Vader Jos en dochter Morrison: ‘Hij heeft mij altijd Amsterdam laten zien en bewonderen’

Jos Mensink (65) en zijn dochter Morrison Mensink (23) gaan op zaterdag vaak naar de Noordermarkt en werken samen in de zorg. ‘Ik kon voor haar een baan regelen op de administratie van mijn werk.’

Jos Mensink (65)

“Morrison is een lief, maar ook gevoelig kind met een kwetsbare kant. Daarvan had ze vroeger meer last. Ze kon zichzelf minder goed verdedigen en is lang wat gesloten geweest. Wat ik kon doen, was zichtbaar zijn. Ik gaf schilderles in de klas, en overal waar ze sinds haar vijftiende gewerkt heeft ging ik eens langs. Haar moeder en ik zeiden altijd: hoe ouder ze wordt, hoe beter het gaat. Dat komt echt uit. Ze kan steeds beter haar eigen plek innemen en heeft een leuke vriendenkring.

Ze was negen toen haar moeder en ik uit elkaar gingen. Haar moeder, met wie ik nog goed overweg kan, woont schuin tegenover mij. Ze heeft een kledingbedrijf en gaat soms met Morrison naar Italië om een collectie uit te zoeken. Mode is echt Morrisons ding. Als kind deed ze mee aan een modewedstrijd op Disney Channel. Ze werd tweede.

Na de middelbare school wilde ze naar het Amfi. Ze werd aangenomen, maar kreeg veel stress en stopte in haar derde jaar. Haar moeder en ik vonden dat ze moest gaan werken. Dat was in coronatijd, er was weinig werk. Gelukkig kon ik een baan regelen op de administratie van mijn werk, een gespecialiseerde polikliniek op het gebied van autisme. Binnen een paar weken zag ik vooruitgang bij Morrison: eerst had ze moeite met telefoneren, later niet meer. Nu werkt ze er een dag per week. We pauzeren altijd gezellig met z’n tweeën. Ik vind het leuk dat ze ziet wat mijn werk inhoudt, want dat is lastig uit te leggen.

Morrison is een enorme sloddervos. Wonderlijk hoe uit haar kledinghoop elke dag een goed aangeklede pop tevoorschijn komt. Verder is ze een echte stadsmeid. Wij hebben ook nooit iets begrepen van mensen die buiten Amsterdam willen wonen voor de kinderen. Toen we eens in het bos wandelden, zei ze: wat is hier aan?

Vanaf haar zeventiende woont ze op zichzelf. Ze kon met haar zus een appartement huren. Het was een lekker idee dat ze eerst met haar zus samenwoonde, die steviger in haar schoenen staat. Maar na twee jaar moesten ze eruit en konden ze samen niets nieuws vinden. Uiteindelijk lukte het Morrison via een vriendin om een nieuwe woning in de Spaarndammerbuurt te regelen.

Zaterdags ga ik vaak met Morrison naar de Noordermarkt. Dan spreken we om één uur af, eten we een harinkje en gaan we ergens wat drinken. We zijn ook eens naar de Marktkantine geweest, dat wilde ik een keer meemaken. Zij regelde toen een Ubertje voor me.

Een leuke klik die we hebben: we zijn echt ‘op-tijd-mensen’, we zijn er altijd op de afgesproken tijd. Heeft niets met opvoeding te maken. Mijn oudste komt altijd te laat.”

Morrison Mensink (23)

“Voor mijn vader staan zijn kinderen op één. Hij is erg zorgzaam. Ik woon bijna zes jaar op mezelf en als ik hem app dat ik ziek ben, staat hij de volgende dag voor de deur met eten. Of hij brengt een bloemetje. Soms heeft hij zelfs een schuldgevoel als mijn zus of ik even geen baan of huis kunnen vinden. Hij wil dat dan zo graag oplossen, dat ik moet zeggen: het is oké, het is niet jouw probleem.

Hij is erg creatief, hij schildert, en weet altijd manieren te verzinnen waarop ik met lastige dingen kan omgaan. Als kind wilde ik mijn speentje niet loslaten. We woonden, en hij nog steeds, aan het water. Hij bedacht om het speentje in een kistje te laten uitvaren en aan een ander kind te geven. Een week later kreeg ik een verzonnen briefje waarin een kindje schreef erg blij te zijn met de speen. Toen kon ik het loslaten.

Mijn vader en ik kunnen goed alleen zijn, maar vinden het ook gezellig om een drankje te doen of naar festivals te gaan. Hij gaat al veertig jaar met zijn beste vrienden naar Oerol, en sinds twee jaar mogen mijn zus en ik ook mee. Dat is heel leuk: vier dagen op Terschelling zijn, heel veel lachen en biertjes drinken.

Hij is open over het feit dat hij houdt van een biertje. Voor mij was die ruimte er daarom ook om op een normale manier voor het eerst te drinken. Het was niet spannend en geheim, ik kon het delen.

We zien elkaar veel. Sowieso elke woensdag op kantoor. Het is leuk om te zien dat hij met collega’s en cliënten dezelfde persoon is die ik ken als vader. Hij maakt dezelfde domme grappen. Maar thuis houdt hij ook van chillen en gezelligheid, omdat zijn baan heftig en serieus is. Hij werkt ruim veertig jaar in de zorg en dealt ook met euthanasiezaken. Het is fijn dat we kunnen praten over werk, we kennen elkaars collega’s en cliënten.

Verder kunnen we makkelijk langswippen bij elkaar, hij woont twintig minuten bij mij vandaan. We vinden het leuk om samen naar de film te gaan, bij Studio K of de Filmhallen. Of we drinken samen wat, terwijl we de krant lezen of een potje schaken.

Ik zou nooit uit Amsterdam willen vertrekken. Het anonieme, maar ook dorpse gevoel vind ik fijn. Mijn vader heeft mij altijd de stad laten zien en bewonderen. Ik weet nog dat ik als kind naast hem fietste en dacht: hoe kun je alle wegen in Amsterdam kennen? Hij kende altijd een binnenweggetje, wist mooie plekjes te vinden en zei iedereen gedag. Zo goed wilde ik de stad ook kennen.”