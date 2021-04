Van ei naar paella tijdens de vele foodwandelingen in de stad

Beeld Easterrun

Aan foodtrends geen gebrek, deze crisis. Van supersand­wiches tot smashburgers en van menuboxen tot glühwein – het passeerde allemaal de revue. De hype van de derde golf? Dat zijn restaurantwandelingen.

Het idee is simpel: tijdens een wandeling van een kilometer of vijf krijg je bij verschillende restaurants een gang geserveerd. Dat gaat niet op de bonnefooi, want je schrijft je online in en krijgt vervolgens een stempelkaart én een online route. Voor wie net als ik gaat hyperventileren van georganiseerde reizen: je loopt niet in een groep of met een gids, maar met z’n tweeën, in je eigen tempo en met Google Maps bij de hand. Ook niet onbelangrijk: je eet buiten, staand en op gepaste afstand van elkaar, want het gaat natuurlijk wél volgens de coronaregels.

De restaurantwandelingen zijn inmiddels zo’n succes dat verschillende ondernemers zich erop hebben gestort. Le Food Walk is misschien wel het bekendste. Ze organiseren LAWA’s (lange wandelingen) en KOWA’s (korte wandelingen) door verschillende buurten van de stad. Zo wandel je van een bordje mac ’n cheese met truffel bij Schotsheuvel naar een burger met gevuld ei en oester bij Restaurant Watergang. Vervolgens ga je via de paella van Brut de Mer naar een vegan dessert bij Yerba.

Ook op het deelnemerslijstje van Heerlijk.nl staan goede namen. Café ­Parlotte, restaurant DenC en sterrenzaak Bord’eau bijvoorbeeld. En in het Paasweekend is er de East Side Easter Run langs de leukste restaurants in Oost. Van Bakkerij As tot restaurants als Coulisse, Entrepot, en Scheepskameel… ze doen allemaal mee.

En dan zijn er nog specifieke wandelingen. Stadswandeling 020 organiseert bijvoorbeeld ook de Speciale Bierwandeling. En voor oesterliefhebbers is er een oesterwandeling.

Niemand om mee te lopen? Schrijf je dan in voor een Blind Date Edition van The Walk of Food. Zij organiseren niet alleen restaurantwandelingen, maar koppelen je meteen aan een potentiële liefde.

Kortom: uit eten gaan, 10.000 stappen halen én de liefde van je leven vinden? ­Tijdens de derde golf kan het allemaal.