Van de buurttuin tot de ‘hekkepoort’: de mooiste wandeling door het Flevopark

Goede vrienden Floor van Spaendonck en Gijs Stork houden van de stad en haar verhalen. Elke week wandelen ze volgens een ander thema, zo pik je ook nog eens wat op. Deze keer lopen ze in het Flevopark.

A. We starten op de hoek van het Flevopark, tegenover Kramatweg 52, bij buurttuin Oost Indisch Groen. De tuin biedt inspiratie en ervaring, door bewoners ruimte te geven om te tuinieren en tuinprojecten zelf te initiëren. Er worden bijen gehouden, paddenstoelen gekweekt en soms wordt er gekookt.

B. We volgen de Kramatweg via een kronkelend zandpad langs de rand van het park. Ter hoogte van het Sumatraplantsoen lopen we de verharde weg op om het nieuwbouwproject in Amsterdamse Schoolstijl te bewonderen. Het woonblok werd recent opgeleverd en is gebouwd door Kampman Architecten in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard. Verwijzend naar de buurt, zijn in de plinten en toegangshekken afbeeldingen van wajangpoppen en bamboe gebruikt.

Nieuwbouw met wajangpoppen, Sumatraplantsoen 2. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Op de hoek van de Valentijnkade ligt de buurttuin, gestart door stadstuinder Wiek de Keijser. Veertig buurtbewoners dragen zorg voor het onderhoud van de tuin. De oogst binnen de omheining is voor de deelnemers aan de tuin. Alles buiten de omheining mag door iedereen worden geplukt. Je kunt er aalbessen, kruisbessen, verveine en munt vinden.

Buurttuin Valentijn. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Achter de moestuin liggen de grafstenen van de Joodse begraafplaats Zeeburg uit 1714. Dit was ooit een van de grootste Joodse begraafplaatsen van Europa, die werd gekenmerkt door het relatief hoge aantal kinderen dat hier ligt. In totaal liggen hier tussen de 94.000 en 100.000 mensen begraven. Het ‘Jodenmanussie’ (de bijnaam van de begraafplaats) was in gebruik tot 1914. Daarna zijn er nog uitsluitend overledenen met een gereserveerd graf begraven en zo’n 1000 ‘nefalim’ (pasgeborenen/doodgeborenen), tot 1942. Nu zie je de grasvelden waar ooit de graven lagen, die conform de joodse traditie niet zijn geruimd.

Hek Joodse begraafplaats Zeeburg. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. We lopen de Ooster Ringdijk op, waar je rechts de nieuwbouw ziet van het Science Park, dat in de polder op de bodem van het voormalige Diemermeer ligt. De rode brug en hoofdstraat zijn vernoemd naar wereldvermaarde vrouwelijke onderzoekers uit de bètastudies, de studies die hier door de Universiteit van Amsterdam in de wijk zijn gebundeld. Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica huizen in diverse onderzoeksinstituten, met daaromheen studentenflats en technologische bedrijven.

De kroon op het Science Park is het iconische datacenter AM4 van Benthem Crouwel Architects uit 2017. Het lijnenspel van de gevel zonder ramen geeft het gebouw een dynamisch uiterlijk, terwijl binnen de servers hun werk doen. De opdrachtgever, het bedrijf Equinix, gaf als voorwaarde mee dat het interieur met ‘Equinixrood’ werd bekleed, net als bij hun andere vestigingen. Van dichtbij zie je de luchtbruggen met het rode randje.

(Tekst loopt door onder de foto’s.)

Uitzicht op datacenter AM4. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Brug Sciencepark. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Jeugdland ligt aan de andere zijde van de dijk. Hier beleven kinderen avonturen in de speeltuin of kinderwerkplaats. Studenten van het Science Park zijn er actief bij workshops, of assisteren kinderen bij projecten.

G. Aan het einde van de dijk wacht het Amsterdam-Rijnkanaal. We volgen de weg naar links langs Het Nieuwe Diep over het Waterkeringpad. De dijk was al onderdeel van de oude route tussen het centrum van Amsterdam via Muiden en Naarden naar Huizen. De Zuiderzee werd hier vroeger tegengehouden door deze dijken. Door de uitbreidingen van de stad ligt IJburg nu tussen het IJsselmeer en het pad, waardoor de overstromingen die vroeger het gebied teisterden niet meer zo snel zullen plaatsvinden.

H. Het Waterkeringpad brengt ons het Flevopark in, dat op aandringen van natuurkenner Jac. P. Thijsse in 1928 tot stand kwam naar ontwerp van architect Mandersloot. We vervolgen het pad langs het water, waar we Levi (9) en zijn moeder tegenkomen, die hier regelmatig wandelen. Dit is zijn favoriete plek, en wij zijn het roerend met hem eens.

I. Levi en zijn moeder lopen mee naar het Angstig Konijn van kunstenaar Piet Parra. Het beeld is aan het park geschonken door het Appelsap Festival, dat vanaf 2000 in Oost plaatsvond als eerste hiphopfestival in Nederland, en na 2019 is gestopt.

Piet Parra's 'Angstig Konijn' en wandelaar Levi. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

J. In het park waan je je terug in de tijd bij de houten vissershuisjes aan de ontwateringssloot en het Overamstelsch Poldergemaal uit 1881. Tot 1984 was het gemaal actief, nu huist hier proeflokaal en distilleerderij ’t Nieuwe Diep.

Proeflokaal en distilleerderij 't Nieuwe Diep. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

K. We lopen via de westkant het park uit door een oude toegangspoort uit 1770, die ooit bij de stadsgrens Muiderpoort stond. De ‘hekkepoort’ werd daarna lange tijd opgeslagen bij het Tropenmuseum, en bij aanleg van het Flevopark herbouwd.

De 'hekkepoort' bij het Flevopark.. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

L. We lopen door de poort terug naar ons startpunt, misschien is er wel warme choco.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50