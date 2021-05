Vader en zoon voeren actie: waar zijn de fietspaden van Lego gebleven?

Beeld Shutterstock

U gaat behoorlijk viral.

“We staan al op talloze nieuws­sites en blogs en het Jeugdjournaal kwam langs. Terwijl het voor het weekend nog rustig was. We probeerden wat buzz te creëren op sociale media, en de laatste dagen ging het onverwachts snel. Plots had ons Lego-idee met fietspaden 10.000 stemmen.”

Wat is dat voor idee?

“In 2015 zat ik met mijn zoontje, toen 4, te legoën. We hadden een Legofiets, maar konden ’m nergens kwijt. Er was geen fietspad. Maar dat was er vroeger wel. Dat verbaasde me. Ik fotoshopte de fietspaden erin en verstuurde een tweet naar Lego met de vraag: waar zijn die fietspaden? Ik kreeg geen reactie.”

Die fietspaden waren gewoon verdwenen?

“Ja, in de jaren erna bleef ik erover twitteren en deed ik ook wat onderzoek. Er waren vroeger fietspaden, maar de weg is breder geworden, de stoep kleiner, en de fietspaden zijn uiteindelijk zelfs verdwenen. De auto’s kregen de overhand. In 2019 heb ik nog vijf of zes keer een ontwerp ingediend bij Lego Ideas, maar dat werd telkens afgewezen.”

Maar u gaf niet op.

“Nee, vanaf de lockdown werk ik thuis, op zolder, omringd door Lego. Dorus is daar ook vaak uren bezig. We maakten een nieuw ontwerp met blauwe fietspaden, en dat werd wél geaccepteerd. Dat was eind januari. Afgelopen weekend behaalden we de 10.000 stemmen.”

En nu?

“Nu zit ons idee, met een aantal andere ideeën, in de ‘review-fase’. Eén of twee ontwerpen krijgen in het najaar een akkoord, dan gaat Lego het echt ontwerpen. Heel spannend. We moeten even geduld hebben.”