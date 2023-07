Vader Saeid & zoon Mani: ‘Toen ik Mani omhelsde in Nederland, was zijn gezicht bijna op dezelfde hoogte als het mijne’

Saeid Nickpour (77) was een bekende filmster in Iran, voor hij naar Nederland vluchtte. Zijn zoon Mani Nickpour (40) is nu filmmaker. ‘Mijn ouders hebben – denk ik – altijd gedacht dat ze hier tijdelijk waren.’

Saeid Nickpour (77)

“Mijn vrouw en zoons vluchtten eerst naar Nederland. Ik kwam drie jaar later. Iedereen was inmiddels zo veranderd. Toen ik Mani voor het eerst omhelsde in Nederland, was zijn gezicht bijna op dezelfde hoogte als het mijne. Zijn hoofd kwam niet verder dan mijn buik toen hij wegging.

Mijn twee zoons zijn 180 graden anders. Mani is heel sociaal, zonder contact met andere mensen kan hij niet leven. Mijn oudste zoon is meer op zichzelf.

Nadat de islamitische regering de macht had gegrepen, was de situatie verschrikkelijk. Mani had op school problemen met docenten. Er werd zelfs geweld tegen hem gebruikt. Toen ik zag dat hij in elkaar was geslagen was ik zo boos, ik wilde zijn docent te lijf gaan. Maar dat kon ik niet, je mag een vrouw niet slaan.

De situatie was onhoudbaar. Mijn vrouw Mehry is met de kinderen gevlucht. In Iran was ik een bekende acteur en regisseur, ik kreeg geen toestemming om te vertrekken. Om met twee jonge kinderen van Iran naar Nederland te vluchten, moet je een beetje gek zijn. Mijn vrouw was dat en heeft daarmee onze levens gered.

In Limburg heb ik de kans gekregen om een film te maken met studenten. Het proces was zo primitief, ik moest alles zelf doen, van het decor tot de make-up. In Iran was ik gewend met een grote crew te werken. Daarna had ik geen werk. Ik werd somberder en voelde me klein. Ik ben teruggegaan naar Iran, daar kreeg ik meteen weer een rol en werd ik weer mezelf. In die jaren reisde ik op en neer.

In Iran heeft Mani, op zijn zevende, een rolletje gespeeld in een film van mij. In Nederland heeft Mani zijn eigen speelfilm geregisseerd, daarin heb ik een rol. Het verhaal stond me aan, daarom zei ik ja. Terwijl ik gewend ben aan een verhaal dat historisch accuraat is. Mani stapt soms uit de realiteit. Hij schreef een fantasieverhaal dat springt door de tijd. Daar kan ik niet tegen. Als de regisseur niet mijn zoon was, had ik zeker ruzie met hem gemaakt.

De film is ook poëtisch, dat vind ik mooi. Door de poëzie begrijp je het verhaal. Nu zijn film af is, wil ik dat de hele wereld hem ziet.

Uiterlijk lijkt Mani op zijn moeder, voor de rest lijkt hij op mij. We hebben zelfspot en houden elkaar graag voor de gek. Ik zou graag terug willen naar Teheran, maar de situatie is nu zo onrustig dat ik hier blijf. Ik voel me in Nederland veilig en vrij.”

Mani Nickpour (40)

“Saeid wordt de Sean Connery van Iran genoemd. Hij heeft in ontelbaar veel films en tv-series gespeeld en is in Iran een bekende filmster. Toen hij in Nederland kwam, wilde hij hier ook acteren, maar dat is niet gelukt. Achteraf gezien had hij meteen naar Amsterdam moeten gaan, daar had hij misschien meer aansluiting gevonden.

In Iran werd ik mishandeld door de leerkrachten. In Groningen, waar mijn moeder, broer en ik, eerst werden opgevangen, kwam ik op een Nederlandse school. Daar was het goed. Later zat ik op school met alleen asielzoekers. Niemand sprak Nederlands, alleen de juf. De leerlingen hadden een eigen azc-taal met veel Engels en handgebaren.

Toen Saeid naar Nederland kwam, moest ik eraan wennen dat ik weer een vader had. Hij had moeite om werk te vinden, dat was moeilijk. Hij is een workaholic: eerst komt zijn werk, dan zijn zoons en dan zijn vrouw. Hij kon weer aan de slag in Iran en reisde op en neer.

Tijdens covid kon hij niet naar Iran reizen, en nu is de situatie zo onrustig dat hij nog steeds niet kan. Hij wacht al die jaren op een politieke omwenteling die nooit komt. Mijn ouders hebben – denk ik – altijd gedacht dat ze hier tijdelijk waren en uiteindelijk terug konden naar hun eigen land.

Ik wilde graag acteur worden, maar ik kreeg alleen stereotype rollen. Ik speelde altijd een Jood in de Tweede Wereldoorlog. Eén keer mocht ik een robot zijn. Ik was zo blij – maar die robot bleek een Jood die in de tijd terugreisde om Hitler te vermoorden.

Ik besloot mijn eigen films te maken, maar ook dat was ingewikkeld. Uiteindelijk ben ik cameraman en editor geworden en heb keihard gewerkt. Al het geld dat ik overhield, zette ik opzij voor mijn eigen film. Saeid heeft me altijd gestimuleerd. Na zeven jaar is Ahriman: Death Before Dying eindelijk af, hij gaat nu rond op festivals.

Saeid speelt ook een rol. Tijdens het filmen noemde ik hem Nickie; als regisseur moet ik dingen tegen hem kunnen zeggen die ik niet tegen mijn vader kan zeggen. Vaak gaf hij mij juist aanwijzingen en zei hij wat ik niet goed deed.

Ik lijk veel op hem. Saeid maakt grapjes in de ergste situaties. Ik hoop dat ik ook op mijn moeder lijk. Als mijn moeder iets wil bereiken, zet ze alles op alles, hoe kun je anders met twee jonge kinderen vluchten? Zij heeft zoveel risico’s genomen. Ik hoop dat ik ook iets van haar vuur heb.”