Van eighties films tot sangria en heel veel dansen

Het bohémien leven viert hoogtij tijdens xxx festival Georgies Wundergarten. Zoals elk jaar belooft het festival een samensmelting van absurdistische kleinkunst, muziek, dansen, verkleden, snackjes en een algeheel gevoel van saamhorigheid. En als het even kan dat alles in de zon.

Zaterdag 6 en zondag 7 juli, 13:00 uur, vanaf €35

Ruigoord

Wekelijks dansfeestje (Z)onderbroek in Club Church is normaal alleen toegankelijk voor mannen, maar tijdens de speciale editie Bi(z)onderbroek zijn ook vrouwen welkom. De dansnacht gaat om ronddansen in je onderbroek, maar avontuurlijke nachtvlinders mogen ook naakt de dansvloer op.

Zaterdag 6 juli, 22:00-06:00, €12,50

Club Church

Amsterdammers met heimwee naar de jaren 80 kunnen om de zoveel tijd naar de Melkweg. Tijdens de themanachten van 1984 Night at the Arcade verandert de club in een tijdmachine en reist iedereen even terug naar de tijd van loloballen, Air Jordans en cassettebandjes vol synthesizerhits.

Met het derde seizoen van Stranger Things in het vooruitzicht gaat het themafeestje een stap verder, met filmvertoningen van Stand by Me, Alien en Gremlins. En natuurlijk dansen op synthwave.

Vrijdag 5 juli, 19:00-05:00 uur, € 10 per film (inc. entree feestje)

Melkweg

De Gremlins, heel erg jaren 80. Beeld -

Wie de zomer wil vieren zit wel goed op het Westergasterras. Daar verandert het Klönneplein een avond in een tropisch straatfeest. Tijdens Summer Breeze Latin Night wordt de hele avond salsa, bachata, kizomba, merengue en zouk gedraaid. Aan jou om te laten zien of de Hollandse heupjes een beetje geolied zijn. Niet? Dan kun je een workshopje volgen. Na zonsondergang gaat het zwoele feest gewoon door, in het Westergasterras, de WesterLiefde en de WesterUnie. Geen zin om te dansen? Je kunt ook vanaf de zijlijn een beetje koekeloeren met een hapje erbij.

Donderdag 4 juli, 19:00-02:00 uur

Westergasterras

Bij tropische temperaturen snakken ook de kleintjes naar verkoeling. Maar waar in de stad vind je de beste pierenbadjes? Of het kroost nu wil zwemmen, pootjebaden, rondrennen of ravotten: het kan allemaal. Check hier de 11 beste pierenbadjes van Amsterdam.

Lekker badderen in Amsterdam? Wij weten waar. Beeld Mats van Soolingen

Dit weekend start de 27ste editie van Over het IJ Festival met zo’n vijftig vernieuwende en tegendraadse locatietheaterproducties. Veel werk is speciaal voor het festival gemaakt op unieke locaties, zoals scheepsbouwloodsen en -hellingen op de NDSM-werf, en broedplaatsen, buurt- en kunstcentra dieper in Amsterdam-Noord. Ook in Stadsdeelkantoor Noord, Tolhuistuin, het depot van Nemo en in een supermarkt zijn voorstellingen te zien. Paroolcolumnist Massih Hutak maakte een voorstelling over de gentrificatie van Noord.

Vrijdag 5 tot en met 14 juli

Noord

Tot aankomende zondag is het werk van 165 vers afgestudeerde Rietveldstudenten te bewonderen. Uit de veertien afstudeerrichtingen, waaronder beeldende kunst, mode, fotografie en keramiek zijn de beste werken te zien.

Op zaterdag 6 juli worden de Gerrit Rietveld Academie Awards uitgereikt. Die prijzen gaan naar veelbelovende alumni binnen de beeldende kunst en design.

Tot en met zondag 8 juli, gratis

Rietveld, Frederik Roeskestraat 96

Werk uit de afstudeershow van 2017. Beeld Amaury Miller

Going Places is een nieuw Amsterdams feestje dat met film en muziek verre bestemmingen naar Amsterdam wil brengen. De eerste editie van het maandelijkse feest heeft de Caraïben als thema. De avond start met de vertoning van misdaadfilm Yardie, het regiedebuut van Jamaicaans-Britse Idris Elba. Na de film zorgt reggaeband Super Natural Selection voor een after party en wordt Pllek omgedoopt tot Jamaicaanse dansclub.

Zaterdag 6 juli, 20:00-03:00 uur, gratis

Pllek, TT Neveritaweg 59

Dit weekend organiseert Stichting Stenen Hoofd voor de vijfde keer Dansen in het IJ. In samenwerking met diverse dansscholen staat het hele weekend in het teken van allerlei soorten dans. Vrijdag zwier je met een partner over de vloer tijdens een stijldansavond, de rest van het weekend draait om afro-house, dancehall, zumba, afro house, salsa, bachata en kizomba.

Vrijdag 5 juli tot zondag 7 juli, gratis

Westerdoksdijk 705-C

Dansen op het Stenen Hoofd Beeld Dansen in het IJ

Oké, Nederland is Spanje niet. Maar deze zomer staat ook hier het zonnetje hoog aan de hemel te stralen. En wat smaakt er dan beter dan een goed glas sangria? In de tuin van De Vergulden Eenhoorn vloeit de zoete wijn ook deze zomer rijkelijk tijdens ‘Het Grote Sangriafeest’. Ja, je krijgt een beetje rode tanden en lippen, maar na wat glazen ziet een potentiële flirt dat niet meer.

Vrijdag 5 juli, 16:00-24:00 uur, gratis

De Vergulden Eenhoorn, Ringrijk 58

Pas op met de kannen sangria. Beeld Thirawut Kluebkaeo (Chee)

Een inhoudelijke middag doorspekt met filosofie, muziek, poëzie, theater, gecureerd door journalist Sinan Can. In verschillende vormen stelt hij maatschappelijke dilemma’s aan de kaak en probeert zo een gesprek op gang te brengen. Er worden ook fragmenten vertoond uit Cans documentaires.

Zondag 7 juli, 12:00-17:15 uur, €37,50

Muziekgebouw aan ‘t IJ Piet Heinkade 1