Vader Justin en dochter Luisa: ‘Na de scheiding ben ik naar een psycholoog gegaan om te leren van mijn valkuilen in relaties’

Justin Verbond (47) ziet zijn dochter Luisa Verbond (15) maar een paar dagen per week, dus hun tijd samen is spaarzaam. Ze doen dan vooral leuke dingen. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen van gescheiden ouders om hun hart te kunnen luchten.’

Justin Verbond (47)

“Luisa is heel lief en zorgzaam, haar vrienden komen altijd naar haar toe met hun problemen, ze kan goed luisteren en meedenken. Dat is een mooie eigenschap, maar ik wil haar ook meegeven dat ze haar grenzen moet leren bewaken en af en toe meer aan zichzelf mag denken. Op die manier zal haar leven nog een stukje leuker worden.

Ik werd op mijn eenentwintigste vader van een tweeling, en alleen de eerste drie jaar mocht ik actief bij de opvoeding betrokken zijn. Zoiets wilde ik nooit meer meemaken. Toen het huwelijk met de moeder van Luisa en haar zusje Jazzlyn strandde, heb ik alles op alles gezet om mijn dochters zo vaak mogelijk te kunnen zien.

Wat mij betreft zouden mijn ex en ik de zorg gelijk verdelen, maar we zien elkaar nu om de week een lang weekend. In de andere week zijn ze twee dagen bij mij. Omdat onze tijd samen spaarzaam is, vind ik het belangrijk dat we het vooral leuk hebben met elkaar.

We gaan dan naar de film of naar de arcadehal in Noord, of we gaan shoppen. Luisa en ik hebben allebei een voorliefde voor Nike Air Jordans, in mei zijn we nog samen naar Sneakerness in de Kromhouthal geweest.

Hoewel we het luchtig houden is er ook ruimte om serieuzere zaken te bespreken. Zelf ben ik na de scheiding naar een psycholoog gegaan, onder meer om te leren van mijn valkuilen in relaties. Luisa had veel last van de scheiding en heeft daarover ook gesprekken gehad met een psycholoog. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen van gescheiden ouders om hun hart te kunnen luchten bij iemand anders dan hun ouders.

Binnenkort gaan we samen een weekje naar Ibiza. Haar stiefbroer Maazine, de zoon van mijn vriendin Karima, gaat ook mee. Karima is nu herstellende van een borstkankeroperatie, maar ze stond erop dat wij toch met elkaar op vakantie zouden gaan. Ze weet hoe belangrijk dit is voor onze band.

Ik vertelde Luisa vorig jaar tijdens onze vakantie in Spanje over mijn nieuwe relatie. Normaal ben ik degene die Luisa schermtijd geeft, nu was het andersom: ik mocht van haar iedere dag maximaal een half uurtje met Karima bellen. Gelukkig konden ze het al snel goed met elkaar vinden. De band met mijn dochters is heel goed, maar ik vind het fijn dat ze nu voor typische vrouwenzaken ook bij mijn vriendin terecht kunnen.”

Luisa Verbond (15)

“Papa en ik zijn vlak na elkaar jarig, we schelen drie dagen. We zijn allebei Ram van sterrenbeeld en best koppig, we kunnen over de kleinste dingen discussiëren. Vroeger ging het vooral over schermtijd en schoolwerk, daar is hij nu minder streng in geworden.

Toen mijn ouders uit elkaar gingen, zorgde dat bij mij voor veel spanning en onrust. Na de scheiding verhuisde ik vanuit Amstelveen met mama en mijn zusje naar Zaandam, en met papa via Purmerend naar ons nieuwe huis in Amsterdam-Noord. Ik zou ooit wel in de toren willen wonen die nu wordt gebouwd tegenover papa’s huis.

Sinds mijn vierde heb ik altijd gedanst, eerst bij Lucia Marthas en later bij 5 O’Clock. Mijn favoriete stijlen zijn afro en hiphop, maar ik vond dat op de dansschool de focus meer op ballet en modern lag, daarom ben ik nu gestopt. Af en toe word ik gescout voor modellenwerk, vorig jaar nog tijdens de vakantie in Spanje met papa, maar hij is daar heel voorzichtig in.

Later zou ik wel psycholoog willen worden, ik vind het een mooi idee om mensen te kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Sinds mijn zesde ben ik zelf ook naar een psycholoog gegaan omdat ik toen allerlei tics had. Het heeft me heel goed geholpen, want inmiddels kan ik de tics beter beheersen.

Papa zegt altijd dat het belangrijk is om het beste uit jezelf te halen. Ik mag nu een nieuw paar Air Jordans uitzoeken omdat ik over ben naar de vierde met een goed rapport. We vinden het allebei leuk om unieke Jordans te vinden. Papa heeft al meer dan 25 paar, ik nog maar vier. Ik mag zijn sneakers helaas niet aan, hij is bang dat ik er niet netjes mee omga.

Mijn oma komt uit de Jordaan, mijn opa uit Suriname. Toen opa nog leefde zijn we een keer met papa meegeweest naar Suriname. Ieder jaar vieren we samen Keti Koti, en elke week als ik bij papa ben eten we wel een keer Surinaams. Eerst kon ie niet zo goed koken, maar hij leert steeds meer gerechten en nu kookt hij ook vaak samen met Karima. Ik vind het altijd heel gezellig om bij papa te zijn. Hij doet altijd zijn best om het leuk te hebben, dat is fijn. Meestal zijn Karima en mijn stiefbroer Maazine er ook. Ik wilde altijd al een broer en die heb ik nu.”