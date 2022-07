Umei Sushi levert écht kundig bereide sushi, vol verse ingrediënten

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Umei Sushi.

Waar hebben we zin in?

Als doorgewinterde maaltijdbesteller word ik regelmatig gevraagd om tips. Meest gehoord: waar vind ik de lekkerste sushi?

Dat die vraag zo vaak voorbijkomt, begrijp ik: het is nog altijd een van de populairste gerechten om thuis te laten bezorgen. Volgens data van een bekende bezorgdienst bestelden Nederlanders in 2020 maar liefst 4,5 miljoen keer sushi. Interessant: de variant met zalm (overigens niet een Japanse, maar Noorse ­uitvinding!), komkommer en avocado belandt het vaakst in de winkelmand.

Wat de queeste bemoeilijkt, is dat het overgrote deel van de sushitenten op het oog overeenkomt. Logo’s met knalrode of appeltjesgroene letters en vrijwel identieke menu’s, aangeprezen via schreeuwerige sites met in lettertype Tahoma geschreven opvulteksten en generieke foto’s die uit dezelfde stockfotobank lijken te komen.

Maar wat wil nu het geval – en ik spreek uit ervaring: zo’n wanstaltige website zegt niets over de kwaliteit van het eten. Het is een kwestie van flink zoeken naar een parel, waarbij je er rekening mee moet houden waarschijnlijk eerst een aantal keer bot te vangen.

Laat me raden, je hebt er eentje opgeduikeld?

Jazeker. Umei Sushi in de Zeilstraat is zo’n zaak waar ik qua digitale uitstraling voorbij had geswipet. Met het onderzoek over stereotiep kiesgedrag in m’n achterhoofd koos ik de vooraf samengestelde sushi match box. 42-delig mét twee bijgerechten, afgeprijsd van €55,80 naar €44,64. Niet de goedkoopste in de stad, ook zeker niet de duurste.

Het blijkt een klassiek gevalletje don’t judge a book by its cover: dit is namelijk écht kundig bereide sushi, vol verse ingrediënten. En dat in combinatie met een snelle levering: op een drukke zondagavond kon ik binnen een half uur aan tafel.

Deze bonte proeverij is uitstekend voor twee beginners (of gewoontedieren), want: goed, maar veilig. De hoofdrollen worden vertolkt door zalm, garnalen, komkommer en surimi – en de rijst natuurlijk, die mooi gegaard is. De edamame en wakame (zeewiersalade) zijn niet erg spannende, maar prima smakende bijgerechten.

Vrijwel alles smaakt me goed, alleen over de tonijn ben ik niet enthousiast. Die is smakeloos en taai, en zou je eigenlijk sowieso niet meer moeten willen eten. Helaas mag er binnen zo’n fixed box niet gewisseld worden, al probeerde ik het eigenwijs tóch (‘Graag de flamed salmon in plaats van de tuna!’). Dat resulteerde in een afwijzing in de vorm van een kattebelletje op een post-it – en alsnog één nigiri met geflambeerde zalm cadeau. Attent!

Ook aan te raden: de spring roll salmon (€7,20). Zes formidabel gevulde rijstvellen met sla, rijst, zalm en avocado. De ragfijn gesneden munt geeft deze frisse rollen een extra oppepper. Een ideale lunch of licht avondmaal.

Umei Sushi Open di-wo 14.00-22.00, do-za 12.00-22.00, zo 15.00-22.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo & Thuisbezorgd

Prijs €63 voor een 44-delige sushi match box en 6 spring rolls

Aanrader Een sushitopper in de Schinkelbuurt!

