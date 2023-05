Unicorn (smurf- en bubblegumijs door elkaar) en nóg 35 smaken: Nieuw-West heeft nu ook een IJskoud de Beste

IJssalon IJskoud de Beste op de Johan Huizingalaan. Beeld Jennifer Gijrath

Van unicorn (smurf- en bubblegumijs door elkaar), after eight, aardbei en veganistisch ijs tot ijs op melkbasis of suikervrij: bij IJssalon IJskoud de Beste is er voor ieder wat wils. Je kunt er kiezen uit 36 smaken. Alle zijn vers en zelfgemaakt door mede-eigenaar en confiseur Desmond Bakker (47). Met zijn vrouw, Marijke Jorna (51), runt hij de nieuwe ijssalon, gevestigd in een glazen huis op een pleintje in Nieuw-West. Buiten staan enkele tafeltjes en banken.

Soms krijgen ze aanvragen voor nieuw ijs, zoals tiramisu of drop-ijs. Als ze het wat vinden, gaan ze het maken. Zo is er tijdens de ramadan baklava-ijs en wordt voor de kerstdagen kaneelijs verkocht.

Vader Joop Jorna (76) is gastheer en babbelt met de klanten. Voor een bolletje betaal je 1,95 euro, 1 liter (16 bollen) is 17,50 euro en een kinderijsje 1 euro. Het credo van de zaak: iedereen moet van een ijsje kunnen genieten. “We zijn een heel sociaal gebeuren.Mensen vinden het echt leuk om naar de ijssalon te komen, ze zien het als een uitje,” zegt Joop Jorna.

Behalve ijs verkopen ze er ook warme wafels met slagroom en Italiaanse koffie van Bocca. Ook milkshakes doen het goed: drie bolletjes ijs naar keuze, met slagroom en melk. En er is een veganistische optie.

In de buurt zijn duizenden kleurplaten uitgedeeld die kinderen kunnen inkleuren en kunnen inruilen voor een gratis bolletje. De maker van de mooiste tekening wordt beloond met een grote ijstaart.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.