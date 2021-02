Van de goed gevulde vegetarische salade van Chez Lorraine kikker je op

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Chez Lorraine.

Waar bestellen we?

Ik kan best een aardig potje koken en ik heb een voorliefde voor de Franse keuken, maar op de een of andere manier lukt het me bij quiches nooit om ze zo lekker te krijgen als in een restaurant. Ooit bestelde ik al een formidabel exemplaar bij Peperwortel op de Overtoom; vandaag valt mijn oog op het zaakje Chez Lorraine aan de Tweede Laurierdwarsstraat – met zo’n naam moet het wel snor zitten, gok ik.

Wat biedt het menu?

Het is een kleine kaart, met maar twee quiches: de klassieker met spek en Emmentaler, en een vegetarische variant met spinazie en geitenkaas. Je betaalt €9,50 voor een hele quiche (en dus niet slechts één punt), maar het is bij een foto natuurlijk altijd gissen wat het formaat zal zijn. Beide zijn ‘100% handcrafted’, dus dat stemt hoopvol.

Naast een soep, salade en wat drankjes worden er, heel charmant, Franse ontbijt- en brunchmandjes aangeboden. Deze zijn allebei goed voor twee personen, met bijvoorbeeld croissants, baguettes met boter en jam en gezonde drankjes. Erg leuk om te bestellen met je lief – maar let op: deze zaak is in het weekend helaas gesloten.

Rijden maar!

Na 35 minuten wordt er aangebeld. De verpakkingen hadden wat steviger gekund – de taartjes zitten een beetje onhandig in een papieren zakje – maar alles is heel gebleven. En ik heb een gratis chocoladecakeje gekregen; lekker!

De ‘anti covid energy bowl’. Beeld Monique van Loon

Allereerst: de quiches. Beide wegen ongeveer 300 gram en meten 15 centimeter; een prima formaat voor een stevige lunch. Het deeg is bros en boterig, perféct dun uitgerold en goudbruin gebakken – kijk, zo goed lukt het mij in elk geval nooit. Zowel de Lorraine met spekjes als haar vegetarische zusje met spinazie en geitenkaas zijn formidabel van smaak. Subtiel, geen enkel ingrediënt overheerst: alles is prachtig in balans. Alsof je even in Frankrijk bent.

Wat proefde je nog meer?

De veganistische soep (€8,50 voor een halve liter) is een dikke substantie van prei, aardappel en wortel. Het doet aan als een soort lichte snert; ik vind het erg knap dat ze dit zonder slagroom zó romig hebben gekregen. Niet de meest spannende soep, wel hartverwarmend.

Tot slot: de vegetarische salade, die een ‘anti covid energy bowl’ wordt genoemd. Het is dan geen vaccinatie, van deze goed gevulde kom kikker je wel op. Voor €11,50 krijg je een royale hoeveelheid (600 gram!) aan veldsla, quinoa, geroosterde zoete aardappel, geglaceerde worteltjes, kikker­erwten, feta en een eitje. Het eitje is subliem gegaard, dat ideale punt tussen zacht- en hardgekookt in. Al met al is dit een goddelijke najaarssalade met een ­zoetig-kruidige dressing. Precies wat we nu nodig hebben.

