Van avocado op de barbecue tot tiramisu met grapefruit: dit zijn de lekkerste zomerkookboeken

Het kikkererwtenkookboek

Mede dankzij de hummushype staat de al duizenden jaren oude peulvrucht de kikkererwt volop in de aandacht. De kikkererwt laat zich in ons klimaat niet makkelijk verbouwen. De plant heeft een subtropische omgeving nodig om te groeien. Er schijnt echter een boer in Zeeland te zijn die opeens verrassende resultaten had en een oogst van 3500 kilo kikkererwten van zijn hectare land tevoorschijn toverde.

Dit kookboek geeft ruim 80 recepten waarin de kikkererwt een hoofdrol speelt. Het boek is een moeder-dochterproject. Er werd zelf geschreven, gefotografeerd en in ­eigen ­beheer uitgegeven. Dat juichen we enorm toe. Met kikkererwten in de voorraadkast is er altijd een maaltijd op tafel te zetten. Met behulp van dit boek kun je er behalve de uitgemolken hummus ook andere gerechten mee maken.

Lucrees van Groningen en Marietje Bosma, Bosgro, €24,95

Roootin’s Iranian kitchen

Solmaz Esmailzadeh vluchtte als meisje met haar ouders vanuit het Koerdische gedeelte van Iran naar het Westen. Ze verbleven meer dan een jaar in een vluchtelingenkamp in Turkije en kwamen uiteindelijk in Almere terecht.

In 2017 opende ze samen met haar familie Roootin aan de Linnaeusstraat in Amsterdam. Haar moeder stond (het restaurant heeft inmiddels de deuren gesloten) in de keuken en broer en zus werkten mee in de zaak. Esmailzadeh is een entrepeneur in de klassieke zin van het woord. Ze bedenkt mogelijkheden en grijpt haar kansen. Ze heeft een behoorlijk groot netwerk opgebouwd en ze vond het tijd voor een boek over haar Iraanse familiegerechten.

Het boek is Engelstalig en is overwegend gevuld met Iraans georiënteerde recepten, hoewel er ook wel recepten in staan die modieus zijn, zoals shakshuka, hummus en labneh. Eten als medicijn is het motto, familierecepten mogen niet in de vergetelheid raken; een belangrijk gegeven voor veel mensen die ooit hun thuisland moesten verlaten.

Solmaz Esmailzadeh, Bertram + De Leeuw, €29,95

Time to eat

De prachtige Nadiya Hussain verovert na Groot-Brittannië ook de rest van de wereld met haar zeer inspirerende kookprogramma’s op de BBC en Netflix. Na het winnen van het zesde seizoen van The great British Bake Off werd deze vrouw de culinaire rising star van Engeland waar ze inmiddels een plek heeft veroverd in de top honderd van meest invloed­rijke vrouwen.

Als moeder van drie kinderen legt zij in dit boek de focus op dagelijkse maaltijden die geen stress veroorzaken. Haar recepten passen geheel in de tijdgeest. Af en toe vlees of vis, veel vega en een hoofdrol voor groenten. Veel gerechten geven inspiratie voor variaties erop. Een hasselback-pompoen of de pizza paratha doen gelijk belletjes rinkelen over wat er nog meer op dergelijke manier bereid kan worden. Nu maar eens de keuken in om haar grapefruittiramisu te gaan maken. Veelbelovend verfrissend!

Nadiya Hussain, Luitingh-Sijthoff, €27,50

Shirma’s soul kitchen

Als ik maar half zo kon zingen als Shirma Rouse, als mijn nagels maar half zo lang waren als die van haar en als een van mijn brillen in de buurt zou komen van die in haar enorme brillencollectie, zou ik dagenlang in de zevende hemel zijn. Rouse is een diva met Caribische roots.

Ze kookt op gevoel, vertelt ze in het begin van het boek en dan is het lastig om dat om te zetten in duidelijke receptuur waarmee iedereen uit de voeten kan. De maten en gewichten bij de recepten zijn in cups en teaspoons, dat vinden veel mensen lastig werken. Voorin heeft Rouse wel omrekentabellen gemaakt, maar dan nog. Een kwart cup bloem is dan bijvoorbeeld 32 gram. Een goede redacteur was geen overbodige luxe geweest. Sommige aanwijzingen staan er na elkaar dubbel in en een aardappel zowel in dikke friet als in schijven snijden in hetzelfde recept is wat lastig.

De markt ligt open voor een fantastisch Caribisch kookboek, al helemaal als het door een diva is geschreven. Let’s do it Rouse!

Shirma Rouse, Kyosei, €29,50

Toko lo

Lola van Ruler heeft Indische voorouders. Al op jonge leeftijd ontdekte ze het plezier van bakken. Ze ging als vijftienjarig meisje naar de bakkersschool en bedacht al snel dat ze zich zou gaan specialiseren in Indisch bakwerk. Inmiddels heeft ze een bakkerij en cateringbedrijf waar online besteld kan worden.

Toko Lo is de titel van het Indische bakboek dat vorige maand uitkwam. Een zeer mooi verzorgd en inhoudelijk uitermate aangenaam boek. Behalve de zoete baksels, zoals spekkoek, roedjaktaart en klapperkoekjes, is er ook een hartig hoofdstuk met pangsit, rissoles en frikadel. Het laatste hoofdstuk bevat drankjes met mooie namen als stroop soesoe en es tapeh. Het is al met al een mooie verzameling goed uitgewerkte recepten. Bakwerk dat je niet snel in andere boeken zal tegenkomen en dat onterecht te weinig aandacht krijgt.

Lola van Ruler, Carrera, €30,-

De aardappeleters

Lezen over eten, het gebeurt nog maar weinig. De overdaad aan recepten die ons om de oren vliegt laat ons koken, maar leert ons niet waarom we dat zo doen of wat de oorsprong van een gerecht is. Terwijl het zo ontzettend leuk is om te lezen over eten. Het heeft alles in zich: sociologie, geschiedenis, klimatologie, landbouw en ga zo maar door.

De mannen van De aardappeleters hebben een leeskookboek geschreven naar aanleiding van een televisieserie die ze maakten over twintig gerechten die de wereld hebben veroverd. Van babi panggang tot schnitzel, van ceviche tot shoarma. Elk hoofdstuk over een gerecht sluit af met het recept. Daarbij geldt natuurlijk dat dit altijd weer discutabel is, want bestaat het wel, dat authentieke recept? Juist dit maakt kennis over de achtergrond zo leuk.

Joost Engelberts, Joris Vermeer, Bas Zwartepoorte, Thomas Rap, €30,-

De groene barbecue

Rukmini Iyer heeft de uitgeverij en de boekhandel aardig door de coronacrisis heen gesleept. Haar bakplaatboeken verkochten als een dolle en zijn zeer geliefd. Nu heeft ze een boek gemaakt met vegetarische en vegan barbecuegerechten, dus even geen bakplaat in de oven maar een barbecue.

Wat wel is gebleven is haar sublieme manier van simpele maar heerlijke recepten bedenken en opschrijven. Dus voor iedereen die, net als ik, een haat-liefdeverhouding heeft met de barbecue is er nu dé oplossing. Ze grilt grapefruits, avocado’s en portobello’s, maakt daarbij sauzen en geeft een schema weer om een salade erbij samen te stellen.

Ze gebruikt niet van die macho­machines, maar een simpele barbecue met gewone houtskool.

Rukmini Iyer, Becht, €22,-

Job & Perry

Twee Rotterdamse jongens leerden elkaar kennen in de keuken van een restaurant. De een (Job Pattinasarany) is officieel opgeleid als kok, de ander (Perry de Man) is van huis uit kunstenaar. Al grappend en grollend kookten ze zich een weg naar fame. Ze werden ontdekt door 24Kitchen, maken daar inmiddels kookprogramma’s en nu vroeg een uitgeverij ze ‘Een klootzak-proof kookboek’ te maken.

Het bevat recepten van de Rotterdamse wereldkeuken, met de nadruk op Aziatisch. De recepten zijn niet geschikt voor mensen die geloven in influencers die vegan en keto eten. In hun huzarensalade gaat een hele pot mayonaise en op hun ultieme tosti gaat zowel oude kaas als emmentaler evenals fricandeau en beenham.

De tegenbeweging is met deze mannen op gang gekomen, denk ik. Een kookboek voor getatoeëerde hipsters die met een druk nachtleven wel af en toe een (vette) hap moeten eten.

Perry de Man en Job Pattinasarany, Carrera, €30,-

Australia the cookbook

Onlangs verscheen in de prachtige landenserie van uitgeverij Phaidon het boek met Australische recepten. Australië is een eigenaardig culinair land. De originele bevolking leefde vooral van het jagen en verzamelen van groenten en fruit uit het wild, bush tucker is de originele bewoording daarvoor. Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn de immigranten die het land binnenkwamen de keuken gaan bepalen.

Australië heeft een klimaat waar alles bloeit en groeit, de zee is rondom en de binnenlanden zijn uitgestrekt en dunbevolkt. Kortom, alles wat we willen eten is daar. Het eten van de Aboriginals wordt in het boek in een aantal pagina’s verteld. De ruim 350 recepten zijn meer van de moderne keuken. Daardoor kunnen we hier spreken van een zeer internationaal kookboek waarin recepten uit de hele wereld zijn verzameld. Dat is immers het Australische eten.

Ross Dobson, Phaidon Press, €45,-

Mijn Frankrijk

Lezen over eten kan dan weer wel met het nieuwe boek van Onno Kleyn waarin Frankrijk aan bod komt. Zijn Frankrijk welteverstaan. Los van de bijna 120 klassieke recepten die in het boek staan, lezen we de avonturen van Kleyn in Frankrijk. Af en toe wat breedsprakig, zoals we hem kennen, maar altijd onderhoudend en informatief.

Van noord naar zuid en van oost naar west, bijna alle regio’s heeft hij wel ­bezocht en door de ogen van een gastronoom bekeken en beschreven. Hij heeft zelf een huis in de Bourgogne, het middelpunt van Frankrijk, en ­observeert en neemt deel aan het Franse leven van alledag. Hij duikt regelmatig de keuken in waar hij als liefhebber van de Franse klassiekers boeuf bourguignon stooft en omeletten met eekhoorntjesbrood bakt. Een lekker boek voor mee in de koffer als je deze zomer door Frankrijk kunt ­­reizen.

Onno Kleyn, Nijgh & van Ditmar, €30,-