlijke vriendschap tussen een hamster en een eend. Kijk ook op @mignonettetakespictures; de perfecte combinatie van schattige dieren, lekker eten en andere opbeurende beelden.”

Heleen Beaart, coördinator/eindredacteur

“Onweerstaanbaar: muziek van gevoelige Franse mannen. Mijn favoriet is Alex Beaupain (album Pourquoi battait mon coeur), die ik ooit heb zien optreden in de Bataclan in Parijs. Ook goed zijn Julien Doré (album Løve) en Benjamin Biolay (album La superbe). Wat betreft boeken: deze zomer las ik John Steinbecks klassieker The Grapes of Wrath (De druiven der gramschap, 1939), over arme pachtboeren uit Oklahoma die tijdens de Grote Depressie naar Californië trokken. Schokkend hoe deze economische vluchtelingen in eigen land werden ontvangen. ­En meer Frankrijk: strijd en metamorfose van een vrouw van Édouard Louis (29). Hij, koekoeksjong, schrijft over het rauwe leven van zijn moeder; nietsontziend en toch ook liefdevol.”

Darya Sutikno, eindredacteur

“Deze eerste lockdownweek hoor je bij ons thuis vooral kerstliedjes. De bekende sfeermakers, maar ook Hard Candy Christmas van Dolly Parton en May Ev’ry Day Be Christmas van Irma Thomas. Naast de bank ligt Kruispunt van Jonathan Franzen klaar, een tip van onze boekenrecensent Marjolijn de Cocq. Maar waar ik het meest naar uitkijk, is seizoen 3 van Succession bingen: een soort Dynasty meets Festen. Vlijmscherpe, hilarische dialogen en topacteurs. De kinderen van selfmade miljardair Logan Roy willen hierin, ten koste van elkaar, topdog worden van hun vaders media-imperium. Hij speelt ze tegen elkaar uit.”

Eric van den Berg, eindredacteur

“Ik benijd eenieder die nog mag beginnen aan Succession, de serie over de steenrijke New Yorkse familie Roy. Centrale figuur is Logan Roy (Brian Cox), de patriarch van alle Roys en aanverwanten, de keizer van mediareus Waystar Royco. Hij is 80 en heeft al een hersenbloeding gehad; zijn opvolging en miljardenerfenis spelen in alle vetes en intriges mee. Vertrouw je eigen broer of zus niet. Privéjets, -helikopters, en -eilanden – zó’n wereld. Telefoontjes met de president, lijken in de kast (en niet alleen daar). Een en al drama, soms ook ronduit hilarisch. En dat allemaal geweldig geacteerd. Dit is voor mij categorie The Sopranos, de buitencategorie. Zo goed, ja. Net als bij die maffiaserie, waarvan ik de openingscredits met Woke Up This Morning kon dromen, bezorgt alleen al de onheilspellende titelmuziek van Succession (geschreven door Nicholas Britell) me de rillingen. Elke keer weer.”

Succession, seizoen 1 t/m 3, Ziggo/HBO, HBO Max online (met VPN)

Dianne Bleeker, coördinator Agenda

“Deze lockdown probeer ik elke dag een stukje te wandelen, want dan kom ik nog aan beweging toe. Meestal loop ik door Het Twiske en luister ik naar mijn favoriete podcasts, Yous & Yay of NRC Vandaag. Ik heb geen tv-abonnement, maar ’s avonds kijk ik editiegetrouw naar De Slimste Mens via de NPO-app. Ik vind Philip Freriks en Maarten van Rossem een heerlijk duo om naar te kijken. Voordat ik ga slapen, lees ik nog een paar bladzijden. Het boek Ik ben een eiland, van Tamsin Calidas, heb ik in één ruk uitgelezen.”

Mirjam Verheul, vormgever

“Ik ga Designated Survivor opnieuw kijken, een lekkere Amerikaanse dramaserie over een kabinetslid dat plots president van de Verenigde Staten wordt als al zijn kabinetscollega’s omkomen. Een paar jaar geleden bekeek ik deze serie voor het eerst samen met mijn zoon, avonden achter elkaar met het bord op schoot. Ook wil ik eindelijk beginnen aan L’Agence. Deze realityserie volgt de familie Kretz, een Parijse makelaarsfamilie die rijke mensen helpt grote, protserige huizen te kopen en verkopen. Daarnaast wil ik een aantal nieuwe Spotify-playlists maken: eentje voor tijdens het koken met vooral Franse chansons, eentje met dansbare hits voor na corona, en een voor in de auto. Voor de rest ga ik wandelen, koken, bij de houtkachel zitten, naar het strand en de keukenmuur verven. En eindelijk het boek van James Salter, Alle verhalen, uitlezen.”

Designated Survivor, seizoen 1 t/m 3, Netflix, L’Agence, seizoen 1, Netflix

Anne-Marie Rem, beeldredacteur

“Voor de ultieme kerstbeleving ga ik traditioneel voor de guilty pleasure bij uitstek: Sissi. Een (goede) kerst bestaat voor mij alleen als álle drie de delen op tv zijn geweest. Niet gestreamd of op dvd, gewoon keihard op de buis. Uitermate voorspelbaar en honingzoet, met de beeldschone Romy en haar veel te gladde (en dus eigenlijk best onaantrekkelijke) prins. Ik kan het verhaal uittekenen, maar dat maakt mijn kerstplezier niet minder groot. Mijn geliefden hebben zich er inmiddels gelukkig bij neergelegd dat een deel van de vakantie zal bestaan uit jachtpartijen, een boze schoonmoeder en een vaartocht door Venetië.”

Sissi, 24 december, ARD, 20.15-21.55 uur. Ook is de serie Sissi, een remake van de trilogie, vanaf 31 december te zien bij NPO 1 en NPO Plus

Amir Andriesse, eindredacteur

“Het laatste boek dat ik dit jaar las, was ook een van de mooiste: De boekhandel van Algiers van Kaouther Adimi. Een mooie geschiedschrijving, van 20ste-eeuws Algerije en de man achter de bewuste boekwinkel, Edmond Charlot – de ontdekker van Albert Camus. Ik besefte weer eens dat er zó veel historie is waar ik geen weet van heb. Nog een tip: pak iets uit de kast dat er al jaren ligt. Zo las ik eindelijk 1984 en drie oude Mulischen.”