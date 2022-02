Van boon tot bakkie: ook in de nieuwste locatie van Badeta weten ze alles van koffie

Beeld Daphne Lucker

Door de ruiten van het hoekpand zie je een roze betegelde bar met een wit aanrechtblad. De nu nog vrijwel lege zaak heeft zachtroze muren. De meubels worden binnenkort geleverd. Achter de bar staan allerlei apparaten, van bonenmalers tot baristamachines met melkopschuimers. Tegen de linkerwand staat een houten blok met zakjes bonen uit tropische oorden als Brazilië en Indonesië.

In de hoek van de zaak staat een stellingkast met zwarte spijlen waar nog meer koffieapparatuur in staat. Percolators en ouderwetse filterapparaten in frisse kleuren, zoals turkoois. Bij Badeta weten ze alles over koffie, van boon tot bakkie. Compagnons Tomas Verlaan (31) en Joost Hak (33) begonnen in 2018 met hun eerste pand, een koffiebar in De Pijp. “Een pijpenlaatje,” zegt Hak.

Het was daar wat krap om als cafeetje én branderij te dienen, dus een tweede pand volgde snel, een branderij in Oost. Daar worden ook trainingen gegeven aan personeel van andere horecazaken in Amsterdam. Nu is de derde locatie er, in de Watergraafsmeer. Hak: “Veel vaste klanten uit De Pijp begonnen aan gezinsuitbreiding te doen, verhuisden hierheen en vroegen ons of dit niet een goede plek was voor een volgende koffiebar.”

De cappuccino (€3,70) wordt altijd gezet met een dubbel espressoshot en lokale melk van Moma. “Moddervet, perfect om op te schuimen,” zegt Hak. De koffiebranders onderhouden goed contact met de boeren, vooral die uit Brazilië. De verschillende soorten bonen smaken naar chocolade, aalbessen, vanille of chocolade en worden verkocht in zakjes van 250 gram (€11).

Badeta Koffiebranders Helmholtzstraat 37

