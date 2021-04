Vakantie in en rond Amsterdam: van een tipi tot een tanker

Mandela’s Tree House. Beeld Hans Zeegers

Boomhut

Wakker worden in een houten hut op een oude eikenboom, met vanaf je terras in een hangmat een waanzinnig uitzicht op het IJ en de skyline van Amsterdam; het kan bij Mandela’s Tree House op een schiereilandje in Noord. Romantisch met z’n tweeën, maar ook onvergetelijk als uitje met je kind. Mocht je met vier personen willen komen: naast de boomhut is het Mandelahuisje te huren. De eigenaar brengt tijdens corona persoonlijk een diner en drankjes langs, en ’s ochtends ontbijt. Douchen kan in de ‘bushdouche’.

www.mandelahuisje.nl

Camping Zwier.

Detoxen

Bij slowdown camping Zwier aan de Vinkeveense Plassen ben je even vrij van de stad; schermen worden hier opgeborgen in een kluisje. In een hut op een eigen stukje eiland logeer je minimaal 2 en maximaal 5 nachten, want alleen dan kom je echt tot rust. Er staat een tweepersoons boxspring, er is een simpel keukentje en op het terras aan het water staat een potkachel. De douche is een duik in het water voor je deur. De hut komt inclusief sloep.

www.zwier.nl

Vintage kamperen.

Retrobubbel

Van buiten ziet hij er niet heel gezellig uit, de loods op het erf bij Boerderij Honswijck bij Weesp, maar binnen stap je in de sfeer van de jaren zestig en zeventig. Op de indoorcamping staan vier retrocaravans; koffie drink je uit een bloemetjesmok en je zit op vintage meubels. Opfrissen kan in de retrobadkamer, die zich net als de keuken naast de caravans bevindt. Geschikt voor maximaal 8 volwassenen; vanwege de coronamaatregelen nu niet met meerdere huishoudens tegelijk.

www.vintage-vacation.nl

WaterWellness

In een voormalige cementtanker, die twee keer per week over de Amstel de stad doorvoer, vind je op IJburg een luxe bed and breakfast. De B&B zit in het voorste stuk van het schip met uitzicht over het water, de eigenaren wonen in het achterste deel. Geniet van een stoomdouche, sauna, bar, koffiemachine, quooker en vaatwasser, grote bedden, dito bank en de thuisbioscoop. Bij de boot hoort een motorbootje waarmee je het meer op kunt varen om een privézwemplek op te zoeken.

Via Facebook: B&B Houseboat Amsterdam of Instagram: @bbhouseboat

Reddingsbrigade

Ga logeren in een reddingsboot in de jachthaven van Monnickendam. De boot is aan boord geweest van de Polarstern en mee op reis geweest voor verschillende onderzoeksprojecten. Nu het bootje met pensioen is, doet het dienst als knus verblijf voor 2 personen. Aan boord een tweepersoonsbed, een koelkast, koffie en thee, spelletjes, een kachel en gratis wifi. Warm douchen en naar de wc gaan kan in het toiletgebouw van de jachthaven.

Via www.origineelovernachten.nl of www.vakantiepiraten.nl

Tiny Float, slapen op het water.

Tiny Vlot

Romantischer wordt het niet: slapen in een Tiny Float op het water. In de studio van 14 vierkante meter vind je alles wat je nodig hebt; een tweepersoonsbed en een slaapbank voor twee, een kleine keuken, plus douche en toilet. Dankzij de vele ramen geniet je van het mooie uitzicht op het water en de haven van het dorpje Andijk aan het IJsselmeer. Vanaf het ruime terras spring je zo het water in voor een frisse duik.

Info via winkel@jachthavenandijk.nl of via 0228-593075

Train Lodgehostel.

Slaaptrein

Een leuk alternatief voor een treinreis: slapen in de rijtuigen van de voormalige nachttrein tussen Zürich en Rome. De Train Lodgehostel staat stil bij Amsterdam Sloterdijk. Elk compartiment is voorzien van drie gestapelde bedden, een wasbak, verwarming, airco en een leeslampje. In de gang zijn gemeenschappelijke douches en wc’s. Om het reisgevoel compleet te maken stal je je rugzak of koffer in het bagagerek. Speel er een app met treingeluiden bij af en je droomt even helemaal weg. Haal de volgende dag een takeaway-ontbijtje bij de The Breakfast Club en fiets de stad uit richting Spaarnwoude.

www.trainlodge.com

Camping Zeeburg.

Wat In het vat zit

Na een wandeling langs het IJmeer is het prettig vertoeven in de knusse bedstee in een ‘barrel’. Deze op een wijnvat lijkende slaapplaats is speciaal ontworpen voor Camping Zeeburg en uitgerust met een tweepersoonsbed, een zithoek, koelkast, magnetron, verwarming en elektriciteit. Buiten zitten en van de luchten boven Amsterdam genieten kan op de overdekte privé-veranda. Ook uniek zijn de IJ-pods, eco cabins en felgekleurde wagonettes.

www.campingzeeburg.nl

Into the wild

Behoefte aan back to basics? Huur dan een tipi op een klein eiland in de Vinkeveense Plassen, vol bomen, bloemen en kruiden. Dit is de plek om je terug te trekken uit het hectische bestaan aan de wal. Huur de tent als stel of als familie/groep (maximaal 12 mensen) en richt ’m zelf in met rietmatten, dierenvellen en lantaarns. In het midden van de tipi is een kampvuurplek. Voor de kinderen zijn op het eilandje diverse speelplekken, bij het (omheinde) water zijn een slingertouw en een zwemtrap.

www.ademvrijbijmij.nl

The Clock Tower Suite. Beeld Chiel van Diest

Zevende hemel

Nadat een brand in 2016 de kerktorenspits had verwoest, werd boven in de Sint-Laurentiuskerk in Weesp een suite gebouwd. In The Clock Tower Suite van 35 vierkante meter kijk je vanaf de loungebank uit over Weesp en de wijde omgeving. Niet geschikt voor mensen met hoogtevrees; de kerktoren bevindt zich op 30 meter hoogte en is alleen te bereiken via 155 traptreden.

www.clocktower.nl