Vakantiebar Bora Bora is er voor de thuisblijvers

Beeld Jakob van Vliet

Landen kleuren rood en vakanties worden geannuleerd. Wie thuis zit te balen en wel wat vakantiegevoel kan gebruiken, kan een kijkje nemen bij Bora Bora.

De vakantiebar is een tropische plek met overal planten, zowel binnen als op het terras. Een jungleschildering van kunstenaar Diego Alexander beslaat een volledige wand en er staan houten strandstoeltjes met rood-wit of blauw-wit gestreepte zittingen.

De aanstekelijk enthousiaste broers Jonas (31) en Luca Cueni (32) blazen nieuw leven in het Italiaanse familierestaurant van hun moeder, dat door de coronacrisis genoodzaakt was om de deuren voorgoed te sluiten. Het idee ontstond amper drie maanden geleden en is nog in ontwikkeling. “We hebben alles bij elkaar gegooid waar wij blij van worden.” Zo worden er lp’s gedraaid vanuit een mini-radiostudio. En op de kaart vind je onder meer frozen margarita’s, taco’s en Zuid-Koreaanse bibimbap. “Dat samenraapsel van dingen werkt verrassend goed als het een vakantiebar is,” zegt Jonas.

Vóór het Italiaanse restaurant had hun moeder café Villa Zeezicht aan de Singel, waar de broers opgroeiden. Daar aten zij als kind altijd pasta arrabiata met een spiegelei erop, zoals hun oma die altijd maakte. “Veel gasten van Zeezicht wilden dat ook en zo kwam het op de kaart. Het werd uiteindelijk een fenomeen,” zegt Luca. “Het was niet de bedoeling om het bij Bora Bora ook te maken, maar er vroegen zoveel buurtbewoners en kennissen naar. We moeten wel.” De arrabiata kost 13 euro. Het eitje krijg je er niet standaard bij, daar moet je om vragen.

Bora Bora Spuistraat 259

