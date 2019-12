Van deze geliefde zaken namen we afscheid in 2019

Beeld Shutterstock

Restaurant ’t Badhuis

Op een niet te missen plek op het Javaplein sluit ’t Badhuis sluit na twaalf jaar de deuren. Vaste gasten gaan de open haard bij de ingang van het restaurant en het grote terras missen. Vanaf april gaan de deuren weer open. Bierbrouwer Oedipus neemt de exploitatie over en verwacht in april te openen.

De Taart van m’n Tante

Welke Amsterdammer heeft hier niet zijn eigen verjaardag of die van iemand anders gevierd? Het roze café in de Ferdinand Bolstraat was de droom van elk kind en bekend van tv-programma Taarten van Abel. Na dertig jaar wilde mede-eigenaar Siemon de Jong een ‘beetje rust en bezinning.’ De nieuwe huurder van het pand wil er een kaasbar van maken.

Panini

De perfecte espresso en cappuccino, huisgebakken focaccia met piselli (pittige doperwtjes) of gestoofde ui: zoiets was er in de jaren tachtig nog niet in Amsterdam. De eigenaren begonnen Panini uit liefde voor Italiaanse lekkernijen, maar zonder enige horeca-ervaring. Na 33 succesvolle jaren gaan de deuren dicht – de eigenaren van restaurant BAK gaan er een bistro beginnen. Ciao.

Caffe Esprit

Tegenwoordig is het combineren van een eetgelegenheid en het verkopen van kleding een bekend concept (blurring), maar in 1987 was het uniek. Toen kledingwinkel Esprit in het Afrikahuis aan het Spui neerstreek, opende ook het gelijknamige café. Ze kwamen als duo en vertrekken nu ook weer samen, want hoewel Caffe Esprit goed loopt, moet het noodgedwongen sluiten nu de kledingzaak het pand verlaat.

Beeld Amaury Miller

Queers

Schunnige humor en deurklinken in piemelvorm, maar ook optredens van dragqueens en de bingo op maandagavonden: al vijftig jaar is Queers het middelpunt van de homohoreca aan de Amstel. In augustus moest de bar plaatsmaken voor uitbreiding van het bovenliggende hotel. Uitbater Marcel Brunsveld heeft wel plannen voor een doorstart.

Heineken Hoek

De iconische Heineken Hoek is nu echt tegen de vlakte. Al sinds 2008 liggen er plannen om het pand te slopen en er een hotel op te bouwen, maar buurtbewoners hielden dat met succes tegen. Na jaren van juridisch getouwtrek bepaalde de Raad van State eind februari dat het hotel toch is toegestaan.

Lyppens

De oudste juwelier van de stad maakte en onderhield de ambtsketen van de burgermeester. In 73 jaar veranderde Lyppens dapper mee met de stad. Het enige wat al die jaren hetzelfde bleef in de winkel op de Heiligeweg, waren drie kroonluchters. Maar in de Kalverstraat en daaromheen was in 2019 geen plek meer voor een juwelier van het hogere segment.

De Bolhoed

Toen De Bolhoed dertig jaar geleden een vegetarische menukaart invoerde, was dat nog heel bijzonder. Maar hoewel vegetarisme meer mainstream werd, wilde het in het restaurant de afgelopen jaren maar niet drukker worden. In februari sloot het restaurant op de Prinsengracht de deuren.

‘Vaak geven klanten maar 30 euro uit in De Pittenkoning. Voor grotere aankopen kijkt de klant online: net iets scherpere prijzen en makkelijker vergelijken.’ Beeld Van Nerum Tammy

De Pittenkoning

Kookwinkel de Pittenkoning ging in januari na driekwart eeuw dicht. De klanten kwamen wel, maar kochten iets kleins, en gingen vervolgens online rondstruinen. Eigenaar Henk de Bruin: ‘Het zijn voornamelijk oudere mensen die ons echt gaan missen’.

Sugar Factory

Bijna vijftien jaar was het er iedere dag feest. De Sugar Factory aan de Lijnbaansgracht sloot haar deuren in januari. De tent was failliet. Vijftig personeelsleden en freelancers werden hierdoor getroffen. Van techno tot disco tot livemuziek. In de Sugar Factory was ruimte voor zo’n beetje ieder genre. Eind november opende in de voormalige Sugar Factory een nieuwe club, Lovelee.

Club Claire

Ook Claire aan het Rembrandtplein heeft het jaar niet overleefd. Drie jaar geleden werd het iconische Studio 80 omgedoopt tot Club Claire. Het idee van een vooruitstrevende nachtclub met veel ruimte voor house en disco bleek niet sterk genoeg. De eigenaren hebben de plek omgebouwd tot Oliva, een dinner and dance, dat in december de deuren opende.

Girassol. Beeld Eva Plevier

Girassol

Na 35 jaar trokken de eigenaren van restaurant Girassol de stekker eruit. Het Portugese restaurant was zaterdag 9 februari voor het laatst open voor diner. “We wilden een modern Portugees restaurant neerzetten. Maar de tijden zijn veranderd, de verwachtingen van mensen zijn hoog, ze hebben minder geduld en met zo’n groot terras is het lastig om alles op tijd én vers te doen. Je restaurant kan wel goed lopen, maar je moet er zelf ook blij van worden,” legde mede-eigenaar Teixeira uit.

Brasserie Flo

Klanten zullen vooral ‘de begroeting door de zee’, het fruits de mer-buffet en het witte tafellinnen op de dicht bij elkaar geschoven tafeltjes missen. Restaurant Flo aan de Amstelstraat in Amsterdam sloot in december na veertien jaar zijn deuren. De zaak liep nog goed, maar ‘je moet stoppen voordat de formule passé is’, zei eigenaar Léon Dijkstra over de sluiting.

Hemwegcentrale

De Hemwegcentrale is eind december vervroegd dichtgegaan. De Amsterdamse kolencentrale kon technisch nog jaren mee, maar moest dicht zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden. Aanvankelijk zou de Hemwegcentrale eind 2024 de deuren sluiten. De centrale aan de Hemweg wordt afgebroken. Daarna wordt het terrein een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte.