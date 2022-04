Van de uienringen van Hard Rock Cafe word je blij, maar de friet mag je overslaan

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Hard Rock Cafe.

Waar bestellen we?

De eerste – en bovendien enige – keer dat ik een Hard Rock Cafe bezocht, was tijdens een familievakantie in Amerika. Ik keek als puberende tiener mijn ogen uit: flikkerende neonverlichting, een ingelijst leren jack van Axl Rose, de Gibson Les Paul van Slash. Het eten was beduidend minder memorabel. Ik herinner me voornamelijk het glas lauwe Budweiser, waar ik van mijn vader voorzichtig een slokje van mocht proeven.

Deze herinnering kwam bovendrijven tijdens mijn wekelijkse rondgang op de bezorg-apps. Het Hard Rock Cafe Amsterdam, dat al sinds 1999 aan het Max Euweplein huist, bezorgt namelijk ook. Het is uiteraard Amerikaans fastfood wat de klok slaat: burgers, wings, sliders en steaks. Er is zelfs een heuse Messi-burger, belegd met tien ingrediënten, als ode aan het rugnummer van de voetballegende. Tot slot twee zoetigheden en wat drankjes – jammer genoeg geen Budweiser.

Rijden maar!

Al na 25 minuten neem ik de bestelling aan: da’s rap, zeker als je weet dat ik zo’n vier kilometer van het restaurant woon. Alles is zeer netjes verpakt. Allereerst een ‘gezond’ gerecht om deze junkfoodmarathon mee af te trappen. De chicken caesar (€14,50) is een romainesalade met een gigantische hoeveelheid kip, die verrassend sappig blijkt, doch een tikkie saai van smaak. De Parmezaanse kaas (geschaafd en in de vorm van knapperige koekjes) en croutons zijn oké, de dressing aan de zoetige kant. Het is geen slechte salade, maar ik mis zuur, zout, iets van diepgang. Het geheel zou opknappen van wat ansjovis, of ten minste een kneepje citroen.

De golden onion rings (linksboven) laten zich heerlijk dippen in de barbecuesaus.

Wat proefde je nog meer?

Een aantal van de gerechten vallen in de categorie ‘dikke prima’, ideaal als je zin hebt in een vette bek tijdens een knalfilm of voetbalwedstrijd. Zowel de tupelo chicken tenders (€12), gepaneerde kip met honing-mosterdsaus, als de BBQ wings (€12) met blauwekaasdressing eten lekker weg. En van de golden onion rings (€6,50) word ik stiekem écht blij. Het zijn krokant gefrituurde joekels die zich heerlijk laten dippen in de (best fabrieksmatige) barbecuesaus. De mac & cheese (€5,50) is een gevalletje: you love it or you hate it. De in een dikke kaassaus gehulde kronkelpasta smaakt kunstmatig, zwaar en buitensporig romig, maar je blijft er dus wél van lepelen.

De seasoned fries (€4,50) mag je overslaan: er is niets ‘seasoned’ aan deze melig smakende diepvriesfriet. De dunne weeïge saus die erbij geserveerd wordt, kan ik onmogelijk mayonaise noemen.

Tot slot: de New York cheesecake. Op zich geen verkeerd taartje, al is de roomkaasvulling als een wolk zo luchtig en de aardbeiensaus mierzoet. Schrik niet: deze punt kost maar liefst 8,50 euro. Geef mij dan liever nog een portie van die fout-lekkere uienringen.

De chicken caesar (linksboven) mist zuur, zout en iets van diepgang.

Hard Rock Cafe Open ma-zo 12.00 tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €63,50 voor 7 gerechten

Aanrader De gefrituurde items eten prima weg (zeker de onion rings!), de rest is mwah.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk dit overzicht voor eerdere bezorgrecensies.