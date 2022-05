Van een traybake tot een speltpizza met ricotta en gerookte zalm: vijf fijne gerechten

Maandag:

Vegetarische Spaanse bonenstoof

Ingrediënten voor 2 personen - 1 aubergine

- 250 gr zoete aardappel

- 2 el olijfolie

- 1 ui

- 2 teentjes knoflook

- 1 tl gerookte paprikapoeder

- ½ tl chilivlokken

- 400 gr tomatenblokjes uit blik

- peper en zout

- 200 gr bonenmix uit blik

- 160 gr kidneybonen uit blik

- 2 takjes platte peterselie

- 40 gr manchego

Bereidingswijze

1. Spoel de aubergine af, verwijder de steel en snijd in stukjes van 2 cm. Schil de zoete aardappel en snijd in stukjes van gelijke grootte.

2. Verhit olijfolie in een hapjespan en bak de aubergine en zoete aardappel op hoog vuur in ca. 2-3 min rondom bruin. Zet het vuur middelhoog en bak nog eens 5 min. en blijf regelmatig roeren.

3. Pel en snipper ondertussen de ui en knoflook.

4. Voeg de ui, knoflook, gerookte paprikapoeder en chilivlokken toe aan de pan en bak 2-3 min. op laag vuur mee.

5. Voeg de tomatenblokjes toe en breng aan de kook. Laat het geheel 10 min. op laag vuur stoven met de deksel op de pan. Breng op smaak met peper en zout.

6. Laat ondertussen de bonenmix en kidneybonen uitlekken in een vergiet en spoel af onder de kraan. Voeg toe aan de stoof en verwarm zonder deksel 5 min. op laag vuur.

7. Pluk de blaadjes van de takjes peterselie en hak fijn en rasp de manchego. Garneer de Spaanse bonenstoof met peterselie en kaas.

Dinsdag:

Traybake met broccoli, braadworst en krieltjes

Ingrediënten voor 2 personen - 300 gr krieltjes met schil

- 1 broccoli

- ½ citroen

- 250 gr bospeen

- 1 ui

- 1 el olijfolie

- peper en zout

- 100 gr cherrytomaten

- 100 gr Catalaanse braadworst

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 190ºC. Breng water aan de kook in een pan en kook de krieltjes 15 min.

2. Snijd ondertussen de broccoli in roosjes, de citroen in plakjes en de bospeen in schuine plakjes. Pel de ui en snijd in kwarten. Snijd na het koken de krieltjes in kwarten.

3. Verdeel de broccoli, krieltjes, bospeen en de ui op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met de olie, peper en zout. Rooster de groenten 40 min. in de voorverwarmde oven.

4. Voeg na 20 min. de cherrytomaten, braadworst en de plakken citroen toe. Haal uit de oven en serveer warm.

Woensdag:

Tempehsaté met zilvervliesrijst en sperziebonen

Ingrediënten voor 2 personen - 250 gr tempeh

- 2 tl gemberpoeder

- 1/2 el sambal oetlek

- 50 ml ketjap manis

- 1/2 komkommer

- 2 el appelazijn

- 150 gr sperzieboontjes

- 3 el zonnebloemolie

- 150 gr voorgekookte zilvervliesrijst

- 6 el vegan pindasaus

- 2 bosuitjes

- 2 el seroendeng

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180ºC. Snijd ondertussen de tempeh in blokjes van 1 cm. Meng het gemberpoeder, de sambal en ketjap in een diep bord tot een marinade. Meng de tempehblokjes met de marinade en laat 30 min. marineren.

2. Snijd of schil ondertussen de komkommer in flinterdunne plakjes. Leg in een diep bord met appelazijn en laat 15 min. staan. Maak de sperziebonen schoon en halveer deze. Kook gaar in 6 tot 8 min. in gezouten water en giet af.

3. Verhit de helft van de zonnebloemolie in een koekenpan, voeg de voorgekookte rijst toe en bak 5 minuten al omscheppend bruin en knapperig. Voeg de laatste 2 min. de gekookte sperziebonen toe en bak mee.

4. Rijg de tempeh aan satéprikkers, bestrijk met de rest van de olie. Bak de tempeh in 10 min. op een bakplaat of in een grillpan goudbruin en keer halverwege om. Verwarm ondertussen de satésaus zoals aangegeven op de verpakking. Hak de bosui in ringetjes.

5. Verdeel de rijst en sperziebonen over de borden, serveer met de tempehsatéstokjes en garneer met bosui. Serveer de satésaus, komkommer, seroendeng in aparte schaaltjes.

Tip. Marineer de tempeh al een avond van tevoren en laat een nacht intrekken, dan wordt de smaak nog beter.

Donderdag:

Speltpizza met ricotta en gerookte zalm

Ingrediënten voor 2 personen - 1 rol vers spelt-pizzadeeg

- 200 gr gezeefde tomaten

- 100 gr ricotta

- 50 gr kappertjes

- 200 gr gerookte zalm

- 3 takjes dille

- verse zwarte peper

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200ºC. Haal het pizzadeeg uit de verpakking en leg op een bakplaat met bakpapier. Verdeel de gezeefde tomaten over het pizzadeeg. Houd de randen 1cm vrij. Verdeel de ricotta en kappertjes over de tomatenblokjes.

2. Bak 15 min. in de oven. Verdeel de zalm over de pizza en bak nog 5 min. in de oven.

3. Snijd ondertussen de dille fijn. Haal de pizza uit de oven en garneer de dille over de zalm. Breng op smaak met peper.

Tip. Lekker met een salade.

Vrijdag:

Spaghetti met pompoenblokjes en spek

Ingrediënten voor 2 personen - 150 gr spaghetti

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 40 gr hazelnoten

- 150 gr plakjes gerookt ontbijtspek

- 1 tl chilivlokken

- 1 tl venkelzaad

- 300 gr pompoenblokjes

- 20 gr rucolamelange

Bereidingswijze

1. Bereid de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maak de ui en knoflook schoon en hak fijn.

2. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan tot ze bruin kleuren, schud ze vanuit de pan op een bord.

3. Bak de plakjes spek 3-4 min. in een droge koekenpan tot ze bruin en knapperig zijn, neem ze uit de pan en leg ze op een stukje keukenpapier om uit te lekken.

4. Maak de pan niet schoon, maar fruit de ui en knoflook 1-2 min. op laag vuur in het vet de spek. Roer de chilivlokken en het venkelzaad erdoor en bak 1 min. mee. Voeg de pompoenblokjes bij het mengsel en bak in 8-10 min. bruin en gaar.

5. Schep de pasta samen met wat kookvocht door de pompoenblokjes en schep 2 min. om.

6. Hak de hazelnoten grof. Verdeel de pasta over de borden, bestrooi met de hazelnoten. Serveer met de plakjes spek en rucola.

