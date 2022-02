Van auberginesoep tot frittata van paddenstoelen: vijf fijne gerechten

Maandag

Auberginesoep

Ingrediënten voor 4 personen - 2 aubergines

- 3 el zonnebloemolie

- 2 tl oregano

- 2 tl tijm

- 4 tomaten

- ½ citroen

- peper en zout

- 4 sneetjes zuurdesembrood

- 1 teentje knoflook

- 1 ui

- 1 el olijfolie

- 1 ltr water

- 2 groentebouillonblokjes

- 2 el tahin

- 150 ml granaatappelsap

- 4 el (plantaardige) kookroom

- 2 el sesamzaad

- 1 takje munt

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Verwijder de kroon van de aubergine en snijd in grove blokken van ongeveer 4 cm. Meng met de zonnebloemolie, oregano en tijm en hussel dit goed door elkaar.

2. Bekleed een bakplaat met aluminiumfolie en verdeel de aubergine hierover. Rooster de aubergine in 25-30 min. bruin.

3. Verwijder ondertussen de zaadlijsten uit de tomaat en snijd in fijne blokjes. Breng op smaak met het sap van de citroen, peper en zout.

4. Rooster het brood in een droge pan gedurende 1,5 min. per kant of met een broodrooster.

5. Pel en snipper de ui en knoflook fijn. Verhit de olijfolie in een kookpan en fruit de ui en knoflook. Voeg dan de geroosterde aubergine, het water en de groentebouillon toe. Pureer het geheel met de staafmixer. Mix als laatste de tahin en het granaatappelsap door de soep en roer nogmaals goed door.

6. Beleg het geroosterde brood met de tomatenblokjes en serveer met de soep. Garneer de soep voor het opdienen met wat room, sesamzaad en een muntblaadje.

Dinsdag

Boekweitnoedels met tempeh, bimi en wortellinten

Ingrediënten voor 2 personen - 1 winterpeen

- 100 ml rijstazijn

- 1 el suiker

- 1 teentje knoflook

- 2 cm verse gember

- 4 el sojasaus

- 2 el chilisaus

- 250 gr tempeh

- 1 el zonnebloemolie

- 200 gr bimi

- 150 gr boekweitnoedels

- 1 mango

- 2 stengels bosui

- 1 rode peper

- 2 el zwart sesamzaad

Bereidingswijze

1. Schil de winterpeen en schaaf met een dunschiller in de lengte in dunne plakken. Verwarm de azijn met de suiker in een pan tot de suiker is opgelost. Voeg de wortellinten toe aan de azijn en zet apart.

2. Pel de knoflook, schil de gember en snijd fijn. Meng samen met de sojasaus en de chilisaus. Snijd de tempeh in blokjes van 2 bij 2 cm. Verhit de olie in een koekenpan en bak de tempeh in 5 min. krokant. Voeg de helft van de saus toe en bak 2-3 min. mee. Zorg dat alle tempeh goed bedekt is met de saus.

3. Breng twee pannen met water aan de kook. Snijd 1 cm van de onderkant van de bimi af en snijd vervolgens doormidden. Kook de bimi gaar in 4 min. en giet af. Kook in de andere pan de noedels gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af.

4. Schil de mango en snijd het vruchtvlees langs de pit. Snijd in blokjes. Snijd de bosuien in schuine ringen en de rode peper in dunne ringen.

5. Verdeel de noedels over de kommen en garneer met de tempeh, bimi, wortellinten, mango, bosui, rode peper en het zwarte sesamzaad. Serveer met de resterende saus.

Woensdag

Hartige taart met zalm, Hollandse garnalen en groene asperge

Ingrediënten voor 2 personen - 5 plakken hartig taartdeeg (diepvries)

- 10 gr ongezouten roomboter

- 4 eieren

- 100 ml halfvolle melk

- 250 ml verse slagroom

- 130 gr crème fraîche

- 4 takjes dille

- ½ tl zwarte peper

- 1,5 tl zout

- 200 gr warmgerookte zalm

- 100 gr Hollandse garnalen

- 100 gr groene-aspergetips

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 170ºC. Haal het taartdeeg uit de vriezer. Vet de taartvorm in met de boter. Verdeel het taartdeeg over de vorm en druk goed aan. Prik de bodem in met een vork en bekleed met bakpapier. Leg blindbakbonen in de taartvorm en bak de 15 min. in de oven.

2. Splits ¼ deel van de eieren en bewaar het eigeel. Klop dit samen met de overige eieren, melk, slagroom en de crème fraîche door elkaar. Snijd de dille fijn en voeg samen met het peper en zout toe aan het beslag.

3. Breek de zalm in stukken en verdeel samen met de Hollandse garnalen en groene asperges over de bodem. Giet het eimengsel eroverheen. Zet 35 min. in de oven. Laat daarna afkoelen.

Tip: blindbakbonen zijn verkrijgbaar bij de (grotere) supermarkt en/of huishoudwinkel.

Donderdag

Paddenstoelenfrittata met boerenkool en pancetta

Ingrediënten voor 2 personen - 6 eieren

- 60 gr Parmezaanse kaas

- peper en zout

- 100 gr boerenkool

- 150 gr pancetta

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 2 el olijfolie

- 250 gr gemengde paddenstoelen

- 50 gr rucola

- 4 el pesto

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Klop de eieren los in een mengkom. Rasp de Parmezaanse kaas erboven, meng door elkaar en breng royaal op smaak met peper en zout. Roer vervolgens de boerenkool door het eimengsel.

2. Snijd de pancetta in blokjes en bak in een droge koekenpan krokant. Laat ze vervolgens uitlekken op een stukje keukenpapier.

3. Pel en snipper de ui en knoflook fijn. Verhit de olijfolie in een koekenpan die geschikt is voor ovengebruik, voeg de ui en knoflook toe en bak in 4-5 min. op laag vuur goudbruin.

4. Snijd de paddenstoelen in stukken en bak in de koekenpan, voeg de pancettablokjes toe en schenk het eimengsel erbij. Laat het geheel op laag vuur in 3 min. stollen. Zet de pan in de oven wanneer de randjes gestold zijn en bak de frittata in 8 min. gaar.

5. Snijd de frittata in stukken, garneer met rucola en serveer de pesto erbij.

Vrijdag

Thaise gele curry met kippendijfilet

Ingrediënten voor 2 personen - 1 cm verse gember

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 1 el olijfolie

- 300 gr kippendijfilet

- 1,5 el gele currypasta

- 1 rode paprika

- 1 wortel

- 1 zoete aardappel

- 1 bloemkool

- 400 ml kokosmelk

- 400 gr tomatenblokjes

- 200 gr linzen

- 2 naans

- 1 rode peper

- 1 limoen

- 1 takje peterselie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200ºC. Schil de gember en snipper de ui, gember en knoflook. Fruit 5 min. in olijfolie, tot de ui glazig is. Snijd de kippendijfilet in blokjes, voeg toe en bak gaar.

2. Voeg de currypasta toe en bak 2 min. mee en voeg eventueel water toe als het te droog is.

3. Snijd de paprika, wortel, zoete aardappel in blokjes en de bloemkool in roosjes. Voeg toe aan de pan en bak een paar min. mee.

4. Voeg de kokosmelk en tomatenblokjes toe en breng aan de kook. Laat het 20-25 min. op laag vuur staan. Roer af en toe door.

5. Spoel de linzen af en voeg ze na 15 min. toe aan de pan. Bak ondertussen de naans in de oven volgens de aanwijzingen op de verpakking.

6. Wanneer de bloemkool en wortel gaar zijn, kan de pan van het vuur. Laat het 5 min. staan voor je de curry serveert. Garneer met rode peper, limoen en peterselie.

