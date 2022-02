Vader schrijft boek over zijn zoon Kasper (4), die een hersentumor heeft: ‘Alles is groter, intenser, puurder’

Kasper (4), de zoon van Jeroen van Veen (40), heeft een agressieve en dodelijke hersentumor. Na de duizendste behandeldag begon Van Veen met het schrijven van een boek.

Uw boek heet Kasper – Achtbaan op losse schroeven. Waarom?

“Omdat dit proces net een ritje in een achtbaan is, maar dan wel in een die nog in aanbouw is. Bij een normale achtbaan staat in ieder geval vast wat er gaat gebeuren.”

Maar bij Kasper niet.

“Kasper was 1 toen de tumor ontdekt werd. Het is een heel agressieve kanker. Bestraling helpt heel soms, maar dat kan pas vanaf 3 jaar. Tot die tijd kreeg hij chemo’s en experimentele medicijnen, in de hoop dat dat genoeg zou helpen.”

En toen werd Kasper drie.

“Dat was een heroïsch moment, een champagnemoment. Hij kreeg een kans. Dit proces is namelijk ook prachtig. Alles is groter, intenser, puurder. Ook geluk. Ik kan bijna dagelijks wel janken van geluk. Maar ook van verdriet.”

Want de bestraling heeft niet het gehoopte effect gehad.

“Aan het einde van de zomer kregen we slecht nieuws.”

Alles bij elkaar is Kasper meer dan duizend dagen behandeld. Worden die dagen makkelijker na een tijd?

“Nee. Omdat hij telkens aan het veranderen is. Eerst was hij een dreumes die huilde als er iets mis was. Maar hij leerde praten, en kon beter uitdrukken wat hij wel en niet fijn vond. Dat was taai. Én heel fijn. Want nu kunnen we ook ‘ik hou van je’ zeggen tegen elkaar.”

En nu?

“Nu ga ik zo naar huis en dan is Kasper wakker. En dan zeg ik ‘ik hou van je’ – maar waarschijnlijk is hij me voor. Dan komen ook zijn broer Brent en zijn zusje Doris thuis en maken we er een mooie avond van. En dan denk ik, waar ik ook mijn boek mee besluit: wat is het leven toch onbeschrijfelijk mooi.”

Jeroen van Veen: Kasper – Achtbaan op losse schroeven, Splint Media, €20,99.