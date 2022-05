Van de burgers tot de kaas op de friet: Miami Burger biedt een vegan alternatief

Beeld Sophie Saddington

Het felblauwe interieur met roze tinten van Miami Burgers brengt je direct in de sfeer van de gelijknamige Amerikaanse badplaats. Het kleine burgertentje op de Leidsekruisstraat heeft maar een paar tafeltjes en op het menu staan burgers. Die zijn volledig plantaardig.

Op een met papier bekleed dienblad worden de burgers geserveerd. De frietjes gaan in een kartonnen bakje en worden afgetopt met gesmolten (vegan) kaas, jalapeño of truffelmayonaise.

Miami Burger combineert takeaway met bezorging en de bar is het uithangbord van de zaak. Van eigenaar Raïssa Vendeville (31) hoef je niet veganistisch te worden. “We willen een alternatief aanbieden. Het moet een echt lekkere burger zijn die vergelijkbaar is met wat mensen kennen.”

Eigenaar Boyd Baptist (41) importeert de burger. “We hebben de compositie en de sauzen zelf gemaakt. We proberen zo dicht mogelijk tegen het gevoel van een echte burger aan te zitten.”

Op het menu staat the big hack (€13,50), een vegan alternatief van de McDonald’s-klassieker. Ook de vegan kipburger, crispy fried chick’n (€11,50) is in trek. Deze burgers combineer je met loaded fries (€9,50): frites overgoten met cheddar, spekreepjes, jalapeño en lente-ui.

De missie van Vendeville en Baptist is geslaagd als mensen hun burgers niet kunnen onderscheiden van echt vlees. “Carnivoren willen vlees eten, omdat er niks tegen die smaak op kan. Als we die mensen willen overtuigen, moeten we iets brengen wat dicht bij de smaak van echt vlees zit.”

Miami Burger Leidsekruisstraat 10hs

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.